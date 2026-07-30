«Нужно было помочь ребенку без промедлений»: молодая пара из Башкирии спасла тонущего в озере мальчика

Диля и Динислам очень рады, что в тот день задержались на озере и спасли ребенка. Фото: личный архив героев публикации

Обычный летний день на берегу озера в Баймакском районе Башкирии едва не обернулся трагедией: там чуть не утонул ребенок. К счастью, беды удалось избежать благодаря четким и слаженным действиям молодой пары, которая моментально среагировала и пришла на помощь. Подробности происшествия рассказали сами спасители - супруги Диля Сагадатова и Динислам Сафин.

НЕЛЬЗЯ БЫЛО ТЕРЯТЬ НИ МИНУТЫ

Все произошло еще 8 июля. 23-летняя Диля и 28-летний Динислам вместе с младшими сестрами решили съездить искупаться в озере Графском – очень популярном месте отдыха в Баймаке. По словам Дили, туда часто приезжают дети на своих велосипедах, чтобы искупаться в жаркие дни.

– Мы пробыли там достаточно долго, возможно, больше двух часов, - вспоминает Диля. - И собирались уже уезжать, как кто-то из девочек сказал, что зовут на помощь - кто-то тонет.

Диля и Динислам без раздумий побежали на крики и увидели, как один мальчик стоит по грудь в воде и машет руками, пытаясь привлечь внимание, а чуть поодаль тонет второй - он барахтался и то и дело уходил под воду. Молодые люди поняли, что ситуация критическая и нельзя терять ни минуты. Динислам сразу прыгнул в воду и поплыл к тонущему мальчику. Дальше все происходило быстро.

Диля окончила медицинский колледж и знает, как оказать первую помощь утопающим. Фото: личный архиев героев публикации

– У меня в голове пролетели мысли, что это опасно, ведь все знают, что когда пытаешься вытащить утопающего, то он начинает обхватывать и тянуть тебя вниз. Поэтому я взяла спасательный круг и поплыла к ним, - рассказывает Диля.

Опасения девушки подтвердились: тонущий мальчик действительно начал в панике хватать Динислама. Но парень не растерялся, потянул ребенка вверх и держал его над водой, несмотря на его хаотичные движения. К тому моменту Диля подплыла с кругом, и ребята на всякий случай посадили на него другого ребенка, который звал на помощь, и все вместе они поплыли к берегу.

ВЕСЬ ДРОЖАЛ, ГУБЫ ПОСИНЕЛИ

– Когда я плыла с мальчиком, то поддерживала с ним диалог, оценивая его состояние, - вспоминает Диля. - Было понятно, что он очень сильно испугался, все время спрашивал: «Я умер?», «В каком мы городе?».

На берегу спасенному мальчику оказали первую медицинскую помощь. Диля сразу поняла, что у ребенка переохлаждение и пониженное артериальное давление: он весь дрожал, был бледный и с посиневшими губами. Молодые люди укутали его сухим полотенцем, дали сладкий чай, девушка сделала ему массаж конечностей, чтобы улучшить кровообращение. Мальчик, к слову, по стечению обстоятельств оказался младшим братом подруги Дили, с которой они вместе учились в школе и в колледже.

«Я РАДА, ЧТО МЫ ОКАЗАЛИСЬ ТАМ»

После того, как спасенный мальчик пришел в себя и начал спокойно дышать, второй рассказал, как все произошло. Ребятам 11 и 13 лет, в тот день они приехали на озеро на велосипедах без разрешения родителей, чтобы искупаться. Но из-за сильного течения и размытого берега на фоне прошедших проливных дождей их унесло в центр озера. Брат подруги Дили не умел плавать, а с сильным течением тем более не смог справиться и стал тонуть. Второй мальчик понял, что не сможет его спасти сам и начал звать на помощь. Но в будний день посреди недели людей на озере практически не было.

Когда все отдышались и успокоились, супруги отвезли старшего мальчика домой к родителям, а спасенного - к его маме на работу, чтобы далее она проконтролировала состояние сына.

– Только когда все наконец закончилось, пришло осознание, что могло бы произойти, если бы мы не успели или не были рядом, - с ужасом вспоминает Диля. - Мы вообще хотели отменить эту поездку, потому что опаздывали и выехали гораздо позже, чем планировали. Но муж все-таки уговорил поехать, и я рада, что мы оказались там. В тот момент у нас обоих была только одна мысль: нужно прямо сейчас помочь ребенку без промедлений.

Спасатели напоминают: нельзя купаться на необорудованных пляжах и оставлять детей без присмотра в воде Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Диля и Динислам рассказали, что родом они из Баймака, но большую часть времени проводят в Сибае, а в родной город часто приезжают на выходные. Диля окончила медицинский колледж по направлению «лечебное дело», поэтому четко знает, что нужно делать в определенных ситуациях и как оказывать первую медицинскую помощь. Сейчас Диля работает косметологом, а муж – вахтовым методом на севере, и так совпало, что тогда он как раз недавно вернулся с вахты.

«КП-Уфа» напоминает, что риск несчастных случаев на водоемах очень высок, дети и подростки должны находиться в таких местах только под присмотром взрослых, а купаться можно только в разрешенных для этого местах.

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