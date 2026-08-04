Ехала с папой и сестрой на свадьбу в Дагестан: 16-летняя девушка из Екатеринбурга погибла в Башкирии

В ДТП на трассе в Башкирии погибла 16-летняя жительница Екатеринбурга. Фото: ГАИ РБ/соцсети

Поездка к родным на торжество за тысячи километров от дома обернулась трагедией для многодетной семьи из Екатеринбурга – она лишилась младшей дочки. Жизнь юной девушки оборвалась в Башкирии, на глазах у родного отца. Он находился за рулем автомобиля, который врезался в многотонный грузовик. Что известно о случившемся – в материале «КП-Уфа».

ЕХАЛИ НА СВАДЬБУ

В ночь на воскресенье, 2 августа, 52-летний Исам с двумя дочками, 16-летней Ильнарой (имя изменено - прим. Ред) и 20-летней Камилой, выехал на Volkswagen Polo из Екатеринбурга в Дагестан. Там родственники собирались играть свадьбу. Мама девушек Хадижат и её 26-летний сын остались дома, в столице Урала, где семья живет уже несколько десятилетий. Сам Исам вырос в Махачкале, а Хадижат – в Дербенте. Именно туда, к её родне, и направлялись отец с дочками.

Путь у семьи предстоял долгий – больше 2,5 тысячи километров, 36 часов в дороге. К раннему утру Исам с дочками уже были в Башкирию, где и случилась трагедия. По данным ГАИ республики, на 1290-м километре трассы М-12 в Бураевском районе мужчина, предположительно, задремал за рулем, и его легковушка на скорости въехала в попутный грузовик MAN. От удара крышу иномарки едва не сорвало. Каким-то чудом Исам и старшая дочка избежали каких-либо повреждений, но младшая Ильнара, сидевшая на переднем пассажирском, не пережила столкновения. Юная девушка скончалась сразу же.

Через несколько часов ГАИ опубликует кадры с места происшествия. На одном из фото видно Исама: в отчаянии от случившегося мужчина сидит в метре от разбившейся машины и закрывает лицо, облокотившись на отбойник.

В момент столкнвоения в салоне легковушки находились 52-летний отец и его дочери 20 и 16 лет. Фото: ГАИ по РБ

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Родители Ильнары тяжело переживают трагедию и находятся в глубоком трауре. Организацией похорон, несмотря на страшное потрясение, сейчас занимается в основном мама Хадижат.

– Она уже почти два с половиной года работает в центре с особыми детьми, очень хороший специалист, нейропсихолог. Семья у нее очень хорошая. Ильнара была приятной, хорошей, доброй, ответственной и очень спокойной девочкой. Когда нам сообщили о том, что произошло, мы целые сутки всем коллективом плакали. Наша команда в основном из девочек состоит, и мы все очень сильно за Хадижу переживаем и за ее семью, - говорит коллега мамы девочки.

Ильнару проводят в последний путь на родине родителей в Дагестане. Накануне семья отправилась из Уфы в Махачкалу. По словам знакомых, похороны пройдут 5 августа. Если вы желаете оказать поддержку семье, потерявшей любимую младшую дочку, сделать это можно, перечислив любую посильную помощь на благотворительный счет

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