Как в Башкирии прошел VIII Всероссийский инвест-сабантуй «Зауралье-2026»

Форум «Зауралье-2026» прошел под девизом «Экономика Победы». Фото: пресс-служба правительства РБ

С 14 по 15 августа в Сибае состоялся уже восьмой по счету ежегодный инвестиционный сабантуй «Зауралье». Организаторами форума выступили власти Башкирии и Агентство стратегических инициатив (АСИ), а главной темой мероприятия стала «Экономика Победы».

На пленарном заседании с участием руководителя АСИ Светланы Чупшевой и главы республики Радия Хабирова, была представлена новая республиканская программа по поддержке ветеранов СВО, желающих открыть бизнес. О чем договорились на мероприятии представители государства, бизнеса и инвесторы из других стран, расскажем в нашем материале.

ДЕЛОВАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

По данным правительства Башкирии, в Сибай на экономический форум «Зауралье-2026» прибыли около 2 тысяч участников из 28 регионов России. Свои делегации на инвест-сабантуй направили бизнес-сообщества из Казахстана, Турции, Узбекистана, Беларуси, Абхазии, ЮАР, Италии и других стран.

Помимо деловой программы, для гостей и участников форума представили интересную культурно-развлекательную программу. К слову, город Сибай в дни проведения инвест-сабантуя получил статус Всемирного ремесленного города. Соответствующий сертификат в торжественной обстановке вручила вице-президент Всемирного совета ремесел Надя Меер из ЮАР.

Кроме того, в столице башкирского Зауралья впервые состоялся Международный фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Душа яшмы». Жителям города и гостям форума представили конное шоу к 215-летию формирования 1-го и 2-го башкирских полков, а также музыкальный фестиваль «Ритмы кочевников». И, конечно же, гостей и участников накормили традиционным бишбармаком, попутно установив кулинарный рекорд – за один раз было приготовлено 700 порций этого национального блюда.

На фото: Сибаю вручают сертификат о присвоении статуса Всемирного ремесленного города. Фото: пресс-служба правительства РБ

В рамках деловой программы «Зауралье-2026» стал площадкой для регионального этапа чемпионата Global Management Challenge – это своего рода олимпиада для управленцев из различных сфер деятельности. 15 августа на площадке форума состоялась панельная сессия «Бизнес ДОМА. СВОи люди».

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

По итогам VIII Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2026» были подписаны соглашения и меморандумы об инвестиционных намерениях на общую сумму более 60 млрд рублей. Среди ключевых проектов власти Башкирии после завершения форума отметили новые соглашения о сотрудничестве с республикой Алтай, а также с дружественными Абхазией и Узбекистаном.

Что касается инвестиционных соглашений частного капитала с властями республики, то на форуме были представлены проекты рекультивации отходов Сибайского горнорудного комбината (на сумму 2,5 млрд руб.) и проект по созданию производства поролона в Белорецке (190 млн руб.).

Уникальность и важность инвест-сабантуя «Зауралье» для Башкирии отметил премьер-министр республики Андрей Назаров. Он подчеркнул, что у традиционного экономического форума в Сибае есть и сложность, и определенное преимущество.

Экономический форум в башкирском Зауралье собрал гостей из 10 стран и 28 регионов России. Фото: пресс-служба правительства РБ

- Сложность форума в том, что он далеко находится не только от Москвы, но и от Уфы. Но в этом и его главное преимущество, потому что здесь, на земле, живут люди, которые хотели бы к себе особого внимания. И здесь нужны особые инструменты, меры поддержки, креативные подходы для того, чтобы вдохнуть жизнь и вытолкнуть на новый экономический рывок такую субтерриторию, как Зауралье. Здесь сосредоточено 500 тысяч человек, живущих в Башкортостане и на сопредельных территориях. Поэтому нельзя переоценить этот форум, - заявил Андрей Назаров.

Для сравнения, в 2025 году на инвест-сабантуе «Зауралье» было подписано инвестиционных соглашений на сумму 30 млрд рублей, а уже в этом году она выросла в два раза – до 60 млрд рублей. Всего за последние пять лет общая сумма заключенных соглашений на форуме достигла почти 500 млрд рублей.

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