Как бывшая купеческая усадьба в Уфе стала домом для двух уникальных музеев

Старинная купеческая усадьба «Дом Соловьевых» расположена в центре Уфы на улице Свердлова. Фото: Музей полярников имени Альбанова

Редакция «КП-Уфа» продолжает серию публикаций, посвященных историческому и культурному наследию народов Башкирии. Сегодня мы расскажем про тот редкий случай, когда памятник архитектуры был не только сохранен и отреставрирован, но обрел новую жизнь в качестве двух новых музеев. Речь пойдет об объекте культурного наследия «Дом Соловьевых».

Усадьба купца родом из Елабуги Григория Соловьева является памятником деревянного зодчества Уфы конца 19 века и состоит из двух зданий. Сегодня оба числятся по улице Свердлова: двухэтажный дом, где в дальнейшем жил его сын Федор, под номером 88, а одноэтажный, где жил его брат Александр, под №86.

После Октябрьской революции роскошные особняки были перестроены внутри под коммунальные квартиры, и долгое время там жили простые горожане. В 2013-2016 годах жителей расселили, и начался процесс реставрации и преобразования их в совершенно новые музеи. Сегодня в бывшем доме Федора Соловьева располагается музей полярников имени Валериана Альбанова, а в бывшем доме Александра открылся Дом музыки имени Федора Шаляпина.

В одноэтажном доме Александра Соловьева находится музей музыки имени Шаляпина. Фото: пресс-служба главы РБ

ПАМЯТНИК ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА

Уфимский купец Григорий Соловьев начал строить свою городскую усадьбу на перекрестке Малой Казанской (Свердлова) и Ханыковской (Гоголя) улиц не позднее 1880-х годов. В те времена он был одним из богатейших предпринимателей Уфимской губернии и занимался торговлей железными и медными изделиями в Гостином дворе. К концу 19 столетия семейное дело Соловьевых расширилось с открытием ими чайных и сахарных факторий в Самарской губернии и лавками в Стерлитамаке и Верхнеуральске.

Известно, что после смерти Григория Соловьева его наследники разделили усадьбу между собой, но развивали совместное семейное дело, основанное отцом. Среди активов Федора и Александра Соловьевых перед Октябрьской революцией были, помимо скобяных лавок и торговых точек по продаже чая и сахара, еще и типография в Уфе.

Так называемый Восточный дом усадьбы имел два этажа: первый каменный, второй – деревянный. Западный одноэтажный дом, в котором недавно открылся Дом музыки имени Шаляпина, полностью деревянный. Имя архитектора, к сожалению, не сохранилось, однако не только архитектурная форма зданий стала в дальнейшем предметом охраны этих объектов культурного наследия. Эксперты выделяют уникальный стиль внешней отделки домов – резные деревянные наличники на окнах и такие же резные орнаменты на фасаде. Именно эти элементы делают усадьбу памятником деревянного зодчества губернской Уфы.

До реконструкции бывший хозяйский дом Григория Соловьева планировали снести. Так он выглядел в 2016 году. Фото: vk.ru/oldufa

НОВАЯ ЖИЗНЬ УСАДЬБЫ

После Октябрьской революции бывшую купеческую усадьбу национализировали, и там со временем поселились простые рабочие и служащие. Снаружи оба дома были перестроены так, чтобы у каждой заселившейся семьи был отдельный вход с улицы. А внутри большие залы разделили на небольшие комнаты так, чтобы получилась большая коммунальная квартира. С течением времени оба здания почти полностью потеряли свой первоначальный облик, а из-за того, что они не имели охранного статуса, обветшали и стали фактически аварийными.

Одноэтажный деревянный дом усадьбы, принадлежавший до 1917 года Александру Соловьеву, в 2013 году расселили как аварийный. В 2016 году расселили и двухэтажку, принадлежавшую когда-то Федору Соловьеву. К счастью, «Дом Соловьева» все-таки поставили на госохрану как памятник истории и архитектуры 19 века. Начался сложный процесс реставрации и восстановления усадьбы после того, как здания выкупили в собственность республики.

