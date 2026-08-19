Жители Башкирии изнывают от холодов и дождей. Знаменитый метеоролог рассказал, когда это уже прекратится (и прекратится ли вообще!)

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Башкирии все больше напоминает о приближающейся осени: проливные дожди, утренний туман и ночное похолодание. Уже прошлой ночью столбики термометров опускались до +9 градусов, и в ближайшие дни столбики термометров продолжат опускаться.

Вернется ли летнее тепло в регион, и какая погода ждет жителей республики в ближайшее время? Об этом специально для «КП-Уфа» рассказал метеоролог Александр Ильин.

СОВЕРШЕННО ОБЫЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ

По словам эксперта, такой перепад температур в ночное и светлое время суток в августе – совершенно обычное явление.

- Во-первых, и ночи становятся длиннее, и максимальные температуры в дневные часы не так высоки, например, как в разгар лета, когда солнце достаточно долго в зените стоит. Гораздо быстрее воздух остынет с 22 градусов до 10, чем с 27 или 30. Ну и во-вторых, при отсутствии облаков в помощь остыванию воздуха идет радиационное охлаждение. Поэтому ничего сверхъестественного не происходит.

Как поясняет Александр Ильин, по-летнему теплым будет еще один день - четверг, 20 августа, а затем начнет холодать.

- Теплая воздушная масса пройдет через Башкирию, поэтому потеплеет до + 26, +28 градусов, а уже в выходные тепла ждать не стоит. Температура воздуха в среднем будет находиться в пределах +17, +22°C. Если говорить о дождях, то в ближайшие дни они тоже не ожидаются. Если только в ночь на пятницу через республику пройдет холодный атмосферный фронт, то тогда с ним пройдут и умеренные дожди.

По данным метеоролога, не стоит и переживать по поводу сильных ливней на выходных. В субботу утром может пройти небольшой дождь, будет довольно туманно.

- В воскресенье, скорее всего, снова ждем приближения циклона с запада и северо-запада. К вечеру он дойдет и до центральных районов региона, тогда снова пойдет дождь, но при этом сильных похолоданий не предвидится. Башкирия будет пока еще находиться в теплом секторе. А вот начиная со среды следующей недели, в отдельных районах может похолодать градусов до +9 в дневное время.

Что касается возможного потепления в республике, то, по словам Александра Ильина, лишь в конце сентября возможны несущественные волны тепла. Но при этом жары точно ждать не стоит - максимум воздух прогреется до +20; +22 градусов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.