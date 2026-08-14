Фото: Яна БАЗЕКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Уфу накрыл сильный град – город встал в пробках. По данным «Яндекс Карт», загруженность дорог достигла 6 баллов.

Град в Уфе // 14.08.2026

Движение затруднено на основных улицах. Очевидцы рассказывают, что проспект Салавата полностью стоит: крупный град бьет по крышам и стеклам, видимость на дорогах минимальная, ливневки не справляются с потоком воды. Автомобилисты ищут укрытие под мостами, чтобы защитить машины.

Фото: Павел КРАЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Непогода продолжится и завтра. По данным МЧС Башкирии, 15 августа в регионе местами пройдут грозы и кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, умеренный, днем местами порывистый. Ночью столбик термометра опустится до +5, +10°, днем поднимется до +15, +20°.

Жителей республики призвали не купаться во время грозы, не находиться у водоемов и не выходить на лодке.

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