Очереди на заправках, безопасность предприятий и дело мэра Уфы: о чем говорил глава Башкирии на встрече с журналистами

Руководитель региона прокомментировал, в том числе, ситуацию с топливом в Башкирии. Фото: пресс-служба главы РБ

Накануне в уфимском Белом доме состоялась встреча главы Башкирии Радия Хабирова с представителями ведущих СМИ региона. Журналисты задали самые актуальные вопросы, которые интересуют читателей и телезрителей. Ответы на самые важные и интересные из них публикуем в нашем материале.

СИТУАЦИЯ С ТОПЛИВОМ

Первый вопрос, который задали главе Башкирии, касался ситуации на топливном рынке в республике. На данный момент очереди на АЗС значительно сократились по сравнению с тем, что происходило всего неделю назад. Разрешилась ли эта кризисная ситуация сегодня?

- На данный момент, если говорить о ситуации в республике и в целом, нам в какой-то степени удалось ее стабилизировать. Сказать, что мы счастливы и вернулись к каким-то довоенным временам, я не могу. Но мы научились работать с этим, люди стали понимать обстоятельства и немного успокаиваться.

Радий Хабиров подчеркнул, что республиканский нефтеперерабатывающий комплекс продолжит поставлять на рынок такое же количество топлива, как до начала вражеских атак.

- Еще очень важный момент: когда мы вводим беспилотную или ракетную опасность, что происходит на территории предприятия? Моментально останавливается отгрузка топлива. Это все приводит в том числе и к нарушениям в логистике.

Власти Башкирии отмечают, что ситуация с топливом в республике стабилизировалась Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

О БОЛЬШИХ СТРОЙКАХ

На встрече в Белом доме журналисты в очередной раз поинтересовались, строительство каких крупных и дорогостоящих проектов пришлось отложить. Радий Хабиров подчеркнул, что от большинства социальных объектов, которые задумали построить, власти отказываться не стали. Но из-за нехватки денег в казне передвинулись сроки реализации некоторых из них.

- Откровенно говоря, мы особо ни от каких из проектов не отказываемся. Потихонечку сидим, где-то рисуем проект, где-то уже немного деньги накидываем. Некоторые из них имеют знаковое значение для нашей республики. Тот же Межвузовский кампус, мы его строительство не останавливаем и приняли решение, что он будет построен на год раньше. У нас есть большой федеральный проект, который мы сейчас качаем – это крытый стадион. Уже готов проект, сдана экспертиза, есть ясность с источниками финансирования.

Радий Хабиров провел в уфимском Белом доме традиционную встречу с представителями ведущих СМИ региона. Фото: пресс-служба главы РБ

Далее – Центр прогресса бокса, уже скоро начнем работать с проектной документацией. А еще проект Дворец науки и технологий «ДНК Башкортостана» - мы периодически возвращаемся к нему. Также сделали проекты по двум мостам, в том числе большой проект моста в сторону «Меги». Он на очень высоком уровне старта находится.

ДЕЛО МЭРА УФЫ

Конечно, представители СМИ попросили Радия Хабирова прокомментировать ситуацию с судебными тяжбами подследственного Ратмира Мавлиева, недавно восстановленного на посту мэра Уфы. В настоящий момент ситуация выглядит довольно странно: сити-менеджер официально не может ходить на работу, так как есть судебные ограничения, а его обязанности исполняет назначенный на этот пост Рустам Шарипов.

- Не хотят депутаты Горсовета работать с ним, и они все проголосовали за это решение единогласно. Человек, который после обращения правоохранительных структур ко мне лишен доступа к гостайне и находится под следствием, не может работать мэром Уфы. Мавлиев выбрал сам свой путь. Впереди у него большие судебные процессы, это его путь и меня он не касается. Дальнейшая его судьба мне неинтересна. Назначение Мавлиева на должность главы администрации Уфы я считаю своей ошибкой.

Также Радий Хабиров заявил, что полностью поддерживает Рустама Шарипова, который исполняет обязанности главы уфимской администрации в настоящий момент.

