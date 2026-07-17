Как «Комсомолка» вместе с Главой Башкирии Радием Хабировым побывала на фестивале «Медь»

Фестиваль «Медь» на площадках старинных заводов состоялся по инициативе главы Башкирии. Фото: пресс-служба главы РБ

На днях по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова на базе двух соседствующих старинных медеплавильных заводов состоялся первый фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь». В селах Верхотор Ишимбайского и Воскресенское Мелеузовского районов два дня подряд принимали гостей со всей республики. Всего масштабное культурное событие 11 и 12 июля посетили более 25 тысяч человек.

«Комсомолка» побывала на празднике, посвященном промышленному и историческому наследию региона вместе с его инициатором. В нашем материале расскажем, как прошел один день с главой Башкирии Радием Хабировым.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВЕРХОТОРСКОГО ЗАВОДА

После многих лет запустения медеплавильные заводы в селах Верхотор и Воскресенское обрели новую жизнь. Еще недавно они лежали в руинах, а сегодня благодаря масштабному благоустройству и реставрационным работам превратились в точки притяжения для туристов и любителей старины. Они включены в туристические маршруты геопарка «Торатау» и являются объектами культурного наследия.

Началось наше путешествие с посещения исторического памятника середины 18 века – Верхоторского медеплавильного завода. Вместе с другими почетными гостями фестиваля «Медь» Радий Хабиров познакомился с кузнецом из Бирска Фаридом Гарифуллиным. Мастер холодной ковки предложил Главе региона поучаствовать в изготовлении подковы, которую ему и подарил. А еще на площади перед заводом показали историческую реконструкцию игры в фанты.

Глава Башкирии Радий Хабиров вместе с кузнецом из Бирска Фаридом Гарифуллиным изготовил подкову. Фото: пресс-служба главы РБ

Официальная церемония открытия фестиваля «Медь» в Верхоторе прошла на главной сцене. С приветственными словами к гостям обратились глава Башкирии Радий Хабиров, депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев и глава Ишимбайского района республики Азат Ишемгулов. А затем почетных гостей проводили в визит-центр Верхоторского медеплавильного завода. Это арт-пространство, оформленное в стиле кабинета горнозаводчика Александра Пашкова. Здесь представлены артефакты не только эпохи горнозаводской цивилизации Южного Урала, но и более древние археологические находки, рассказывающие об истории и культуре края.

На главной сцене перед медеплавильным заводом для туристов и почетных гостей показали театрализованное представление с песнями и танцами, а по всей площадке раскинулись зоны с мастер-классами и сувенирами. Удивляли гостей фестиваля организаторы и необычными арт-объектами в виде белых прогулочных лодок.

Для почетных гостей из Уфы в селе Верхотор представили мозаику, выполненную из медного шлака, а затем на полях фестиваля состоялась пленарная сессия «Инвестиции в индустриальное наследие как инструмент развития территорий».

На площадках фестиваля глава региона успел ознакомиться с выставками и пообщаться с гостями. Фото: пресс-служба главы РБ

После прогулки по благоустроенной площадке бывшего медеплавильного завода мы спросили у главы Башкирии о том, как воплощали этот проект. Напомним, что местные жители попросили Радия Хабирова и его команду вдохнуть новую жизнь в лежавший в руинах исторический памятник осенью 2023 года, во время «Прямой линии». И вот, менее чем через 3 года почти заброшенная территория обрела новую жизнь.

Елена Романова, директор «КП-Уфа»:

- Скажите, пожалуйста, сколько федеральных, региональных и внебюджетных денег было вложено в реализацию этого проекта?

Глава Башкирии Радий Хабиров:

- Нам было очень важно получить федеральное финансирование, и мы получили около 70 млн рублей. Порядка 6 млн рублей – это внебюджетные средства, еще около 100 млн рублей закладывали из республиканского финансирования. Когда мы начали здесь проводить некоторые виды работ, то захотелось расширить территорию, провести благоустройство. В итоге добавили еще – в общей сложности 270 млн. Таким образом, вся эта история обошлась в сумму около 350 млн рублей.

Воспользовавшись небольшим перерывом, директор «КП-Уфа» Елена Романова задала главе Башкирии несколько вопросов. Фото: пресс-служба главы РБ

Объем работы здесь был очень большой. Мы построили дорогу и кафе, провели реконструкцию ряда объектов и заложили основу для будущих решений подобного рода. У нас есть и Преображенский, и Узянский и Авзянский (металлургические заводы в Белорецком районе – Ред.) и Кагинский заводы, которые находятся в разных состояниях.

