В промзоне Салавата загорелось после падения обломков БПЛА. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии ввели режим беспилотной опасности. Как стало известно, на регион совершена атака дронов.

Атака БПЛА в Башкирии 13 августа 2026: что произошло подробности

В промзоне Салавата после падения обломков беспилотника произошло возгорание. Об атаке БПЛА сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

- Отражаем очередную террористическую атаку БПЛА. Обломки одного из беспилотников упали в промзоне Салавата. Возникло возгорание, все службы на месте, - сообщил руководитель региона.

На месте работают экстренные службы. Дополнительные подробности о последствиях атаки пока не сообщаются.

Атака БПЛА на склад Wildberries в Башкирии 13 августа 2026: что произошло

В Чишминском районе Башкирии после атаки беспилотника загорелся объект Wildberries. Возгорание произошло в промзоне, где расположен один из объектов компании. На месте работают пожарные.

В компании уточнили, что людей эвакуировали заблаговременно, а меры приняли по требованиям безопасности.

При этом товаров на объекте не хранят, складского назначения он не имеет.

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