«Просто абортировали на шестом месяце»: женщина потеряла долгожданного ребенка и стала бесплодной – в трагедии она обвиняет врачей

36-летняя жительница Сибая обвиняет врачей в том, что из-за их ошибок она лишилась возможности снова забеременеть. Фото: предоставлено КП

Жительница башкирского города Сибая Лилия К. и ее супруг больше 10 лет мечтали о ребенке, но забеременеть все никак не получалось. В апреле 2024 года семья решила обратиться в клинику для проведения ЭКО. Спустя некоторое время после процедуры они увидели, наконец, заветные две полоски – счастью супругов не было предела. Но на шестом месяце беременности 36-летнюю Лилию госпитализировали в больницу в Белорецке с подозрением на выкидыш и спустя некоторое время приняли решение провести искусственные роды. По версии медиков, на тот момент плод уже был мертв. Это решение привело не только к потере долгожданного малыша, но, как считает девушка, и к бесплодию. Теперь она пытается через суд доказать, что в ходе процедуры была допущена катастрофическая врачебная ошибка. Подробности семейной трагедии Лилия и ее адвокат рассказали в разговоре с «КП-Уфа».

«НИ СХВАТОК, НИ БОЛЕЙ НЕ БЫЛО»

– Вся беременность проходила хорошо, на учете я здесь в Сибае стояла, исправно все приемы посещала. Даже персонал уже ворчал, чего, мол, опять пришла. В общем, первый-второй скрининг – все хорошо. А потом у меня начались проблемы, и 3 сентября на приеме мне сообщили, что есть угроза выкидыша. Хотя на УЗИ у меня плод был живой, здоровый, все с ним было хорошо. Сначала пообещали отвезти в Уфу на госпитализацию, но в итоге повезли в Белорецк, - рассказывает Лилия.

На фото: Белорецкая ЦРБ. Фото: Яндекс.Карты

По словам девушки, в Белорецкой больнице ей не предложили никаких альтернатив и сразу сообщили, что будут прерывать беременность. В свою очередь адвокат Лилии Татьяна Осипова, изучив позднее документацию, выяснила, что итоговых анализов и УЗИ перед этой процедурой не сделали. Якобы медики приняли это решение, не получив все необходимые анализы.

- Получается, что в Белорецке меня просто абортировали. Мне сказали: какое сохранение беременности, тут стоит речь о вашей жизни, о вашем здоровье! У меня ни схваток, ни болей не было. Я с единственной проблемой пришла – с выделениями. В итоге меня почистили – по документам два раза, а по факту три. Потом выписали с диагнозом «миома матки», а сами оставили там «подарочки» - не удалили часть плаценты. Через пять дней началось нагноение, и меня срочно в Уфу привезли, в РКБ. Там мне врачи жизнь спасли, - говорит Лилия.

В Республиканской клинической больнице в Уфе девушке провели эмболизацию и спасли матку. Но последствия оказались фатальными: из-за нарушения кровотока Лилия стала бесплодной.

- Там уже вариантов других не было просто. После этого я до весны следующего года лечилась, пытались восстановить кровоток. В Уфу ездила, в Перинатальный центр на консультацию. Там мне сказали, что только суррогатное материнство поможет, - говорит Лилия.

Лилия обратилась к адвокату и будет судиться с больницей, где проводили искусственные роды. Фото: предоставлено КП

Адвокат девушки в разговоре с «КП-Уфа» заявила об уверенности, что причиной, по которой пришлось проводить эмболизацию, стали ошибки врачей больницы в Белорецке. Именно поэтому они подали в суд на учреждение.

- Вопросов по ее пребыванию в этом медучреждении много. Грубо говоря, пациентка вчера пришла в больницу, шейка матки у нее сократилась, а сегодня у нее резко умер ребенок. По каким они критериям это установили? Какие анализы произвели? Таких записей нигде нет. А почему не поставили укол от преждевременных родов? Из-за резкого сокращения шейки плодный пузырь начал вываливаться и зашить уже нельзя было: есть риск инфицирования и прокола пузыря. Были у них варианты другие. Например, сказать: лежи, девочка, сколько можешь долго, сколько протянем, столько протянем. Срок такой был, что уже теоретически дети рождаются жизнеспособными, - говорит Татьяна Осипова.

На данный момент Лилия и Татьяна ждут результатов экспертизы медицинской документации, которая поможет ответить на многие вопросы.

- Я сначала и в суд не хотела подавать. Надеялась, что мы снова сделаем ЭКО, и все это забудется, как страшный сон, - говорит Лилия.

Первый и второй скрининг показали, что беременность у Лили проходит хорошо Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПОЗИЦИЯ БОЛЬНИЦЫ И СЛЕДСТВИЕ

По словам адвоката, после обращения к нотариусу с просьбой заверить всю медицинскую документацию Лилии была назначена специальная экспертиза. Но больница оспорила назначение этой экспертизы, а после публикации истории молодой женщины в соцсетях, обвинила ее во лжи.

- Информация, распространенная в социальных сетях, не соответствует действительности. В данном случае искусственное прерывание беременности не проводилось. Пациентка была доставлена в Белорецкую ЦКРБ в тяжелом состоянии. Лечение проводилось согласно клиническим протоколам и стандартам, оказано в полном объеме. При оказании экстренной помощи врачи предприняли все меры для сохранения беременности, здоровья и жизни пациентки, - говорится в комментарии Минздрава Башкирии.

Однако обвинения пациентки в том, что из-за врачебной ошибки она стала бесплодной, привлекли внимание Следственный комитет Башкирии. В ведомстве сообщили, что по факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.

– Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В ходе расследования будут проведены необходимые экспертные исследования, в том числе качества оказания медицинской помощи, - прокомментировали в СУ СК по Башкирии.

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