Паника, слезы и уколы «химии» прямо в глаз: младенца из Уфы пытаются спасти от страшной формы рака

Страшный диагноз выявили на плановом медосмотре. Фото: предоставлено «КП-Уфа»

Обычный плановый осмотр в месяц после рождения ребенка поделил жизнь уфимской семьи на «до» и «после». У маленького Адиля Сабитова выявили смертельно опасное заболевание – рак сетчатки глаза, и вот уже 10 месяцев родители пытаются спасти своего сынишку, но болезнь пока не отступает. О том, через что приходится проходить семье, «КП-Уфа» рассказали Зиля и Дамир Сабитовы.

«Была какая-то тревожность»

Супруги Зиля и Дамир Сабитовы вместе уже много лет. В 2019 году у них появился сын Тамерлан, а в сентябре 2025 года родился второй сын - Адиль. Все было хорошо, роды прошли без осложнений.

– Но у меня все равно была какая-то тревожность, - вспоминает Зиля. - Как будто внутренний голос подсказывал – что-то не так. Я осматривала ребенка и убеждала себя, что просто накручиваю себя.

Как выяснилось позже, материнский инстинкт не обманывал. Когда Адилю исполнился месяц, его повезли на плановый медосмотр в поликлинику. Педиатр не настаивала на осмотре узкими специалистами, но Зиля сама попросила направления, чтобы убедиться, что с сыном все в порядке.

Адиль – младший сын в семье Сабитовых. Фото: предоставлено «КП-Уфа»

В один из дней был назначен прием у двух специалистов: хирурга и офтальмолога. Когда Зиля пришла к офтальмологу, Адиль сладко спал. Будить малыша было жалко, да и жалоб у родителей никаких не было. Но офтальмолог настояла на осмотре. В итоге сначала сходили к хирургу, а потом уже пошли проверять глаза.

– Она смотрит и говорит: не хочу вас пугать, но что-то там виднеется. Лучше перестрахуйтесь и езжайте в НИИ глазных болезней, - рассказывает Зиля. – Мы сразу же поехали. По дороге я уже сама начала гуглить в интернете и нашла разные варианты – от самого простого до самого страшного. В НИИ нас посмотрели и сделали УЗИ глаз, после чего сказали срочно идти в республиканскую больницу, потому что есть подозрение на ретинобластому.

«До последнего верили, что это что-то безобидное»

Супруги сразу поехали в больницу, с трудом сдерживая панику. После обследования страшный диагноз подтвердился.

– Мы не спали ночами, пока ждали результаты. До последнего верили, что это что-то безобидное, - с ужасом вспоминает Зиля. – А когда услышали окончательный диагноз, рыдали в подушку. Было отрицание, гнев, непонимание происходящего.

Ретинобластома – это злокачественная опухоль, которая развивается из клеток сетчатки глаза. Она выявляется у детей до 5 лет, пока активно растет сетчатка. Без своевременного лечения опухоль может прорастать в ткани глаза и в другие органы. Еще 15 лет назад в России самым действенным методом лечения было только удаление глазного яблока. Сейчас же медицина шагнула вперед, и совместно с иностранными коллегами были разработаны варианты лечения с сохранением глаза: лазер, лучевая терапия, крио-и химиотерапия.

«Мы будем бороться, сколько потребуется»

С ноября 2025 по январь 2026 года маленький Адиль прошел три блока системной химиотерапии в Уфе. Каждые 4 недели приходилось возить малыша в Москву на обследования, так как в республике нет нужного оборудования.

В декабре у ребенка был обнаружен новый очаг опухоли. Если его вовремя не прижечь, он разрастается, поэтому так важно регулярно проводить осмотры, чтобы выявить очаг на раннем этапе. В январе после окончания третьего блока «химии» врачи обрадовали родителей: организм дал хороший ответ на лечение, опухоль закальцинировалась. Терапию отменили на три месяца, а Аделя отправили домой под наблюдение. Но радость была преждевременной.

