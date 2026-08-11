В Башкирии планируют открыть торговый дом Узбекистана

Бизнесмены из Узбекистана хотят открыть завод по производству бытовой техники в особой экономической зоне «Алга». Фото: пресс-служба главы РБ

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии подвели итоги прошедшего бизнес-форума с участием предприятий из нашей республики и дружественного Узбекистана. На прошлой неделе в Уфу приезжали представители крупнейших предприятий из этой страны и заключили ряд инвестиционных соглашений. О чем договорились башкирские и узбекские предприниматели, расскажем в нашем материале.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

С докладом о том, как в столице республики принимали гостей из Узбекистана, выступил министр промышленности Башкирии Александр Шельдяев. Он подчеркнул, что сотрудничество с предприятиями этой страны у нас в регионе развивается стремительно и системно.

На бизнес-форум, который проходил в Уфе с 4 по 6 августа, прибыла представительная делегация, которую возглавил зампредседателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Одилхон Рустамов.

- В форуме приняли участие 240 представителей бизнес – это 110 компаний из Узбекистана и 130 из нашей республики. Переговоры охватили легкую и пищевую промышленность, химию, строительство, мебельное производство, медицину и цифровые услуги. В рамках бизнес-форума подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленными палатами нашей республики и Узбекистаном. В рамках этого соглашения запланировано открытие Торгового дома Узбекистана в Уфе, на площадке ОРЦ «Евразия», и размещение непродовольственных производств на базе технопарка «Толпар» в Стерлитамаке, - сообщил министр промышленности Башкирии.

Объем инвестиций в проект завода бытовой техники оценили в миллиард рублей. Фото: пресс-служба главы РБ

На бизнес-форуме также прошли переговоры между потенциальными партнерами и презентация возможностей особой экономической зоны «Алга». На одну из площадок уже планирует зайти узбекская компания, которая занимается производством бытовой техники. Заявленный объем инвестиций в строительство нового производства – миллиард рублей. Этот проект позволит создать 800 новых рабочих мест уже в обозримом будущем: запуск производства запланирован уже на следующий год.

ИТОГИ БИЗНЕС-ФОРУМА

Еще один инвестиционный проект узбекских бизнесменов планируется запустить в Иглинском районе. Там будут строить откормочный комплекс крупного рогатого скота мясного направления на тысячу голов. Объем инвестиций составит 2 млрд рублей, а реализация проекта рассчитана на 2027-2030 годы. Комплекс будет строиться на территории Кальтовского сельсовета, при реализации будет создано 20 рабочих мест.

- По легкой промышленности и текстилю также выстроена кооперация. Компания «Искож» уже работает с предприятиями Узбекистана по экспорту продукции: годовой объем экспорта за 2025 года составил 336,7 млн рублей. На бизнес-форуме в Уфе прошли переговоры и найден новый потенциальный покупатель, - доложил министр промышленности республики.

Ранее итоги форума о расширении сотрудничества между Башкирией и Узбекистаном подвели в Торгово-промышленной палате республики.

На бизнес-форуме бизнесмены из Узбекистана подтвердили желание открыть завод по производству бытовой техники в Башкирии. Фото: ТПП РБ

- Большой вклад в укрепление интеграции наших регионов вносит и ТПП РБ. В непростых условиях усиления санкционного давления, Торгово-промышленная палата Башкирии своевременно позаботилась об обеспечении нашей полноценной бизнес-кооперации: в Узбекистане мы открыли свое представительство, которое оптимизирует выполнение ключевых операций для членов палаты. Помимо этого, на базе ТПП РБ работает торговый дом «Башкортостан», где решаются вопросы логистики, трансфера технологий и трансграничных платежей. Мы готовы предоставить свою инфраструктуру для локализации производства Узбекистана в нашем регионе, - прокомментировал президент ТПП Башкирии Тимур Хакимов.

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