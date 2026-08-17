Полина Дмитриева стала чемпионкой Европы по спортивной гимнастике. Что известно про юниорку из Башкирии, удивившую зрителей

Полина Дмитриева из Стерлитамака и ее тренер Елена Кайгулова с медалями Первенства Европы по спортивной гимнастике. Фото: Федерация спортивной гимнастики России

Накануне в Хорватии завершились Чемпионат и Первенство Европы по спортивной гимнастике среди женщин. С 13 по 16 августа в Загребе определяли лучших гимнасток континента, в том числе и среди юниоров. Триумфатором юниорских соревнований в составе сборной России стала уроженка Стерлитамака, 14-летняя Полина Дмитриева. Под руководством тренера Елены Кайгуловой она завоевала для нашей страны сразу пять медалей: 4 золотых и одну серебряную. К слову, на Первенство континента башкирская гимнастка поехала в статусе абсолютной чемпионки России.

На чемпионате и Первенстве Европы по спортивной гимнастике среди женщин 2026 года разыгрывались награды в командном и индивидуальном многоборье, а также на отдельных снарядах. Спортсменки из нашей страны выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. Из Загреба россиянки уехали абсолютными победительницами, одержав победы в командном зачете. В составе юниорской команды помимо Полины Дмитриевой блистали Александра Андрианова, Дарья Миронова, Алина Ярина и Виктория Тонконогова.

На фото: женская сборная России по спортивной гимнастике на Чемпионате и Первенстве Европы-2026. Фото: Федерация спортивной гимнастики России

Уроженка Башкирии Полина Дмитриева завоевала серебряную медаль в личном многоборье. С результатом 53,165 баллов она уступила первое место партнерше по сборной России Александре Андриановой. После этого «Моцарт башкирской гимнастики», как называют Полину в родной спортшколе, завоевала три золотые медали подряд. Причем все три победы она одержала за один день соревнований!

Теперь Полина Дмитриева носит гордое звание чемпионки Европы среди юниоров в индивидуальных соревнованиях на разновысоких брусьях (13,900 баллов), на бревне (13,933 балла) и на вольных упражнениях (13,233 балла). Еще одну золотую медаль она завоевала в командном многоборье вместе с партнершами по сборной России. Итого – 5 медалей, из которых 4 высшей пробы!

«МЫ ОЧЕНЬ ГОРДИМСЯ ЕЙ!»

Пока Полина вместе с тренером еще не вернулась из Хорватии в родную Башкирию. Возвращение гимнастки и ее тренера Елены Кайгуловой ожидается во вторник, 18 августа.

А тем временем, четырехкратную чемпионку Европы поздравляют родные и близкие, а также благодарят за упорство и победный дух в ее родной спортшколе в Стерлитамаке. Директор СШОР Владимир Петров в разговоре с «КП-Уфа» поделился своей радостью за воспитанницу и пожелал ей дальнейших успехов.

- Мы очень гордимся ей! Но надо понимать, что это общий успех, он складывается из многих факторов. Здесь влияние и семьи, и школы, и спортивной школы. Наша задача простая – создать благоприятные условия, чтобы этот человечек достиг таких результатов. Я думаю, мы сделали все возможное, чтобы получился такой вот результат, - прокомментировал директор спортшколы, воспитавшей четырехкратную чемпионку Европы по спортивной гимнастике.

14-летняя Полина Дмитриева за один день соревнований завоевала три «золота» на Первенстве Европы по спортивной гимнастике. Фото: Федерация спортивной гимнастики России.

Прошедший накануне Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин является одним из отборочных этапов к Олимпийским играм 2028 года. Кандидатом теперь уже в олимпийскую сборную России по этой дисциплине стала башкирская гимнастка Полина Дмитриева.

С гордостью результаты Полины на соревнованиях прокомментировал и глава Башкирии Радий Хабиров. На совещании в правительстве республики 17 августа он подчеркнул, что ранее таких результатов ни одна из башкирских гимнасток не добивалась.

- - У нас впервые появилась чемпионка Европы по спортивной гимнастике среди юниоров. У нас не было таких результатов. Она четыре золотых и одну серебряную медали завоевала, очень удивительная девочка. Мне кажется, что у нас есть будущее в спортивной гимнастике, - сказа глава Башкирии.

«СЛУШАТЬ ТРЕНЕРА – ЭТО ВАЖНО»

За плечами юной гимнастки уже множество побед. В 2023 году Полина завоевала золотую медаль за выступление на бревне, а также серебро в вольных упражнениях на Первенстве России. В 2024 году в ее копилке оказались сразу пять золотых медалей, полученных на Кубке губернатора Калужской области. А в 2025 году девочка стала абсолютной чемпионкой на Первенстве России, которое проходило в Санкт-Петербурге. Полина забрала четыре золотые медали на всех четырех снарядах в многоборье. Кроме того, в командных соревнованиях сборная Башкирии, за которую и выступала гимнастка, получила серебряную медаль. А в мае 2026 года Полина завоевала шесть золотых медалей на международном турнире по спортивной гимнастике AGF TROPHY 2026 в Баку.

Полина Дмитриева завоевала сердца зрителей и впечатлила судей ЧЕ по спортивной гимнастике-2026. Фото: Федерация спортивной гимнастики России

Как признается сама Полина, спортивная гимнастика занимает абсолютное большинство ее времени. Девочка перешла в 8 класс стерлитамакской школы №7, но на уроках появляется редко – почти каждый день у нее многочасовые тренировки. Как минимум 4 часа ежедневно, и лишь только воскресенье – выходной. В этот день она старается отсыпаться, а также гуляет на свежем воздухе и встречается с друзьями. А домашние задания учителя ей отправляют дистанционно, которые она выполняет в свободное время и получает оценки. Среди школьных предметов любимые – физика и ИЗО.

— Уже в 11 лет я поняла, что надо стараться и будут достижения. Меня подбадривала тренер Елена Сергеевна, она говорила: «Слушайся меня — и все получится». Слушать тренера — это важно, - рассказывала Полина в интервью газете «Стерлитамакский рабочий».

Иногда бывает сложно, причем, как признается Полина, не физически, а морально. Слишком большая ответственность и страх не оправдать возложенные надежды. Каждый раз перед выступлением девочка сильно волнуется, но затем представляет, что это обычная домашняя тренировка и нужно просто выполнить все элементы чисто – и все получается! А еще у Полины есть близкие люди, которые ее всегда поддержат и будут рядом. Конечно, это родители, а также тренер – Елена Сергеевна Кайгулова, у которой девочка занимается с того момента, как пришла в гимнастику.

На фото: Полина с единственной серебряной медалью с прошедших в Хорватии соревнований. Фото: Федерация спортивной гимнастики России

Сейчас у Полины есть заветная мечта – получить Олимпийскую медаль. Девочка уверена, что терпение, постоянное желание совершенствоваться и упорство обязательно приведут ее к желанной цели.

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