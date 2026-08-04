В Башкирии 210 выпускников получили высший балл на ЕГЭ

Всего в этом году единые госэкзамены сдавали 17160 учеников в регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях в Башкирии подвели итоги основного периода ЕГЭ в 2026 году. По словам министра просвещения республики Ильдара Мавлетбердина, в этот раз максимальные результаты показали сразу 210 выпускников в регионе, в 2025 году из было гораздо меньше – всего 159 человек. А еще увеличилось и число мультибалльников, то есть тех, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам – такими успехами могут похвастаться 11 учеников. Больше всего стобалльных результатов было получено на экзаменах по физике, профильной математике, биологии, литературе, а также по обществознанию и английскому языку. Больше всего стобалльников оказалось на экзамене по русскому языку – высший балл получили 24 ученика.

ВЫРОСЛО И ЧИСЛО ВЫСОКОБАЛЛЬНИКОВ

Также, как отметил Ильдар Мавлетбердин, в этом году в Башкирии увеличилось и число высокобалльников, то есть тех, кто сдал экзамен более чем на 80 баллов – они, как правило, выбирали физику, профильную математику, биологию, информатику, обществознание и литературу. Выросло и число участников, сдавших ЕГЭ более чем на 60 баллов.

Для тех, кто показал на экзамене максимальный результат, в Башкирии продолжают действовать меры господдержки. Так, педагог, занимавшийся подготовкой стобалльника, получил премию в размере 100 тысяч рублей. Сам же выпускник получит выплату 150 тысяч, но при условии, что продолжит обучение в одном из вузов республики, входящих в состав Евразийского научно-образовательного центра.

Всего в этом году в Башкирии ЕГЭ сдавали 17160 учеников, для этих целей было оборудовано 160 пунктов для проведения экзамена. Самыми популярными экзаменами по выбору стали профильная математика и обществознание, а также физика, биология, химия, информатика и информационно-коммуникационные технологии.

Также Мавлетбердин доложил, что Правительство России поручило к 2030 году увеличить долю выпускников, которые выбирают для ЕГЭ профильную математику и естественно-научные дисциплины, до 35 процентов. В Башкирии же в этом году этот показатель достиг 41,8% - и по нему республика занимает второе место в стране.

ВЫРОС СПРОС НА УЧЕБУ В КОЛЛЕДЖЕ

Также в ходе оперативного совещания в правительстве обсудили вопрос о возможности увеличить количество мест для поступления в колледж. Такое поручение дал лично глава региона Радий Хабиров. Причиной же стали итоги приемной кампании 2026 года, когда в среднем на одно место в колледжах претендуют сразу четыре выпускника. По словам Мавлетбердина, в республике по-прежнему растет рост к среднему профессиональному образованию. Если еще в прошлом году поступление в колледж выбирали 62% девятиклассников, то в этом году этот показатель вырос до 67%. И это неслучайно: во всех средних учебных заведениях постоянно обновляется материально-техническая база, появляются новые возможности, а 35 колледжей участвуют в федеральном проекте «Профессионалитет». Благодаря этому проекту колледжи и техникумы работают совместно с предприятиями, которые помогают составлять учебные программы, дают оборудование, берут студентов на практику. В результате профессию можно освоить уже за 3 года, а выпускники часто получают предложения о работе ещё до получения диплома.

В свою очередь Радий Хабиров подчеркнул, что важно уделить внимание школьникам, которые не смогут поступить в колледжи из-за высокого конкурса.

- Они же возвращаются в 10 класс. Если мы дальше развиваем и поддерживаем тенденцию, необходимо думать об увеличении приема, чтобы ребята получили возможность учиться у нас здесь. Это, наверное, стратегическая задача, но думать надо, - заявил глава Башкирии.

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