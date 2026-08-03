Из Башкирии ушли грозы с затяжными ливнями. Метеоролог рассказал, чего теперь ждать от погоды

Солнечная и жаркая погода ожидается в Башкирии в первую рабочую неделю августа

После сильных ливней с градом и грозами в Башкирии погода подуспокоилась, и снова выглядывает солнце. Конечно, о прежнем экстремальном зное и речи не идет, но у жителей республики еще есть надежда, что последний месяц лета порадует теплом. Каких погодных сюрпризов нам ожидать в ближайшие дни, в разговоре с "КП-Уфа" рассказал метеоролог Александр Ильин.

По словам нашего эксперта, затяжных дождей, когда на весь день небо затягивает тучами, в ближайшую неделю не предвидится. Ближе к пятнице могут выпасть небольшие осадки, а на выходных пройти кратковременные ливни, но довольно быстро погода прояснится.

- Что касается температуры воздуха, то большую часть этой рабочей недели она ожидается в пределах +25, +30°C, на выходных прогреется до +29, +34°С. В субботу и воскресенье также повышается вероятность дождя. А в придачу к кучевой дождевой облачности ожидаем и порывистый ветер до 12-17 метров в секунду, - говорит метеоролог.

При этом, по данным эксперта, в первой половине августа и до конца первой декады месяца, серьезного похолодания не ожидается.

- Дальше будем смотреть. Температуры ночью тоже достаточно высокие: +13, +18°C. Ветер будет преобладать северного направления, с пятницы изменится на юго-западное и южное направление. Ураганов тоже не предвидится, средняя скорость составит 2-5 метров в секунду.

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