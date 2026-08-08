Готовим кошелек и корвалол: сколько стоит собрать первоклассника в Башкирии в 2026 году

Сборы в школу родителям первоклассников в этом году влетят в копеечку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

До 1 сентября еще почти месяц, а родители школьников уже хватаются за сердце и кошелек. И хорошо, если ребенок уже в средней или старшей школе, как правило, многие вещи и канцтовары еще остаются с прошлого года. А вот родителям первоклассников стоит приготовиться, чтобы выложить минимум треть средней зарплаты по региону.

Корреспондент «КП-Уфа» прогулялся по школьным ярмаркам и магазинам и подсчитал, сколько придется выложить за форму, рюкзак, канцелярию и прочие атрибуты учебного процесса.

СОБИРАЕМ В ШКОЛУ ПЕРВОКЛАССНИЦУ

Глядя на ценники, я от души порадовалась, что младший сын идет в шестой класс, а старший вообще уже учится в техникуме – сделаем запас тетрадок и ручек с карандашами, докупим пару-тройку рубашек, обновим пенал – вот и готовы к учебе. А вот родителям первоклашек приходится несладко – хочется, чтобы чадо не просто было укомплектовано к школе по полной, но и не пришлось влезать в кредиты.

Самая крупная статья расходов – это, конечно, форма и сменная обувь. В ряде школ есть свои требования к фасону и расцветкам платьев или сарафанов для девочек и костюмов для мальчиков, поэтому этот момент лучше уточнить заранее.

На школьных ярмарках можно купить как готовые комплекты формы, так и отдельные ее элементы. Фото: Эльвира АЛЕКСАНДРОВА

Варианты для девочек традиционно отличаются большим разнообразием: школьные платья есть с замком спереди или сзади, на пуговицах, в виде сарафана, с белым воротничком кружевным и обычным, материал тоже разный.

– Вот, смотрите, здесь замочек спереди, очень удобно для первоклассниц, - объясняет продавец. – Быстренько надела и застегнула без посторонней помощи, они ж еще толком не умеют сами.

Стоимость - от 3500 рублей и выше. Материал - чаще вискоза в сочетании с полиэстером или хлопок с эластаном, такие ткани дышат и не сильно мнутся.

Ценник на школьный сарафан начинается от 3500 рублей и выше. Фото: Эльвира АЛЕКСАНДРОВА

К платью нужен фартук – тоже на любой вкус и кошелек, повседневные и праздничные варианты. Есть самые простенькие хлопковые за 800-1000 рублей, а есть красивые кружевные, из фатина, органзы, атласа или гипюра – такие уже от 1500 и выше. В некоторых школах девочкам можно носить брючки с пиджаком - такой комплект обойдется примерно в 6500.

Пышные фартуки из фатина или органзы обойдутся минимум в 1,5 тысячи рублей. Фото: Эльвира АЛЕКСАНДРОВА

Выбор туфелек на сменку – отдельная история. Здесь важен не только внешний вид, но и материал. Лучше всего выбирать натуральную кожу или плотный текстиль, которые пропускают воздух. Стелька тоже должна быть из дышащего материала, чтобы ножка не потела, а задник обуви – умеренно жестким, чтобы фиксировал пятку, но не натирал. Такие туфельки обойдутся от 3500-4000 рублей и выше.

– Для начальной школы лучшее выбирать обувь на липучке или вообще без застежек, чтобы удобно надевались, - советует продавец в детском магазине.

СОБИРАЕМ ПЕРВОКЛАССНИКА

Как правило, форма для мальчиков состоит из брюк, жилета, пиджака, рубашки и галстука. Жилет может быть тканевый или трикотажный. Пиджак требуется в основном для праздничных мероприятий. Брюки тоже разные – классические с обычными или прошитыми стрелками, прямые или чуть зауженные книзу, с «утяжками» с боков или без них, с посадкой повыше или пониже. Стоимость костюмов «троек» или «двоек» колеблется от 4500 до 8500 рублей, отдельно брюки – в среднем 3000-3300, а жилеты от 1300 и выше.

Стоимость костюмов «троек» или «двоек» колеблется от 4500 до 8500 рублей. Фото: Эльвира АЛЕКСАНДРОВА

Средняя цена рубашек – 1600, а галстуков - от 150 рублей.

– Вот эти рубашки – чистый хлопок, - показывает продавец.- Они, конечно, мнутся, но зато дышат, ребенок в них не потеет и не мерзнет. Вот в этих – побольше синтетики, они более практичные. Первоклашкам удобнее будут рубашки на кнопках, чтобы не мучиться с пуговицами.

Обувь на сменку для мальчиков тоже лучше выбирать из натуральных материалов снаружи и внутри, в среднем это обходится от 3500 рублей. Если позволяют финансы, лучше иметь две пары сменки – удобные мокасины или полуботинки на повседневку и классические «праздничные» туфли для торжественных школьных мероприятий. В ряде школ также есть требования к цвету подошвы: светлая или белая, чтобы не оставляла темных полос на полу.

