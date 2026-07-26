В 2027 году в Башкирии благоустроят 152 общественные территории

В 2027 году в Башкирии по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 152 общественные территории Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2027 году в Башкирии по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 152 общественные территории. На эти цели направят более 1 млрд рублей федеральных средств. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщила министра жилищно-коммунального хозяйства республики Ирина Голованова.

Напомним, что программа «Формирования комфортной городской среды» предусматривает Всероссийское онлайн-голосование. Жители разных регионов страны могут выбрать объекты, которые, по их мнению, необходимо обновить в следующем году. Это могут быть парки, скверы, площади, аллеи и другие общественные пространства. В текущем году такое голосование длилось 53 дня (с 21 апреля по 12 июня), и по его итогам Башкирия заняла второе место по активности населения – свой выбор сделали 805 тысяч жителей республики.

Самым популярным объектом для благоустройства в 2027 году стала площадь имени Салавата Юлаева, за которую проголосовали более 40 тысяч человек. Здесь планируют обновить пешеходные дорожки, провести озеленение, установить новые малые архитектурные формы, модернизировать освещение и отремонтировать фонтан.

Второе место заняла территория перед Уфимской детской филармонией, которая набрала более 39 тысяч голосов. В тройку лидеров также попал парк на улице Снежной в селе Зубово Уфимского района. За него свой голос отдали почти 24 тысячи человек. Такой же результат показала аллея по улице Комсомольской в городе Нефтекамске.

Справка КП

Программу «Формирования комфортной городской среды» реализуют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С 2019 года в Башкирии благодаря этой инициативе благоустроили 976 общественных территорий и привлекли 8,7 млрд рублей из федерального бюджета. В 2026 году по этой программе обновляют 145 общественных пространства, победивших на голосовании. Работы на всех объектах начали и выполняют в соответствии с утвержденным графиком.