- На мой взгляд, он находится на правильном пути. Очень надеюсь, если выборы пройдут хорошо, изберется Совет, который его поддержит. Мы со своей стороны его тоже, конечно, поддержим.

В завершении своего ответа на вопрос Радий Хабиров высказался о проблемах в судебной системе региона.

Ратмир Мавлиев накануне был восстановлен на посту мэра Уфы по решению суда. Его полномочия истекают в сентябре

- Конкретные люди полностью дискредитировали судебную систему в Башкирии. Нас впереди ждет много, видимо, неприятных новостей, связанных с кризисом в судебной системе республики. К сожалению, жадность и агрессивная глупость приводят к таким вещам.

ДАЛЬНЕЙШАЯ КАРЬЕРА ПРЕМЬЕРА

В ходе общения с представителями СМИ Радий Хабиров сообщил, что действующий премьер-министр Башкирии Андрей Назаров планирует покинуть свой пост. На данном этапе он сам планирует избираться депутатом Госсобрания-Курултая.

- Андрей Геннадьевич уже в прошлом году говорил: «Может быть, я отдохну?». Поэтому мы с ним договорились: пусть избирается депутатом, а там посмотрим. Вполне возможно, что он и бизнес будет развивать, потому что заточен на это дело. Точно могу подтвердить, что он действительно избирается депутатом Госсобрания и серьезно к этому относится. А все остальное – поживем и увидим.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров планирует избираться в Госсобрание-Курултай республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

ПОСЛЕДНИЙ ДОЛГОСТРОЙ

Директор уфимского представительства «Комсомольской правды» Елена Романова задала вопрос главе о последнем крупном долгострое в Башкирии. Напомним, что после возобновления стройки на площадке мечети Ар-Рахим, таковым стал уфимский железнодорожный вокзал. Его реконструкция началась еще 20 лет назад, и горожане до сих пор ждут официальное открытие обновленного вокзала.

- Думаю, что никакого официального открытия мы не будем делать. Честно скажу, нам и так очень тяжело дался комплекс «Южные Ворота Уфы». Изначально мы его планировали ввести в эксплуатацию еще в прошлом году, но надеемся, что получится хотя бы в этом. Вот сидим и советуемся: давайте что ли ленточку на другой объект перевесим. Все-таки 32 млрд денег пришло федеральных, поэтому давайте сделаем развязку.

На мой взгляд, открывают объект, когда что-то новое сделали, большое. А вокзал состоял из первой очереди, второй, третьей. Там из основного, что нужно сделать – это какие-то инженерные высокотехнологичные решения, чтобы подниматься и спускаться на перрон можно было без проблем пожилым людям или с детьми. Эту работу мы с РЖД ведем. К сожалению, чтобы в ближайшее время это завершить, в бюджетах таких планов нет.

От уфимской «Комсомолки» задала вопрос директор представительства Елена Романова. Фото: пресс-служба главы РБ

КАК ИСПОЛНЯЮТСЯ ПОРУЧЕНИЯ ГЛАВЫ БАШКИРИИ

Еще один вопрос, который задала «Комсомолка» Радию Хабирову, звучал так: кто и как следит за тем, чтобы указания главы региона выполнялись вовремя.

- У нас в администрации главы республики вообще удивительные люди работают. Это организация не с большой зарплатой, но с огромной властью. Они на экономику влияют, на общественную жизнь и так далее.

Я регулярно вижусь с руководителем контрольного управления: у него статус замглавы администрации, он деятельный человек. Все мои поручения находятся у него на контроле, и мы периодически их анализируем. Некоторые поручения теряют актуальность в силу различных объективных и субъективных причин.

Мне дают цвета: зеленый – поручение выполнено, красный - не выполнено, просрочены сроки, желтый - находится в работе. Сейчас очень много красного, потому что многие вещи мы переносим в связи с недостаточным финансированием.

В завершении глава Башкирии поблагодарил журналистов за работу и пожелал им дальнейших успехов в освещении информационной повестки в республике.

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