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Сегодня, 19 августа, Уфа вновь подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Атака БПЛА на предприятия в Уфе 19 августа 2026 года: что произошло, подробности

Сегодня в 06:31 по местному времени режим «Беспилотная опасность» был объявлен республики был введен в 10:10. Тогда же аэропорт «Уфы» ограничил прием и выпуск самолетов.

В период с 09:00 от жителей северного района столицы Башкирии стали поступать сообщения о хлопках. Согласно предварительным, данным это были звуки от сбитых на подлете беспилотников. Атаку вражеских беспилотников подтвердил глава региона Радий Хабиров.

– Отразили очередную террористическую атаку на промышленные предприятия Уфы. Всего беспилотников было 6, 4 из них сбили. Один упал в промзоне, возникло небольшое возгорание, сейчас мы его тушим. Еще один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон. Повреждено остекление на верхних этажах, также обломки и осколки упали на припаркованные машины. По предварительной информации, пострадал один человек. Его госпитализировали и сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь, – заявил руководитель региона.

Режим «Беспилотная опасность» сняли в 09:33 – он действовал три часа.

Напомним, предыдущая атака вражеских БПЛА на Башкирию была на прошлой неделе – 13 августа. В Салавате обломки одного из сбитых беспилотников упали на территории промзоны, после чего произошло возгорание. Всего, по словам Радия Хабирова, над Салаватом сбили 16 беспилотников из 21.

В тот же самый день БПЛА атаковали распределительный центр Wildberries в Чишминском районе. Там тоже случилось возгорание, а по факту ЧП Следком возбудил уголовное дело.

В результате тех атак пострадали два человека. После происшествия специалисты Минэкологии республики и сотрудники аналитической лаборатории проверили качество воздуха в Салавате. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружили.

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