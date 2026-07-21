«Черное небо» над городами Башкирии: что это такое и чем грозит жителям

С начала года в трех городах Башкирии 10 раз объявляли режим «черное небо» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Весной 2026 года в трех городах Башкирии - Уфе, Салавате и Стерлитамаке - впервые объявили режим «черное небо». Всего с мая по июль это делали, с учетом продления, 10 раз. Что это за режим, кто его объявляет и какие последствия несет жителям, в разговоре с «КП-Уфа» разъяснил председатель Союза экологов республики Александр Веселов.

РЕЖИМ «ЧЕРНОГО НЕБА» В БАШКИРИИ: ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ, ПОЧЕМУ ВВОДЯТ, ПРИЧИНЫ

Режим «черное небо» в конкретных городах объявляют метеорологи Башгидрометцентра, и это должно послужить сигналом, что промышленные выбросы как бы «зависают» в воздухе из-за полного штиля. А реакцией крупных предприятий в таких условиях должно стать сокращение этих выбросов.

Как поясняет Александр Веселов, режим «черное небо» объявляется в соответствии с документом, регулирующим сокращение вредных выбросов.

- Там расписано, кто кому и что должен сообщать. Башгидромет направляет в министерство экологии и другие надзорные органы информацию, когда ожидаются неблагоприятные погодные условия, и доводят информацию до предприятий. В первую очередь проблемных, а также тех, с кем у них заключены договоры. А если нет договора, могут и не направить, - говорит эколог.

Если крупные предприятия извещены о необходимости сократить промышленные выбросы, тогда почему жители Уфы, Стерлитамака и Салавата все равно продолжают жаловаться на химический запах? И кто должен следить за тем, чтобы этого не было?

- Почему это происходит? Потому что нет ответственности для предприятий за отсутствие сокращения выбросов в атмосферу в этот период. Никто это не фиксирует, потому что на предприятие так просто не зайдешь. На самом предприятии за этим должен следить Росприроднадзор, а в городе - управление Роспотребнадзора. Но немедленная внеплановая проверка невозможна по законодательству - надо сообщать в прокуратуру. А прокуратура тоже сразу не может зайти на предприятие и по горячим следам установить факт отсутствия снижения выбросов.

Режим Режим «черное небо» объявляют, когда над городом возникают неблагоприятные погодные явления Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как поясняет Александр Веселов, в рамках режима «черное небо» есть 3 варианта сокращения вредных выбросов, когда их количество должно снижаться в объемах от 25% до 60%. Однако многие крупные химические производства не могут этого сделать, поскольку на большинстве из них это непрерывный технологический процесс.

- Допустим, у них есть какая-то установка по обезвреживанию отходов, можно притормозить ее работу. Но это малая часть выбросов, основное производство продолжает работать, к сожалению. И поэтому все разговоры о том, что предприятия якобы сокращают выбросы, в большей степени всего лишь «хотелки».

ЕЩЕ ОДИН ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Помимо слабого контроля за вредными промышленными выбросами со стороны надзорных органов, эколог назвал еще одну причину, почему в период «черного неба» над городами зависает смог.

- Выбросы есть не только от предприятий, но еще и от транспорта. Как известно, от 50 до 70 процентов выбросов дает у нас автотранспорт. А его как сократить? Никак. Можно, конечно, улучшать качество топлива, но, как вы понимаете, сегодня это очень сложная задача.

Сократить количество выбросов, которые попадают в атмосферу от автомобильных выхлопов, еще сложнее.

- Можно говорить о том, чтобы люди меньше ездили на машинах в какие-то дни, допустим, при неблагоприятных погодных условиях. Или просить горожан, чтобы не выезжали или пользовались общественным транспортом, велосипедами, самокатами. Главное – не берите машины, поскольку над городом стоит смог, и вы усугубляете экологическую обстановку. Но это может быть только в добровольном порядке.

При режиме «черное небо» заводы должны снижать объемы выбросов в атмосферу Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПОСЛЕДСТВИЯ СМОГА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

А что будет, если в условиях полного штиля и повышенного давления вредные выбросы будут подолгу «зависать» над городами в виде смога? Каковы вообще последствия для человека? Как отмечает Александр Веселов, раз уж люди дышат этими веществами, то последствий для здоровья не избежать. Все потому, что они оседают на землю, в том числе, в виде пыли.

- Пыль у нас слабо поливают в городах в жаркий период. Сейчас спасает, что каждый день ливни, и это хорошо. Атмосферный воздух очищается ливнями и дождями. А когда день-два постоит жаркая погода, уже сухая пыль начинает подниматься. Особенно опасна мелкодисперсная пыль, так называемая ПМ-2,5. Она свободно проникает в легкие и попадает в кровь.

По словам нашего эксперта, именно этот вид пыли опасен тем, что к ней прилипают мелкие частички вредных веществ и еще более мелкие канцерогены. Причем попадают туда как «отходы» из заводских труб, так и с двигателей внутреннего сгорания. Оседают они в виде пыли, в том числе, на обочинах автомобильных дорог.

- Все это проникает в организм людей, в результате мы болеем. Ведущее место в России по онкологии держит Башкирия благодаря концентрации вредных производств в наших городах, - резюмирует председатель Союза экологов Башкирии.

ПОЗИЦИЯ ВЛАСТЕЙ БАШКИРИИ

«КП-Уфа» также задала вопрос о том, что такое режим «черного неба» и как он помогает сократить вредные выбросы в городах, главе Башкирии Радию Хабирову. Ведь еще до недавнего времени жители Уфы, Стерлитамака и Салавата периодически чувствовали химические запахи в городах, но ни о каком особом режиме и не слышали.

Как поясняет эколог, режим «черное небо» должен помогать бороться со смогом в городах Фото: Леонид ВАЛЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Для начала надо понимать сущность явления. У нас такого понятия особо не было, потому что не существовало и такой слаженной, четкой, объективной системы мониторинга загрязнений. Мы эту систему создали, она есть в Стерлитамаке и Салавате. Это, кстати, было очень недешевое удовольствие, потому что подвести практически все анализаторы к основным объектам загрязнителя достаточно дорого стоит, - рассказал Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, сейчас эта система мониторинга загрязнения воздуха довольно объективная и находится в открытом доступе.

- Поэтому, когда происходит превышение (вредных выбросов – Ред.), мы об этом открыто заявляем. Предприятие получает немалый штраф, а в случае длительного неустранения нарушений может быть принято решение о приостановке его деятельности. Вообще у каждого предприятия, влияющего на состояние атмосферного воздуха, есть целая программа природоохранных мероприятий, направленных на снижение уровня загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. Они в том числе предусматривают модернизацию производства.

Те промышленные процессы, которые реализовали во время строительства предприятий в 1950-1970-е годы, понятно, не были заточены на вопросы экологии. Поэтому все происходит не быстро. Но с каждым годом количество выбросов уменьшается, это факт, - подчеркнул в разговоре с «КП-Уфа» Радий Хабиров.

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