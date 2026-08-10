Всё для спорта – теперь в шаговой доступности: в селе Толбазы при поддержке «Башнефти» открылся современный стадион

Фото: Максим Чегодаев

В селе Толбазы Аургазинского района Башкортостана появился современный спортивный комплекс – стадион «Аургазы-Арена». Новый спортивный комплекс открыли в торжественной обстановкев День физкультурника, в рамках спортивного фестиваля «Сила. Единство. Семья». Проект реализован при поддержке АНК «Башнефть» (входит в состав НК «Роснефть»).

Всё для спорта – теперь в шаговой доступности. Раньше жителям Толбазов приходилось ездить в соседние города, чтобы позаниматься на тренажёрах или поиграть в волейбол, а теперь всё это – рядом с домом, – настоящий подарок для жителей.

Фото: Максим Чегодаев

Открытый комплекс «Аургазы-Арена» раскинулся на площади почти 2 га – здесь найдут занятие по душе и дети, и взрослые, и любители командных игр, и поклонники индивидуальных тренировок.

«Аургазы-Арена» — не просто стадион, а новый этап в развитии спорта в Аургазинском районе. Теперь у местных жителей есть всё для того, чтобы вести активный образ жизни, а у детей – расти здоровыми и сильными.

На территории комплекса расположилось футбольное поле с искусственным покрытием и отдельной тренировочной зоной, в которой можно играть можно круглый год, есть беговые дорожки с травмобезопасным покрытием, площадки для баскетбола и пляжного волейбола для турниров и дружеских матчей, сектор с уличными тренажерами. В зимнее время одна из площадок превратится в каток.

Фото: Максим Чегодаев

Внутри здания стадиона предусмотрены командные раздевалки с душевыми, судейские и тренерские комнаты, медицинский пункт, комментаторская кабина,пункт проката инвентаря: здесь можно взять коньки (и сразу заточить их) или велосипед.

Для удобства зрителей построена крытая трибуна на 500 человек– теперь районные турниры и массовые праздники будут проходить с комфортом, для маломобильных граждан создана безбарьерная среда, а для автомобилистов построена стоянка на 100 машино мест.

«Аургазы-Арена» станет центром спортивной жизни для более, чем 10 тысяч человек – жителей Толбазов и ближайших населённых пунктов. Теперь у детей и молодёжи появится больше возможностей для занятий спортом, а у взрослых – для активного отдыха и поддержания формы.

«Такие проекты не просто расширяют спортивную инфраструктуру, – отмечают в компании «Роснефть». – Они популяризируют массовый спорт, объединяют людей и дают подрастающему поколению шанс раскрыть свой потенциал».

Новый стадион станет важной частью социальной инфраструктуры района и предоставит возможности для занятий физической культурой и спортом жителям всех возрастов.

Фото: Максим Чегодаев

Открытие стадиона в Толбазах– часть системной работы «Роснефти» и её дочерних обществ по формированию условий для здорового образа жизни в регионах присутствия. За последние 5 лет при поддержке «Башнефти» в Башкортостане появились крупные спортивные объекты, в числе которых ФОК «Заряд» в Благовещенске, с 25 метровым бассейном, универсальными спортивными залами и скалодромом, реконструированный стадион «Спартак»в Туймазах, ледовые дворцы в Октябрьском и Кумертау, современный скейт парк в Дюртюлях, ФОК «Жемчужина»в селе Булгаково.

Эти объекты уже обеспечивают регулярные занятия спортом для сотен тысяч жителей республики.