Адиль прошел долгое и тяжелое лечение, но пока болезнь не отступает. Фото: предоставлено «КП-Уфа»

– В конце марта на приеме в Москве стало ясно, что опухоль снова начала расти, - рассказывает Зиля. - Нам назначили другое лечение, уже не системное, а локальное: через бедренную артерию препарат вводится прямо до глаза. Это лечение мы также проходили в Москве. Врачи говорили, что такой метод лучше, чем обычная «химия», при которой убивается весь иммунитет, а организм долго восстанавливается.

В итоге Адиль прошел два блока такой терапии, и вновь ответ организма был отличный. На осмотре в мае врачи сказали, что опухоль еще уменьшилась в размерах и что лечение можно отменять. А уже в июле снимок сетчатки показал, что опухоль опять начала расти…

- Мы были уже совершенно вымотаны, а тут как раз сказали, что назначено новое лечение – уколы «химии» прямо в глаз. Так препарат действует конкретно на очаг опухоли и не влияет на весь организм. Это страшно, но деваться некуда. Мы не можем сдаться, будем бороться, сколько потребуется, пока не победим болезнь.

Перерыв между курсами всего 2 недели, и летать в Москву теперь приходится еще чаще. К счастью, организм Адиля дает хороший ответ на терапию, и супруги очень надеются, что на следующем приеме им наконец-то скажут, что больше ничего делать не нужно.

– Сейчас в России очень хорошая медицина, - с оптимизмом говорит Зиля. - При нашей стадии заболевания есть очень высокий шанс, что мы сохраним и глаз, и зрение сыночку. Нужно просто этот путь пройти. Но если это лечение не поможет, будем искать другие варианты в других странах.

«Было очень тяжело попросить о помощи»

Лечат Адиля бесплатно по ОМС, но при этом заболевании очень важно часто наблюдаться у врачей, пока формируется сетчатка и глаз активно растет. А это – бесконечные траты на перелеты и проживание. Поначалу нужно было летать в Москву раз в четыре недели, а теперь – в два раза чаще. Лишь после 6-7 лет и при условии полной ремиссии можно перейти на более редкие осмотры у местного онколога.

Когда только стало известно о болезни младшего сына, Зиля почти никому не рассказывала о беде, которая пришла в их семью, делая вид, что все хорошо. Супруги пытались справиться своими силами, но, когда стало понятно, что нужна помощь с билетами на поездки в Москву, Зиля попросила о помощи в соцсетях.

– Слава Богу, люди добрые и отзывчивые есть. Кто сколько может, помогает, - рассказывает мама Адиля. - Безмерно благодарна всем! Рассказать обо всем и попросить помощи было очень тяжело. Но мы получили столько поддержки, что моя надежда стала крепнуть с каждым днем.

Родители верят, что их сынишка обязательно поправится, и готовы бороться до победного. Фото: предоставлено «КП-Уфа»

Борьба за здоровье сына отнимает все силы

Зиле 32 года, ее мужу Дамиру скоро исполнится 33. Их старший сын Тамерлан в этом году пойдет в первый класс. Когда случилась беда, родители и родственники пришли на помощь. Так как Зиле теперь часто приходится летать в Москву, а муж работает, заботу о старшем сыне на себя взяли бабушки и дедушки. Тамерлан часто ездит в гости к родителям Зили в Мелеуз, свекровь тоже очень помогает, иногда сидит с мальчиком, а иногда ездит с Зилей на приемы к врачу.

– Конечно, у старшего сына много вопросов и непонимания, - вздыхает Зиля. – Он был один в семье, а тут появился братишка, и еще такие сложные обстоятельства. Вдобавок нас периодически нет дома или я бываю вообще отключена для него. Это самое тяжелое, как мне кажется. Он же еще маленький, не совсем понимает, что происходит.

По признанию женщины, борьба за здоровье младшего сынишки отнимает у нее все силы. Принять эту ситуацию было очень тяжело, а справляться с ней еще тяжелее. Но семья – главная опора, выход только один: жить и бороться.

Впереди у малыша еще много перелетов и обследований, а родителям понадобится немало денег на билеты и проживание. Если вы хотите помочь семье Сабитовых, обратитесь по телефону +79373690629, и вам подскажут, как это можно сделать.

«КП-Уфа» желает маленькому Адилю скорейшего выздоровления, а родителям сил и терпения!

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