Следующий объект, куда мы направим наши усилия, это Тирлянский завод, там достаточно хорошо сохранившиеся руины, очень интересные.

ПЛОЩАДКА ВОСКРЕСЕНСКОГО ЗАВОДА

После посещения Верхоторского завода почетные гости фестиваля «Медь» отправились в село Воскресенское Мелеузовского района. Расположенный здесь медеплавильный завод также до недавнего времени лежал в руинах, а сейчас стал еще одной точкой туристического маршрута по геопарку «Торатау» и его окрестностям. Площадку бывшего предприятия благоустроили и преобразили, в том числе, благодаря федеральному финансированию.

- Здесь мы получили порядка 60 млн рублей федерального финансирования, добавили из бюджетных и внебюджетных средств. Проект нам обошелся примерно в 100 млн рублей. Мы все-таки стараемся получать федеральное финансирование на такие проекты, - рассказал в беседе с «КП-Уфа» Радий Хабиров.

Так после благоустройства выглядит территория бывшего Верхоторского медеплавильного завода. Фото: пресс-служба главы РБ

Вместе с главой республики в рамках рабочей поездки на фестиваль «Медь», мы побывали в селе Воскресенское. Там Радий Хабиров ознакомился с выставкой, организованной Союзом художников Башкирии.

Лучшие мастера живописи приехали сюда заранее и к началу фестиваля представили свои работы, посвященные красоте, истории и культуре этого края. Лучшие картины были выставлены на продажу, а все вырученные средства пожертвованы на восстановление Храма Воскресения Словущего в Воскресенском. Одну из картин художники подарили Главе Башкирии, а он решил, что ее место в визит-центре в селе Верхотор, и передал полотно в дар.

К слову, свой вклад в восстановление храма в Воскресенском внес и сам Радий Хабиров: подарил приходу икону «Господь Вседержитель».

Также на второй площадке фестиваля «Медь» глава республики ознакомился с фотовыставкой и арт-объектами, побывал в музее дореволюционного быта «Горница» и попробовал местную фирменную лапшу. Неожиданным и трогательным моментом поездки стал музыкальный эксперимент супруги руководителя региона Каринэ Хабировой. Она сыграла мелодию на терменвоксе – первом в мире бесконтактном электронном инструменте. Небольшой мастер-класс перед этим ей дал сам правнук создателя инструмента.

КАК ПРОХОДИТ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ГЛАВЫ БАШКИРИИ

Воспользовавшись небольшим перерывом в плотном графике фестиваля, мы задали главе Башкирии несколько личных вопросов.

Елена Романова, директор «КП-Уфа»:

- Расскажите, пожалуйста, как вы проводите свой рабочий день? Во сколько встаете, во сколько возвращаетесь домой?

На площадках фестиваля глава региона успел ознакомиться с выставками и пообщаться с гостями. Фото: пресс-служба главы РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров:

- По-разному бывает. Знаете, я не жаворонок, мне очень тяжело рано вставать. Некоторые руководители приходят на работу в 7 или 8 часов утра, но я так не могу. Прихожу на работу где-то к девяти часам, к половине десятого. Но я чувствую, что наиболее эффективен во второй половине дня, ближе к вечеру. Поэтому работаю, как правило, до 10 часов вечера. В субботу выезжаю в какие-то поездки, но в то же время стараюсь по выходным быть дома. Все-таки у меня есть семья, дети, и мне хочется всем им уделять время.

А как вообще семья реагирует на то, что вы возвращаетесь поздно?

- Они это понимают, смирились. У меня дети маленькие еще, 5 и 9 лет. И они уже знают, что у папы ответственная работа. Они до конца не осознают, кто я, но понимают, что папа – начальник и постоянно на работе. Но я все равно нахожу какие-то возможности провести с ними время, периодически детей ко мне на работу супруга привозит. Считаю, что в условиях такого достаточно сложного графика своим детям внимания уделяю достаточно.

Дадите совет родителям, как объяснить ребенку, почему папа задержался на работе?

- Мой принцип такой, что я советов не даю. Я просто рассуждаю о своей жизни. На мой взгляд, ничего не нужно особо объяснять, потому что воспитание ребенка происходит не через слова, а через поведение. И когда ребенок видит, что отец утром собрался, надел костюм, рубашку, когда видит, что отца по телевизору показывают или с ним люди уважительно разговаривают, то начинает внутренне понимать, что отец занимается чем-то таким, что вызывает уважение. И вот это самое главное, и ничего не нужно объяснять. Ребенок – это отражение не наших слов, а наших действий и поступков.

