Из пяти человек выжила только маленькая девочка: в страшной трагедии она потеряла маму, папу и сестрёнку

В страшной аварии на трассе в Баймакском районе Башкирии погибли 35-летний ветеран СВО, его 34-летняя супруга и их 8-летняя дочка. Фото: предоставлено КП

Поздним вечером 13 июля в Баймакском районе Башкирии оборвались жизни сразу четырех человек, в числе которых оказалась супружеская пара и их 8-летняя дочка. В страшной трагедии удалось выжить только 5-летней сестренке девочки. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Подробности случившегося удалось выяснить «КП-Уфа».

ЕХАЛИ К БАБУШКЕ

В тот злополучный вечер 35-летний Булат на своей «Ладе Ларгус» повез 34-летнюю супругу Адилю с дочками Дианой и Ильмирой (имена несовершеннолетних изменены – Ред.) восьми и пяти лет из Челябинской области в деревню в Баймакском районе, где живет мама главы семьи. Дома в Магнитогорске под присмотром родственников они оставили еще двоих детей – 13-летнюю Милану и 7-летнего Айдара.

– Они дом построили в деревне Нижнетагирово, а жили в Магнитогорске. Планировали оформить ипотеку. Хотели, чтобы дети росли в городе, где больше возможностей для развития, – рассказывает родственница семьи Эльмира С.

Супружеская пара с детьми ехала по трассе Магнитогорск-Ира и к 23:00 уже добралась до нужного района, когда им навстречу на скорости вылетела «Лада Веста», за рулем которой сидел 25-летний парень. Машины столкнулись, и «Ларгус» от сильного удара выбросило за пределы трассы в кювет. Из всей семьи выжила только 5-летняя Ильмира. Её родители, сестренка, а также водитель «Весты» скончались от тяжелых травм еще до приезда бригады медиков.

Слева - «Веста», справа - «Ларгус». Кадры видео: ГАИ РБ

Пострадавшую девочку экстренно доставили в Баймакскую центральную районную больницу. Сейчас она находится в реанимации. Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии, ее состояние оценивается как тяжелое. На помощь местным врачам спасать ребенка приехали специалисты из Уфы.

- Малышка борется изо всех сил, она в реанимации, к ней не пускают. Приехали специалисты из РДКБ, - говорит родственница.

СИРОТАМИ ОСТАЛИСЬ ТРОЕ ДЕТЕЙ

После страшной аварии заботу об осиротевших детях на себя взяла их бабушка, мама Адили. Она уже решила, что оформит опеку над детьми.

- Она планирует жить с ними в Магнитогорске, водить детей в ту же школу, где учится старшая, Милана, она перешла в 7 класс. Сын Айдар пойдет туда же в первый класс осенью. Мама успела хорошо подготовить его... Ильмира, дай Бог выздоровеет, и будет ходить в свой любимый садик и на гимнастику, - рассказывает Эльмира.

Состояние 5-летней девочки оценивается как тяжелое - она все еще находится в реанимации. Фото: предоставлено КП

До страшной трагедии, постигшей многодетную семью, её глава Булат вернулся из зоны проведения специальной военной операции – он был ветераном боевых действий. Мужчина собирался вернуться на прежнюю работу, на Магнитогорский металлургический комбинат, где трудился крановщиком. Его супруга Адиля была домохозяйкой.

- Она занималась воспитанием детей. Заботливая, любящая мама. Каждый день у нее был расписан: школа, садик, кружки, уроки. Жила детьми, - вспоминает родственница.

15 июля Булата, Адилю и их 8-летнюю дочку Диану похоронили в деревне Нижнетагирово, куда они так и не смогли доехать.

Вместе с родителями в ДТП погибла 8-летняя дочка. Осенью она должна была пойти во второй класс. Фото: предоставлено КП

Родные семьи объявили сбор материальной помощи для детей, в один миг оставшихся без родителей. Если вы желаете их поддержать, сделать это можно, перечислив любую посильную сумму бабушке. Карта «Кредит Урал Банка» привязана к номеру телефона: 8-929-272-09-64. Получатель: Сакина К.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.