ВЫБИРАЕМ РЮКЗАК

В случае с рюкзаком сэкономить не получится. Он должен быть не только красивым и вместительным, но и удобным, чтобы к концу учебного дня спина у ученика не отваливалась.

В первую очередь рюкзак должен быть легким по весу. Уже в первом классе детям приходится складывать в него столько, что можно запросто накачать спину и руки, никакой спортзал не нужен.

Размер рюкзака должен соответствовать росту ребенка – верхний край находиться примерно на уровне плеч, а нижний – на уровне поясницы. «На вырост» такую вещь лучше не покупать, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на спину.

У рюкзака должна быть жесткая анатомическая спинка и широкие регулируемые лямки, желательно с дополнительным креплением вокруг пояса и грудной стяжкой, чтобы нагрузка распределялась равномерно и не нарушалась осанка.

Выбирая рюкзак, обращайте внимание не только на внешний вид, но и вместительность и эргономичность. Фото: Эльвира АЛЕКСАНДРОВА

Внутри должны быть разные отделения для рабочих тетрадей и учебников, чтобы ребенку было удобнее быстро доставать нужное. И желательно, чтобы снаружи тоже было несколько кармашков: для ключей от дома и от школьных ворот, для бутылочки с водой, влажных салфеток и других мелочей.

На рюкзаке, как и на верхней одежде ребенка, желательно наличие светоотражающих элементов, чтобы быть заметным на дороге для водителей.

Ткань рюкзака должна быть непромокаемой и прочной. И, конечно же, его внешний вид должен нравиться ребенку – это тоже важный параметр.

Цены на школьные ранцы варьируются от 1800 до 5-6 тысяч.

Тетради и альбомы – еще один внушительный пункт расходов. Фото: Эльвира АЛЕКСАНДРОВА

СПОРТИВНАЯ ФОРМА

В каждой школе свои требования к форме на физкультуру: у кого-то это полный спортивный костюм, у кого-то достаточно купить белую футболку и шорты. Средняя стоимость спортивного костюма, состоящего из олимпийки и штанов, примерно 1800 рублей. Отдельно футболки – от 599 рублей, а шорты – от 899 рублей. Кроссовки должны быть удобные, с гибкой подошвой, легкие и тоже дышащие – с перфорациями снаружи или с текстильными элементами. Их стоимость начинается от 2-3 тысяч и выше.

КАНЦЕЛЯРИЯ И РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ

Еще один важный пункт оснащения школьника – это канцелярия. В стандартный набор первоклассника обычно входят:

- тетради по 10 шт. в клетку и линейку 12 листов – от 9 до 25-30 рублей за штуку;

- обложки для тетрадей и учебников - от 70-90 рублей за упаковку 5-10 шт;

- пенал - от 160 рублей;

- шариковые ручки - от 25-30 рублей;

- простые карандаши - от 10-14 рублей;

- цветные карандаши - от 150 рублей за упаковку из 12 штук;

- ластик - от 8 рублей;

- точилка - от 30 рублей;

-линейка - от 15 рублей;

- набор кисточек - 150 рублей;

-акварельные краски или гуашь 8-12 цветов - от 160 рублей;

-стаканчик-непроливайка - от 20 рублей;

-пластилин 8-12 цветов - от 150 рублей;

-наборы цветной бумаги и цветного картона - от 50-90 рублей;

-ножницы безопасные - от 130 рублей;

-клей-карандаш - от 70 рублей;

А также обычно просят завести бумажный дневник в дополнение к электронному, его стоимость начинается от 70 рублей и выше.

Помимо простых тетрадей в клетку и линейку, как правило, в начальной школе нужны большие печатные рабочие тетради, которые обычно закупают централизованно на весь класс. Цена такого комплекта составляет примерно 3500 рублей.

Не забываем про канцелярию, ее выбор лучше доверить самому школьнику, чтобы и на уроках было интереснее. Фото: Эльвира АЛЕКСАНДРОВА

ПОДБИВАЕМ ИТОГИ

Путем нехитрых расчетов средняя итоговая стоимость набора первоклассника получается:

Для девочки: форма школьная и спортивная, рюкзак, сменка и кроссовки – от 17300 рублей. Набор канцелярии и рабочих тетрадей обойдется еще примерно 6 тысяч. Итого - около 24 тысяч рублей.

Для мальчика: форма школьная и спортивная, рюкзак, сменка и кроссовки - примерно 19 тысяч. Плюс канцелярия и рабочие тетради – итого в районе 25-26 тысяч.

Расчеты, конечно, ориентировочные, мы выбирали не самые дешевые и не самые дорогие позиции. И если закупать все не 31 августа, а постепенно в течение месяца, можно найти акции и выгодные предложения. Так что, не откладывайте сборы в долгий ящик, ведь сентябрь уже совсем скоро.

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