Глава Башкирии Радий Хабиров и директор «КП-Уфа» Елена Романова

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

Конечно, мы не могли не задать руководителю региона вопрос о его планах на будущее.

Елена Романова, директор «КП-Уфа»:

- Скажите, а чем вы будете заниматься, когда срок полномочий Главы республики истечет? Какой вы видите свою пенсию?

Глава Башкирии Радий Хабиров:

- Если с моим здоровьем ничего не произойдет, то я не вижу себя в 65 лет на пенсии. Вариантов много: может быть, продолжу работу в госучреждениях, может, продолжу работу в Высшей школе, займусь проектами Русского географического общества в Башкирии, чему я и сейчас с удовольствием уделяю время. Жизнь в 65 лет не заканчивается, а только начинается.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ОДИН ДЕНЬ С ГЛАВОЙ БАШКИРИИ

Впечатлениями от поездки на фестиваль «Медь» вместе с главой Башкирии делится директор «КП-Уфа» Елена Романова.

- Иногда настоящего человека удается увидеть не на официальных совещаниях, а там, где нет необходимости играть роль. Именно таким для меня стал Радий Хабиров во время совместной рабочей поездки на фестиваль «Медь».

До этой поездки, как и многие, я воспринимала его прежде всего как руководителя республики - собранного, требовательного, порой жесткого. Но за пределами кабинетов я увидела совершенно другую его сторону.

Радий Хабиров подарил приходу храма в Воскресенском икону «Господь Вседержатель». Фото: пресс-служба главы РБ

На фестивале Радий Хабиров не стремился поскорее пройти по заранее намеченному маршруту. Он останавливался, чтобы поговорить с людьми, внимательно слушал их, интересовался настроением, отвечал на вопросы без спешки и формальности. Особенно запомнилось, как легко он находил общий язык с детьми и пожилыми людьми. Кто-то просил сделать фотографию - он улыбался и соглашался. Кто-то хотел просто пожать руку или сказать несколько слов - никто не оставался без внимания. В этих, казалось бы, простых моментах проявлялось уважение к каждому человеку.

Наверное, именно в таких поездках лучше всего понимаешь, что лидерство — это не только умение принимать сложные решения. Это еще и способность оставаться человеком, несмотря на огромную ответственность и постоянное внимание окружающих. Человеком, которому небезразличны люди и судьба родной республики. И, пожалуй, именно это впечатление оказалось самым сильным.

КСТАТИ

Перед тем как отправиться с площадки фестиваля горнозаводской цивилизации обратно в Уфу мы задали Главе Башкирии еще несколько вопросов.

Елена Романова, директор «КП-Уфа»:

- Стартовала предвыборная кампания в Госдуму, вы возглавляете региональный список «Единой России». После съезда партии уже известны кандидаты, которые будут бороться за места в парламенте от нашей республики. Как вы оцениваете шансы партии в Башкирии?

Всего за два дня фестиваль «Медь» в Верхоторе и Воскресенском посетили более 25 тысяч человек. Фото: пресс-служба главы РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров:

- Во-первых, поясню, почему я возглавил список. Все-таки не потому, что собирался стать депутатом Государственной Думы. Партия в республике олицетворяется со мной, я руководитель регионального отделения. Наверное, когда партия ведет конкурентную борьбу, отсиживаться, как говорится, в окопе – не самое лучшее решение. Во-вторых, мы знаем наши рейтинги и видим, что в целом у «Единой России» определенное проседание есть. Это нормальная история, где-то проседает, где-то увеличивается.

Тем не менее какого-то критического обрушения мы не видим, рейтинги достаточно стабильные. Самое главное, у партии есть что предъявить людям и сказать: «Вот это сделали мы».

Елена Романова, директор «КП-Уфа»:

- По какому принципу отбирались кандидаты в депутаты и почему так много кандидатов не из Башкирии?

Глава Башкирии Радий Хабиров:

- Смотрите, у нас достаточно большой список и достаточно людей, кого, мы считаем, нужно выдвинуть. Понятно, что руководство партии к нам обращается, чтобы мы оказали содействие. Чтобы какой-то человек, полезный стране, фракции «Единая Россия», Государственной Думе, проходил. Некоторые называют Елену Александровну Панькину московской. Какая же она московская? Она из Кумертау, окончила наш Институт права. Она первый зампредседателя Комитета. Мы ее чужаком не можем назвать, она наша.

О каждом кандидате можно сказать, что он достоин уважения и готов приносить пользу стране.

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