Уникальность памятника «Дом Соловьевых» заключается в том, что при реставрации памятнику архитектуры полностью вернули первоначальный облик. Сделать это удалось благодаря сохранившимся старинным фотографиям и картинам с панорамами улиц дореволюционной Уфы. К слову, Западный дом (Свердлова, 86) получил статус объекта культурного наследия только в 2023 году. Восточный был признан таковым в 2008 году.

Внутреннее убранство музея музыки имени Федора Шаляпина в Уфе. Фото: Музей музыки имени Шаляпина

Власти Башкирии после того, как оба дома старинной купеческой усадьбы стали собственностью республики, решили открыть там музеи. Сначала полностью восстановили и привели в первозданный внешний вид Восточный дом – в мае 2021 года здесь открылся Музей полярников имени Валериана Альбанова. В обновленном и полностью реконструированном здании теперь находится уникальная экспозиция, посвященная легендарному уроженцу Башкирии, советскому исследователю Арктики.

В 2024 году в Западном доме бывшей купеческой усадьбы открылся Музей музыки имени Федора Шаляпина. Как известно, легендарный бас начинал карьеру именно в губернской Уфе, поэтому создание музея в его честь было лишь вопросом времени.

СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ

Купеческой усадьбе Соловьевых в Уфе очень повезло – их историческое наследие не было утеряно. Напротив, теперь дома некогда богатейших предпринимателей и меценатов дореволюционной истории Башкирии стали частью культурного наследия еще и как уникальные музеи. Бывший дом Федора Соловьева стал одним из двух самых южных музеев России, посвященных освоению российской Арктики. Южнее только музей легендарного полярного исследователя Георгия Седова в поселке Седово в Донецкой Народной республике.

Часть экспозиции музея полярников имени Валериана Альбанова. Фото: музей полярников имени В. Альбанова

Стоит отметить, что уроженец Уфы Валериан Альбанов – не менее знаменитый путешественник, географ, полярный исследователь. Наш земляк стал прототипом одного из главных героев книги советского писателя Вениамина Каверина «Два капитана». Экспозиция музея на площади более 300 квадратных метров включает несколько тематических зон. Все они посвящены истории освоения акватории Северного Ледовитого океана. Особый интерес представляют старые карты 19-начала 20 века, по которым можно отследить даже движение льдов и изменения климата.

Именем знаменитого полярника Валериана Альбанова названы остров в районе Диксона в Карском море, мыс на архипелаге Земля Франца-Иосифа и ледник на архипелаге Северная Земля.

Дом, принадлежавший в начале 20 века Александру Соловьеву, также был недавно отреставрирован и восстановлен по старинным фотографиям. В мае 2024 года здесь торжественно открылся Дом музыки имени Федора Шаляпина. Понятно, что знаменитого обладателя уникального голоса, именуемого «царский бас» представлять нет нужды. Дебютировал оперный певец с сольной партией именно в губернской Уфе в 1890 году. Тогда будущей легенде мировой музыки было всего 17 лет, и получил он роль случайно – заменил заболевшего артиста. До этого момента Федор Иванович был просто одним из хористов труппы Семена Семенова-Самарского.

Благодаря реставрации «Дома Соловьевых» в Уфе появились два новых музея. Фото: пресс-служба главы РБ

Музей в Федора Шаляпина в Уфе посвящен не только великому оперному исполнителю, но и знакомит посетителей с наследием известных композиторов и деятелей искусства из Башкирии. Его экспозиция это пять залов, представляющих собой современное пространство, где совмещены мультимедийные технологии и классические экспонаты той эпохи. Например, можно увидеть, как как «оживают» фотографии, книги и даже зеркала. И, конечно же, послушать несколько арий в исполнении самого легендарного баса, записанные на старинные звукозаписывающие устройства – монофоны.

Благодаря реставрации «Дома Соловьевых» в Уфе появились два новых музея и объект культурного наследия сам стал служить делу его сохранения.

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