Молодая девушка пыталась спасти чужого ребенка и погибла сама: ее до сих пор не могут найти

Виктория сидела на берегу, когда услышала детский крик. Фото: соцсети

На днях в уфимском микрорайоне Инорс произошла трагедия: очевидица бросилась спасать из воды чужого ребенка и сама ушла под воду. Её тело пока так и не удалось найти. Погибшей этой весной исполнилось всего 25 лет. Она была талантливой художницей и активной прихожанкой местной католической церкви. Что известно о ней и оборвавшем ее жизнь несчастном случае – в материале «КП-Уфа».

ТРАГЕДИЯ

Всё произошло во вторник днем, 21 июля. Дикий пляж у озера Теплого – неподалеку от места, где оно впадает в реку Уфу. Жара в городе, которая сейчас достигает 38 градусов, тогда только набирала обороты, и люди стали постепенно стягиваться к воде. Среди них была семья с 10-летней девочкой: в какой-то момент она прыгнула в воду, стала тонуть и просить о помощи. Первой ее заметила 25-летняя девушка, которая просто сидела на берегу.

– Ребенок прыгнул в воду, не осознавая опасности, что в том месте глубоко и мощное течение, – происходит слив воды из озера в реку. Начала тонуть, и девушка бросилась спасать её, оставив на берегу свой рюкзак и вещи. Но в воде ее саму стало затягивать вниз. В этот момент один из отдыхавших на пляже мужчин [предположительно, это был отец ребенка] успел вытянуть девочку, но, увы, девушку уже не получилось… – говорят очевидцы.

Фото с места происшествия

По словам местных жителей, девушка могла попасть в воронку, коих на участке, где случилась трагедия, появилось очень много на фоне подъема воды.

«СВЕТЛЫЙ И ОТЗЫВЧИВЫЙ ЧЕЛОВЕК»

«КП-Уфа» узнала, что погибшую зовут Виктория. Она жила в селе Иглино недалеко от Уфы вместе с мамой. В тот злополучный день в Уфе она планировала просто прогуляться и, по всей видимости, сделала небольшой привал у озера, не планируя даже заходить в воду.

Как рассказали близкие и друзья Вики, в этом году она оканчивала художественный промышленный колледж, где была заметной и активной студенткой. Побеждала на многочисленных творческих конкурсах (от художественной росписи по дереву до чтения стихов) и завоевала стипендию главы Башкирии.

– Она очень творческий человек: много рисовала, восстанавливала скульптуры, расписывала как по частным заказам, так и в качестве волонтера, фотосессии устраивала. Много детьми занималась, подрабатывала в интернате, где живут ребята с ограниченными возможностями здоровья, – поделилась с «КП-Уфа» знакомая Вики. – Максимально светлый и отзывчивый человек.

В этом году девушка отучилась в художественном колледже. Фото: соцсети

Кроме того, девушка была глубоко верующим человеком. Еще в юном возрасте она прониклась католицизмом и пять лет назад, в 2021 году, приняла эту веру. В уфимском приходе Вика занимала активную позицию и старалась всеми силами развивать его.

– Она была одним из образцов католического благочестия, активно участвовала в литургии, пела псалмы и приложила много сил к созданию интернет-сообщества местных католиков, – поделилась собеседница.

ПРОДОЛЖАЮТ ИСКАТЬ

С момента гибели Виктории прошло уже пять дней, но ее тело так и не нашли. Спасатели практически сразу организовали водолазные поиски, которые продлились два дня. По их словам, они на 100% обследовали участок, куда затянуло девушку, но безрезультатно. По единственной версии, её унесло дальше – в реку Уфу. Поэтому Управление гражданской защиты сейчас занимается поисками на поверхности – по ходу течения.

Напомним, сейчас в Уфе действует запрет на купание в реках даже на официальных пляжах. Это связано с подъемом уровня воды. Сейчас купаться в реках башкирской столицы опасно из-за мутности (вода размывает берега и дно, поднимая с него ил и песок) и усилившегося течения, которое сбивает с ног и может затащить на глубину.