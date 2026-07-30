Словак перевоплотился в женщину, чтобы убить в Уфе бывшую жену: он надеялся сбежать на родину, но его успели поймать

По данным следствия 50-летний иностранец (слева) нанес своей бывшей 49-летней жене-россиянке не менее 9 ударов. Фото: соцсети

В Уфе перед судом предстанет 50-летний гражданин Словакии, которого обвиняют в покушении на убийство бывшей жены. Петер У. в апреле этого года подкараулил 49-летнюю экс-супругу Инну (имя изменено – Ред.) на улице и напал на неё с ножом. А чтобы его нельзя было узнать, перевоплотился в… женщину. Подробности семейной драмы удалось выяснить «КП-Уфа».

ПРИЕХАЛ УБИВАТЬ

Как стало известно «КП-Уфа», до начала бракоразводного процесса россиянка Инна и словак Петер совместно воспитывали общего ребенка, сейчас ему 6 лет. Жили то в Уфе, то в Словакии. Однако в какой-то момент семейная идиллия дала трещину, и пара решила развестись. Женщина осталась вместе с ребенком в башкирской столице, а иностранец уехал на свою родину. Как выяснилось позднее, европеец вовсе не собирался расходиться тихо и мирно: затаил обиду на почве ревности и решил спланировать убийство бывшей. В апреле он прибыл на территории России именно с этой целью.

По данным следствия, Петер решил подкараулить Инну у ее машины, припаркованной во дворе. Чтобы женщина не смогла сразу узнать его еще издалека, мужчина решил хорошенько замаскироваться. Надел женский спортивный костюм, на голову парик, на лицо натянул маску и стал ждать, когда бывшая подойдет к автомобилю. Когда Инна приблизилась, разъяренный экс-супруг набросился на нее с ножом. Однако уфимка оказалась не робкого десятка и дала ему отпор. Это и спасло ее от верной смерти, хотя женщина успела получить несколько серьезных ударов.

- Обвиняемый нанес ей ножом не менее девяти ударов в область шеи, груди, лица и других частей тела. Убийство не было доведено до конца благодаря активному сопротивлению потерпевшей и своевременной медицинской помощи, оказанной врачами, - сообщили в пресс-службе СК Башкирии.

На фото: 50-летний иностранец на очной ставке показывает, как нападал на бывшую жену. Фото: СУ СК по РБ

Когда израненную Инну доставили в больницу, сотрудники правоохранительных органов стали выяснять, кто мог совершить такое зверство. Установить личность нападавшего и отследить его удалось благодаря совместным грамотным оперативно-розыскным мероприятиям МВД и СК Башкирии.

СКРЫТЬСЯ НЕ УДАЛОСЬ

Как оказалось, совершив дерзкое нападение, иностранец попытался скрыться. Сначала добрался до уфимского аэропорта, откуда улетел в Москву, а там практически сразу пересел на рейс до Калининграда.

Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник, из Калининградской области Петер планировал попасть на территорию одной из стран Евросоюза, чтобы затем добраться до Словакии. Его планы нарушили сотрудники правоохранительных органов – арестовали прямо в аэропорту и вернули в Уфу. Здесь ему предъявили обвинение сначала по более мягкой статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Но почти сразу дело переквалифицировали на покушение на убийство.

- Учитывая, что женщина была ему женой и раны оказались неглубокие, сначала дело возбудили в МВД. Когда стало ясно, что целился он в шею, стало понятно, что это покушение на убийство. Ножевые ранения в жизненно важные органы квалифицируются именно так, - поясняет собственный источник «КП-Уфа».

Расследование дела не затянулось надолго. Уже накануне его с обвинительным заключением направили в Октябрьский районный суд Уфы.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

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