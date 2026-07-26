Стоимость проекта расширения транспортных артерий в Уфе достигла 51 млрд рублей

В правительстве Башкирии обсудили реализацию масштабного проекта, который предусматривает расширение транспортных артерий в Уфимской агломерации Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В правительстве Башкирии обсудили реализацию масштабного проекта, который предусматривает расширение транспортных артерий в Уфимской агломерации. В него входят сразу пять крупных инфраструктурных направлений. Среди них развитие Южного железнодорожного обхода Уфы со строительством вторых путей на участке Дема – Иглино, капремонт арочного моста через реку Белую в створе улицы Воровского и переправы через реку Уфу в Шакше, а также строительство транспортной развязки вблизи Зинино и «Восточный выезд».

– Это один из ключевых проектов социально-экономического развития, который курирует заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Объем инвестиций в его реализацию оценивается более чем в 51 млрд рублей. По данным Аналитического центра при Правительстве России, уровень достижения по проекту по итогам прошлого года составил 98%, I квартала – 97,6%, - отметил Андрей Назаров.

По словам первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктора Жулькова реализация проекта ведется успешно.

– Транспортную развязку возле поселка Зинино ввели в эксплуатацию в 2023 году. Строительная готовность арочного моста в створе улицы Воровского, моста в Шакше и Восточного выезда достаточно высокая. Движение по ним уже запущено, а завершить все работы планируется до конца 2026 года, – рассказал представитель Минтранса.

Что касается реализации Южного железнодорожного обхода Уфы, то сейчас определяются источники финансирования на него. В частности, компания «РЖД» предоставила варианты выполнения работ и их стоимость.

Премьер-министр республики Андрей Назаров поручил региональному Минтрансу продолжить проработку финансовой основы проекта по строительству Южного обхода. Ведомство также должно обеспечить завершение работ по четырем объектам, где движение уже запущено.