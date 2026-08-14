Алина Прямушко налетала более 550 часов и стала частным пилотом Robinson R44. Фото из личного архива героини.

Еще несколько лет назад Алина Прямушко даже не думала, что однажды будет сама управлять вертолетом. Она была в декрете, воспитывала детей, занималась организацией мероприятий, а до этого успела поработать и в бизнесе, и на госслужбе. Сегодня у уфимки за плечами более 550 часов налета, пилотское свидетельство и почти семь лет жизни в мире частной авиации.

Из декрета – в кабину вертолета

Сейчас Алина - частный пилот Robinson R44 и, по ее словам, единственная в регионе женщина, которая самостоятельно управляет вертолетом. В разговоре с «КП-Уфа» женщина пояснила, что воздушное судно ей не принадлежит лично, и вертолет она арендует. Собственный легкий вертолет сегодня, по ее признанию, обойдется примерно в 86 миллионов рублей, хотя подержанные варианты можно найти от 20 миллионов, однако к таким машинам Алина относится осторожно.

В частной авиации Алина уже седьмой год.

– Новый вертолет мне был бы не по карману. Они стоят очень дорого, есть и в четыре раза дешевле, «бэушные». Но нужно учитывать, что такие борта не очень безопасные, так как срок службы уже выходит и часто требуется ремонт.

При этом частная авиация для уфимки давно уже не просто увлечение. Алина занимается в этой сфере уже седьмой год: помогает людям приобретать воздушные суда, разобраться в особенностях эксплуатации, составить программу использования вертолета и заранее понять, во сколько обойдется его обслуживание. А началось все с обычного любопытства…

В 2019 году Алина каждый день проезжала мимо аэродрома, который тогда строился рядом с ее домом. Она даже не сразу поняла, что именно будет на этом месте. Оказалось, что площадку создавали ее знакомые. Женщине предложили прийти, посмотреть и помочь с развитием нового центра.

На тот момент Алина была в декрете. Младший ребенок был с няней, старший ходил в детский сад, а сама она как раз переживала непростой период.

Вид на природу Башкирии из кабины вертолета.

– Мне было 30, и я поняла, что вроде бы все в жизни получилось – семья, дети, материально базовые потребности закрыты. Но внутри почему-то не было радости, – вспоминает женщина.

До авиации у нее была насыщенная жизнь: строительство, государственная служба, организация мероприятий, собственная студия йоги и пилатеса. Поэтому на аэродроме она сначала тоже занялась организационной работой: помогала развивать площадку, организовала ее открытие, приглашала гостей и борта из других регионов. Но потом случился первый полет. Во время него Алина разговорилась с пилотом и вдруг поймала себя на мысли: «Вот это работа мечты».

С этого момента вертолеты перестали быть просто частью работы. Алина стала постоянно искать возможность попасть в воздух. Если появлялся свободный борт, она старалась лететь. Иногда после посадки пилота могла часами ждать в придорожном кафе, лишь бы получить еще немного опыта и налета.

– Я хваталась за любую возможность куда-то полететь, – вспоминает уфимка.

Постепенно хобби стало серьезным намерением. В 2022 году Алина начала обучение и уехала в Москву. Путь оказался непростым: теория, практика, медицинская комиссия, полеты, расходы, но она продолжала идти вперед.

Путь к исполнению мечьы оказался непростым: теория, практика, медкомиссия, расходы, но она продолжала идти вперед.

– Мой путь в авиации совпал с началом СВО. Тогда я продала квартиру и часть денег вложила в обучение. Тогда мой муж удивленно спросил: «Алина, сейчас все наличку пытаются сохранить, а ты решила учиться?», но я была тверда в решении. Пока у многих было тревожное настроение, возможно, паника, я сидела с учебниками и изучала теорию. Это мне помогло.

Сегодня ее налет превышает 500 часов, а пилотскому свидетельству уже несколько лет. При этом сама Алина признается: самое сложное в управлении вертолетом – это ответственность.

– Самое сложное в пилотировании – это ответственность за людей и за судно. Вертолет требует постоянной концентрации. Пилот одновременно работает руками и ногами, контролирует несколько параметров и должен принимать решения в воздухе.

Свое отношение к высоте она тоже описывает неожиданно. Воздуха Алина не боится, наоборот, к нему относится гораздо спокойнее, чем к воде, но и здесь отступать уфимка не собирается.

– Воды боюсь сильнее, но с этим тоже буду бороться. Надо нырять и постигать новые вершины.

По словам Алины, сейчас она находится на своем месте.

– Если я не летаю два-три дня, то у меня ломка начинается, надо полетать обязательно. Сейчас я очень счастлива.

Сейчас уфимка чувствует, что находится на своем месте.

«Мама прилетела!»

В разговоре с «Комсомолкой» Алина рассказала и предысторию того самого известного видео, которое разлетелось в интернете: «Мама забирает своих детей от бабушек на вертолете!».

Алина была с друзьями, высадила их и поняла, что маршрут ее полета проходит практически через деревню, где в это время находились дети у бабушки и дедушки. На машине дорога до Уфы заняла бы около трех часов. И тогда мама решила забрать детей по воздуху.

Для самой семьи в этом не было ничего экстремального, но дети все равно были в восторге, ведь далеко не каждый ребенок может сказать, что однажды летел домой на вертолете.

По словам Алины, за годы новой работы небо уже стало частью и детства детей. Младший впервые увидел маму за штурвалом еще примерно в полтора года. Дети знают правила поведения возле вертолета: как подходить к борту, что разрешено делать, а чего нельзя.

Если не летаю 2-3 дня, начинается ломка, признает Алина.

Хотя в авиации, как и в любой сфере, где традиционно преобладали мужчины, Алина сталкивалась с гендерными предубеждениями, но в своем коллективе она практически не чувствовала себя чужой. По ее словам, ей очень повезло с людьми вокруг: коллеги с самого начала видели ее стремление, помогали с учебой, делились опытом и брали с собой в полеты, поэтому постепенно отношение к ней определялось уже не полом, а знаниями и навыками.

Также за годы в авиации ее окружение изменилось, и сейчас Алина видит вокруг все больше женщин, связанных с небом. В ее сообществе есть летчицы, парашютистки, женщины, связанные с космической отраслью, а раз в год они устраивают собственный авиационный «девичник», общаются и обсуждают профессиональную жизнь.

– Мы приходим к мысли, что женщины могут все. Нет ничего, что женщины не могли бы, – говорит Алина.

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