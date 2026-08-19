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Уфа снова стала жертвой атаки беспилотников. Об этом на своих ресурсах сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Рассказываем все, что известно о происшествии.

Последние новости об атаке БПЛА на предприятия и жилой дом в Уфе 19 августа 2026 года: что произошло

19 августа Уфа подверглась террористической атаке беспилотников. Шесть дронов атаковали промышленные предприятия города. Четыре из них были сбиты. Ранее в республике объявляли режим беспилотной опасности и вводили ограничения на полеты в аэропорту Уфы. После отражения атаки режим сняли, аэропорт возобновил работу.

По данным Минобороны России, с 22:00 по 10:00 на территории страны перехватили 453 дрона – над 23 регионами страны, в том числе над Башкирией.

Как утверждает Радий Хабиров, из шести дронов, атаковавших город, один сбился с курса и попал в жилой дом в микрорайоне Затон. Пострадал студент медицинского университета из Индии. Тем не менее его обследуют, чтобы исключить скрытые травмы. Глава администрации Уфы уже выехал на место – дом планируют восстановить в кратчайшие сроки.

Второй беспилотник упал на территорию нефтеперерабатывающего завода. Возникло небольшое возгорание.

Хабиров отметил, что нефтеперерабатывающий узел республики серьезно укреплен, и атака была отражена. На месте происшествий работают все профильные службы.

Хабиров об атаке БПЛА на Уфу // 19.08.2026

Исполняющий обязанности мэра Уфы Рустам Шарипов лично выехал на место происшествия в микрорайон Затон.

Шарипов вместе с руководителями городских служб лично оценил обстановку и характер повреждений дома. Создан оперативный штаб, все профильные структуры задействованы, для жителей организован пункт временного размещения. По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям определены первоочередные восстановительные работы. И.о. мэра встретился с жителями пострадавшего дома и рассказал о дальнейших действиях властей.

Следственный комитет России начал расследование атаки украинских беспилотников на Уфу. Следователи намерены установить всех причастных и дать уголовно-правовую оценку их действиям.

Специалисты Министерства природопользования и экологии Башкирии проверили качество воздуха в Уфе после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава ведомства Нияз Фазылов.

С помощью мобильной экологической лаборатории специалисты отобрали пробы воздуха и исследовали их на содержание бензола, диоксида серы, оксида углерода и сероводорода. Параллельно мониторинг ведется через автоматические станции контроля воздуха в городе.

Если в пробах будет выявлено превышение допустимых норм, результаты немедленно направят в надзорные органы для принятия необходимых мер.

Пострaдавшие при атаке БПЛА на предприятия и жилой дом в Уфе 19 августа 2026 года

Один из беспилотников попал в жилой дом в микрорайоне Затон. На верхних этажах выбило стекла, обломки и осколки повредили припаркованные автомобили. Один человек пострадал и был госпитализирован. Сейчас ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Мужчина, пострадавший при ударе украинского беспилотника по жилому дому в уфимском микрорайоне Затон, находится в удовлетворительном состоянии. Угрозы жизни нет. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Пострадавший – 21 летний гражданин Индии, студент медвуза.

Последствия атаки БПЛА на предприятия и жилой дом в Уфе 19 августа 2026 года

Один беспилотник упал в промышленной зоне города – вспыхнул пожар, который оперативно начали тушить. В жилом доме в Затоне повреждено остекление верхних этажей, ряд автомобилей получил повреждения от обломков и осколков. Информация об ущербе уточняется. Есть информация, что жильцов пострадавшего здания эвакуировали.

Прокуратура Башкирии взяла под личный контроль соблюдение прав жителей, чей дом пострадал в результате атаки украинского беспилотника. Горячая линия для приема жалоб уже работает.

Прокурор Ленинского района Уфы Руслан Усманов лично выехал на место. Ведомство взаимодействует со всеми профильными службами, чтобы жители получили необходимую помощь. Пострадавшие могут обратиться на горячую линию прокуратуры по номеру +7 (347) 273-64-54.