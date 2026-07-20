«Уже понимаем, какие есть сложности»: и.о. мэра Уфы Рустам Шарипов обозначил проблемы, которые будет решать в первую очередь

И.о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов поделился с «КП-Уфа» проблемами, которые его команда будет решать в первую очередь. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

На днях исполняющий обязанности мэра Уфы Рустам Шарипов в эксклюзивном интервью «КП-Уфа» поделился, какие проблемы в городе он уже успел «взять на карандаш», и рассказал, о чем чаще всего просят его при личной встрече горожане. Как подчеркнул сити-менеджер, у его команды уже есть понимание, в каких направлениях городского хозяйства нужно усилиться. Самое интересное из беседы с главой городской администрации башкирской столицы читайте в нашем материале.

«УЖЕ ПОНИМАЕМ, КАКИЕ ЕСТЬ СЛОЖНОСТИ»

По словам Рустама Шарипова, он с командой уже успел ознакомиться с объектами коммунального хозяйства и посетить крупные стройки. В планах у и.о. мэра Уфы – побывать в каждом уголке города и не по одному разу.

- Мы еще до всех районов не доехали, но будем активно этим заниматься. Объезд наших территорий не будет нести какой-то разовый характер, ведь сидя в кабинете понять, чем живет город, какие сложности есть - это очень сложно. Конечно, мы уже понимаем, какие есть сложности и проблемы, - отмечает Рустам Шарипов.

Мы задали и. о. мэра вопрос о том, на какие «болевые точки» в городском хозяйстве обращают внимание сами жители. На что жалуются в соцсетях, а о каких проблемах заявляют лично во время рабочих поездок?

На фото: и.о. мэра Уфы Рустам Шарипов во время рабочей поездки по городу. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

- Это, в первую очередь, конечно, состояние наших дорог и ямы во дворах. На это мы очень сильно обращаем внимание, даже есть мысли определенные. Например, на следующий год зайти именно во дворы на ямочный ремонт. Там у нас зона ответственности разделяется с управляющими компаниями. Если в букву закона смотреть, то получается, что вроде как за все хозяйство город отвечает. А по факту начинаешь разбираться, то это территория, допустим, управляющей компании. Чтобы их заинтересовать в ремонте, город частично мог бы вложиться в программы софинансирования: допустим, 70 процентов дает администрация, а еще 30 процентов - управляющая компания, - поделился идеей Рустам Шарипов.

По словам и.о. главы городской администрации, в числе наиболее актуальных проблем в Уфе – изношенность коммунальных сетей. И если своевременно их не ремонтировать и не обновлять, то количество аварийных ситуаций начнет расти.

- Здесь тоже нужно подумать, как в будущем минимизировать аварийные случаи. Чтобы люди долгое время не сидели без электричества или без отопления. Особенно приходится беспокоиться, когда идет подготовка к отопительному сезону. Здесь нам тоже есть к чему готовиться и чем заниматься, начиная от освещения, внешнего состояния города, благоустройства дорог. Это на что мы обращаем и чем нужно будет заниматься, - делится планами Рустам Шарипов.

Рустам Шарипов вместе с командой администрации уже посетил самые крупные стройки социальных объектов в Уфе. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

О ЧЕМ СПРАШИВАЮТ ГОРОЖАНЕ

Что касается вопросов, которые чаще всего задают жители Уфы, то здесь для команды Рустама Шарипова тоже нет ничего нового. В топ самых обсуждаемых на встречах с горожанами тем входят нехватка мест в школах и детских садах, особенно в новых и активно застраиваемых микрорайонах и пригородах, таких как Елкибаево, Нагаево и Цветы Башкирии. Чтобы решить эти проблемы, власти города планируют строить новые школы и детсады.

Однако команда и.о. мэра Уфы сталкивается и с жалобами на, казалось бы, элементарные вещи.

- Недавно мы тротуар по Ленина осматривали. Нас догоняет девушка и говорит: «Обратите внимание, у нас управляющая компания не косит траву». Или вот в Орджоникидзевском районе подбегает мужчина и говорит: «Вы во дворы посмотрите, там яма на яме, и никто не ремонтирует». Поэтому благоустройство и ямы – это то, что население сейчас беспокоит, - говорит и.о. мэра Уфы.

Чаще всего уфимцы жалуются на состояние дорог на улицах и на ямы во дворах. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

К слову, поделился Рустам Шарипов с «КП-Уфа» и планами по рекультивации полигона ТБО в Черкассах. Известно, что эта старейшая свалка мусора уже исчерпала свой ресурс. И.о. городской администрации отметил, что городские власти уже нашли деньги на проектирование нового полигона отходов. По задумке, он будет построен рядом с существующим, а рядом появится и мусоросортировочный комплекс.

- Мы хотим спроектировать, во-первых, рекультивацию существующего полигона, то есть консервацию. Далее нужно будет проектировать новый полигон рядом с существующим. И, конечно, нам нужно проектировать мусоросортировочный комплекс. На эту проектную часть у нас деньги уже найдены. В первую очередь это будут деньги самого МУП САХ, ну и городская часть, - отмечает Рустам Шарипов.

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