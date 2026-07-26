Помогите найти боевого товарища: из пожарной части в Уфе пропал кот по кличке Рыжик

Кот Рыжик пришел в пожарную часть в октябре прошлого года и стал ее талисманом. Фото: МЧС по РБ

Сотрудники 8-й пожарно-спасательной части Уфы просят всех неравнодушных помочь отыскать их талисман – кота по кличке Рыжик. Накануне котик ушел на прогулку и не вернулся, хотя обычно не отлучается больше чем на день. Пушистого сотрудника нет уже целую неделю.

- Рыжик может находиться в районе улиц: Зорге, Кировоградская, Бабушкина, С. Халтурина. В момент пропажи был без ошейника, - сообщают сотрудники пожарной охраны.

Кот Рыжик пропал около недели назад. Всех, кто может знать о его местонахождении просят сообщить в пожарную часть на улице Бабушкина

Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе МЧС по Башкирии, на пороге пожарной части №8 котик появился в начале октября прошлого года. Он был очень истощенным и явно искал, где бы укрыться от наступающих холодов. Сотрудники пожарной охраны приютили у себя кота и назвали его Рыжик. И почти сразу приняли его на службу в качестве талисмана.

Как вспоминают пожарные, Рыжик не просто питомец. Он – полноправный сотрудник. Пушистый с ответственностью подходил к своим «служебным» обязанностям: провожал и встречал машины на вызов и обратно. После тяжелых вызовов на пожары, Рыжик словно успокаивал уставших сотрудников своим мурлыканьем.

Сотрудники пожарной охраны называют рыжика своим боевым товарищем и очень скучают по нему. Фото: МЧС по РБ

Когда талисман пропал, пожарные очень расстроились. Через соцсети они обратились ко всем, кто мог видеть Рыжика.

- Если вы видели Рыжика или знаете, где он, — пожалуйста, сообщите по адресу: ул. Бабушкина, 1 (Пожарная часть). Поможем найти нашего боевого товарища! – написали сотрудники Пожарной части №8 в Уфе.

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