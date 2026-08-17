«Уникальная личность, Моцарт в спортивной гимнастике»: директор спортшколы высказался про четыре золота Полины Дмитриевой на Чемпионате Европы

Полина Дмитриева из Башкирии в составе сборной России завоевала на Первенстве Европы по спортивной гимнастике 4 золотых и одну серебряную медаль. Фото: Федерация спортивной гимнастики России

Накануне российские спортсменки на Чемпионате и Первенстве Европы-2026 по спортивной гимнастике среди женщин одержали убедительную командную победу. Из столицы Хорватии, где проходили соревнования, юниорки увезли 5 золотых и 4 серебряные медали. Удивительно, но почти половину наград в составе сборной России завоевала 14-летняя Полина Дмитриева из башкирского Стерлитамака. О том, что думают о результатах четырехкратной чемпионки Европы в ее родной спортшколе, специально для «КП-Уфа» рассказал директор Владимир Петров.

«МЫ ОЧЕНЬ ГОРДИМСЯ ЕЙ»

Пока юная чемпионка Европы еще не добралась до родного города, но ее уже с радостью и нетерпением ожидают в СШОР, где она совершила первые спортивные шаги. Результат Полины специально для «КП-Уфа» прокомментировал директор ее родной спортшколы Владимир Петров.

- Мы очень гордимся ей! Но надо понимать, что это общий успех, он складывается из многих факторов. Здесь влияние и семьи, и школы, и спортивной школы. Наша задача простая – создать благоприятные условия, чтобы этот человечек достиг таких результатов. Я думаю, мы сделали все возможное, чтобы получился такой вот результат, - прокомментировал директор спортшколы, где воспитывалась Полина Дмитриева.

Интересно, но похоже, что еще до Чемпионата и Первенства Европы-2026 по спортивной гимнастике, тренеры и администраторы спортшколы дали Полине Дмитриевой необычное прозвище.

- Полина – уникальная личность, Моцарт в спортивной гимнастике. В свое возрасте Моцарт был гениальным композитором, а Полина – гений в своей дисциплине. Рады будем ее встретить дома, они с тренером возвращаются завтра, - говорит директор СШОР Стерлитамака Владимир Петров.

Напомним, прошедший накануне Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин является одним из отборочных этапов к Олимпийским играм 2028 года. Кандидатом теперь уже в олимпийскую сборную России по этой дисциплине стала башкирская гимнастка Полина Дмитриева. Всего за один день соревнований уроженка Башкирии смогла завоевать сразу три золотых медали в трех дисциплинах: упражнениях на бревне, на вольных упражнениях и на разновысоких брусьях. Еще одно «золото» у башкирской гимнастки в командном многоборье, в составе сборной России.

Поздравляем Полину Дмитриеву – четырехкратную чемпионку Европы по спортивной гимнастике!

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.