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В последние несколько лет в Башкирию периодически приезжают участники популярного телешоу, где соревнуются люди, называющие себя экстрасенсами. И куда бы они не приехали, всегда обнаруживается «зловещая тень давнего проклятья», от которого просто необходимо избавляться с помощью колдовских ритуалов.

Мы решили вспомнить, какие есть в республике села и деревни, с которыми связаны мистические легенды и суеверия. Представляем нашу собственную подборку отмеченных «проклятием» населенных пунктов Башкирии.

НАРОДНОЕ ПРОКЛЯТИЕ

Задолго до того, как на телевидении появилось шоу про так называемых экстрасенсов, в Башкирии уже из поколения в поколение передавались истории и легенды о «проклятых» деревнях. Одна из них связана не столько с населенным пунктом, сколько с проклятием целого рода.

19 января 1736 года в башкирское село Сеянтус современного Аскинского района республики прибыл карательный отряд царских войск под начальством Алексея Тевкелева. Солдаты приехали искать причастных к восстанию против произвола царских властей, а встретили там только мирных жителей без оружия. Спустя пять дней отряд покинул эти места, а деревня перестала существовать. Более тысячи жителей, в основном дети, женщины и старики, были убиты, а их дома сожжены дотла. Узнавшие о таком злодеянии башкиры из соседних деревень навеки прокляли род Тевкелевых.

К слову, именно этот кровавый эпизод в биографии Алексея Тевкелева и народная память о нем не позволяют установить ему памятник как основателю города Челябинска. Против увековечивания его имени выступают башкиры, считающие его палачом. Легенда о проклятье рода Тевкелевых нашла свое отражение в народной башкирской песне «Тяфтиляу». Кстати, этот род пресекся к началу 20 века, но на протяжении двух с лишним веков современники писали, что члены этой семьи умирали при загадочных обстоятельствах. И связывали это с проклятьем уничтоженного села Сеянтус.

Алексей Тевкелев (1674 -1766). Фото: Яндекс

ЛЕГЕНДЫ О ПРИЗРАКАХ

Есть и более мистические легенды о проклятьях. Например, под Уфой якобы есть колодец, заглянув в который человека охватывает безумие, и вскоре он умирает. Впервые рассказал об этой легенде блогер-путешественник «Антон добрый», собирающий мистические истории со всей страны. Правда, он так и не уточнил, где именно находится этот колодец. Да и сама история больше напоминает мрачную сказку: мол, жили влюбленные, звали их Ляйсан и Айдар. Когда Айдар погиб на войне, Ляйсан очень тосковала. Однажды ночью он гуляла рядом с колодцем, заглянула в него и тоже умерла. С тех пор местные жители обходят это место стороной – поговаривают, что оттуда до сих пор слышится голос погибшей Ляйсан, которая зовет к себе.

Озеро Кульваряш в Дуванском районе Башкирии. Фото: «Восхитительная Башкирия» (vk.ru/voshititelnayabashkiriya)

Еще более жуткая история, связанная с мистикой и призраками, связана с так называемым «Озером мертвецов». Находится оно в глухой, почти непроходимой тайге на границе Дуванского и Нуримановского районов Башкирии, примерно в 15 километрах от деревни Сафоновка. В 1930-х годах на берегу озера Кульваряш находился спецпоселок для репрессированных «кулаков». Легенда гласит, что надзиратели, чтобы не копать могилы умершим от голода и холода арестантам, просто сбрасывали их тела в прорубь. И с тех пор место считается «проклятым»: по ночам местные жители слышат голоса и крики и видят светящиеся объекты неподалеку от озера, поэтому стараются не приближаться к руинам бывших лагерных бараков.

«АНОМАЛЬНАЯ» ДЕРЕВНЯ

Интересно, что большинство легенд о страшных проклятьях, которые якобы поразили ту или иную деревню или село в Башкирии, появилось уже в 20 веке. Так, жители деревни Ягодная в Иглинском районе уверены, что на них кто-то навел страшную порчу. Здесь якобы слишком часто случаются пожары, где гибнут люди, а местные жители уверяют, что чувствуют в своих домах чье-то незримое присутствие. Мол, по ночам за окнами слышатся какие-то шорохи, а собаки лают просто так, даже когда по улице никто не идет. Но самое страшное – в небольшой деревне постоянно умирают молодые мужчины.

Село Буганак Белорецкий район Башкирии. Фото: ok.ru/group/56645937856573

Это действительно так: по данным местных властей, всего за один год, с 2009 по 2010 год, население Ягодной сократилось почти на 100 человек. Но если подойти к «проклятию» с научной точки зрения, то картина предстает довольно прозаичная. Деревня появилась в 1930-х годах – там селили работников опытного ягодного хозяйства, а сам населенный пункт получил название Госпитомник. К концу 2010-х годов хозяйство разорилось, многие жители перебрались в райцентр или в Уфу. К сожалению, те кто остался жить в деревне, стали злоупотреблять спиртным, что не могло не сказаться на здоровье и продолжительности жизни. По похожим, сугубо социально-экономическим причинам, и стали пустеть и некоторые другие деревни, хотя их жители все равно уверены – все дело в проклятье.

Кстати, есть в Башкирии целые населенные пункты, практически полностью опустевшие и прозванные «призраками». Например, в период с 1959 по 1969 годы почти все жители покинули деревню Арлян Салаватского района. Почему сельчане уехали, точно сказать уже никто не может. К началу 60-х годов 20 века там проживало всего 38 жителей, а уже через 10 лет деревня вообще пропала со всех карт как пустующая. Сейчас это место называют «территория Арлян», и на цифровых картах указано, что на ней до сих пор стоят два дома, но официально там никто не живет.

На фото: один из двух домов, оставшихся в полностью исчезнувшей деревне Арлян Салаватского района. Фото: «На земле Салавата»

Жители деревни Брик-Алга в Белебеевском районе Башкирии с конца 90-х годов стали рассказывать об «аномалиях», появляющихся время от времени рядом с населенным пунктом. Якобы кто-то видел призрака лошади, слышал странные звуки в лесу неподалеку, а также наблюдал загадочные круги на стволах деревьев, вырезанные на высоте 3,5 метров. А еще чуть позже сельчане стали утверждать, что видели несколько раз в небе над деревней НЛО. Однако с появлением видеокамер на мобильных телефонах подобные явления внезапно прекратились.

«Мистический лес» в деревне Брик-Алга. Фото: «Белебей Газеточка»

ПРОСЛАВИЛИСЬ БЛАГОДАРЯ ШОУ

В разное время блогеры и журналисты писали о деревнях, где по словам местных жителей ощущалось что-то мистическое и темное. В последние пару лет по следам этих сельских легенд приезжали участники известного шоу про экстрасенсов и подогревали их. Так на карте Башкирии с подачи телепередачи появилась «деревня самоубийц» - село Буганак в Белорецком районе. Там якобы за 40 с небольшим лет произошло 15 случаев суицида. Еще одну деревню экстрасенсы окрестили «проклятой» после того, как местные жители рассказали о случаях каннибализма, имевших место быть во время массового голода конца 1920-х годов. Речь идет о деревне Емметово Шаранского района, где участники шоу нашли «проклятую улицу».

Участники популярного шоу на телеканале ТНТ в деревне Емметово Шаранского района Башкирии. Фото: ТНТ

Официальная наука полностью отрицает существование мистического и потустороннего. Ученые социологи и психологи объясняют случаи «проклятья» массовым психозом на фоне слухов, а волны суицидов и смертей, изменившимися условиями жизни местных жителей – когда сельчане, к сожалению, начинают спиваться из-за отсутствия работы.

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