«Мне даже не сказали, от чего умер мой единственный ребёнок»: 18-летняя уфимка скончалась через два часа после госпитализации

18-летняя девушка из Уфы внезапно скончалась в больнице через несколько часов после госпитализации. Фото: предоставлено КП

В ночь на 17 июля в уфимской больнице скончалась 18-летняя Лейла Ф. Ее мама Ольга сразу написала заявление в Следственный комитет: женщина считает, что в гибели ее ребенка виноваты врачи. Ольга утверждает, что в тот вечер, когда ее дочь почувствовала себя плохо, в больницу ее привезли только после третьего вызова скорой, а в самом медучреждении не оказали необходимую помощь. Подробности случившегося мама Лейлы рассказала «КП-Уфа».

«БЫЛА АБСОЛЮТНО ЗДОРОВЫМ РЕБЕНКОМ»

В этом году Лейла окончила колледж по юридической специальности и подала документы для поступления в несколько вузов. Параллельно она собиралась устраиваться в полицию. А пока решались эти вопросы, девушка подрабатывала в магазине продавцом. На здоровье Лейла никогда не жаловалась, но 16 июля ей внезапно стало плохо. Родители в это время только прилетели на отдых в Сочи.

- Бабушка была в городе, постоянно с ней на связи находилась. В ночь на 16 июля у Лейлы температура поднялась. Приехала скорая, сделали укол. Какой укол — мы не знаем. Но она сказала, что оставили ей таблетки: димедрол и анальгин. Утром началась рвота, но Лейла все равно пошла на работу. Была абсолютно здоровым ребенком, все нормально было, и вдруг просто так рвота началась. Дочь связалась с нами, все рассказала, и мы попросили ее вернуться домой, - вспоминает Ольга.

В этом году девушка окончила колледж и планировала пойти работать в полицию. Фото: предоставлено КП

Дома Лейлу уже ждала обеспокоенная бабушка. Пенсионерка вызвала скорую помощь, уже второй раз за сутки. Когда приехала бригада, у девушки уже была нормальная температура и прекратилась тошнота. Медики предложили Лейле поехать в инфекционную больницу, но она отказалась, так как чувствовала себя лучше и не было признаков отравления или чего-то опасного.

- Если бы ей было сильно плохо, то дочь обязательно бы согласилась на госпитализацию. Получается, ей опять сделали укол, велели бабушке купить «Смекту» (препарат-сорбент для снятия симптомов интоксикации – Ред.) – мол, полегче будет. Бабушка сходила в аптеку, накормила внучку бульоном, вроде бы все нормально стало. Около 10 часов вечера Лейла вышла из туалета, а у нее губы посинели и сыпь на лице пошла. Бабушка сразу скорую вызвала, - рассказывает мама умершей девушки.

ПОДОЗРЕНИЕ НА ЛЕЙКОЗ

Когда медики скорой помощи приехали уже в третий раз, Лейлу повезли в ГКБ №13. В машину она садилась самостоятельно, бабушка поехала вместе с ней.

Лейла (слева) направляется к машине скорой помощи. Через считанные часы ее не станет

В 22.40 девушку привезли в приемный покой, где она сама заполняла документы и отвечала на вопросы. Затем Лейлу покинули силы, и ее стали возить на коляске.

- Через какое-то время мама спросила: «А что там Лейла?» А там все спокойно было, через некоторое время просто ответили «оказываем помощь», и все. Ни экстренную, ничего, просто помощь. Позже врачи сказали, что у дочери подозрение на лейкоз. В итоге потом просто отдали вещи и велели вызывать родителей, - вспоминает Ольга.

А уже через несколько часов Лейла скончалась. Ее родители возмущены отношением медиков и считают, что они пытались скрыть свои ошибки.

- Примерно в 2 часа ночи бабушке сказали, что Лейлу будут переводить в реанимацию и подключили к ИВЛ. А умерла моя доченька в 01:40. Как такое возможно? – недоумевает Ольга. – Бабушку отправили домой, я чуть позже из Сочи дозвонилась, и мне сразу сказали, что дочери больше нет. Дальше я не помню… У меня выхватили телефон, и все как в тумане.

До госпитализации в больницу 16 июля Лейла никогда не жаловалась на здоровье. Фото: соцсети

На следующий день Ольга уже была в Уфе. Когда она пришла в больницу с требованием объяснить, что произошло с ее дочерью, ей так ничего и не ответили по существу. Собрав волю в кулак, женщина написала заявление в Следственный комитет.

- Я хочу, чтобы дело это просто так не смогли закрыть, чтобы не отмахивались от нас. Мне ведь даже толком не сказали, из-за чего умер мой единственный ребенок. Когда разговаривали со мной врачи, они меня на улицу вывели, чтобы без посторонних поговорить. Сегодня поедем к следователю, а до этого тоже только по телефону общались, не вызывали никуда. Приходилось самим постоянно туда звонить и спрашивать, как идет следствие, - возмущается Ольга.

Родные и близкие до сих пор не могут поверить в гибель девушки. Фото: предоставлено КП

ОФИЦИАЛЬНО

Когда история о внезапной смерти 18-летней уфимки появилась в СМИ, мы запросили официальный в Минздраве Башкирии. Главный врач ГКБ №13 Булат Гарифуллин «КП-Уфа» сообщил следующее:

- Пациентка была осмотрена, а после переведена в палату противошоковой терапии для оказания интенсивной терапии. В срочном порядке выполнены лабораторно инструментальные исследования. В течение всего пребывания в противошоковой палате пациентке оказывали специализированную реанимационную помощь в полном объеме – в строгом соответствии с действующими клиническими рекомендациями.

Несмотря на комплекс проведенных реанимационных мероприятий и интенсивную терапию, спасти пациентку не удалось. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. В связи с обращением мамы пациентки в больнице проводится дополнительная внутренняя проверка, - прокомментировал главврач.

Прокомментировали ситуацию и в СК Башкирии. В пресс-службе ведомства подтвердили, что на данный момент расследуется уголовное дело о причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Его ход и расследование находится на контроле руководителя центрального аппарата ведомства Александра Бастрыкина.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким девушки. Мы продолжаем следить за развитием событий.

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