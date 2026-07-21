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Общество21 июля 2026 11:54

«Черное небо» над городами Башкирии: что это такое и чем грозит жителям

Эколог рассказал, какие последствия для жителей Башкирии несет «черное небо»
Павел КРАЙНОВ
С начала года в трех городах Башкирии 10 раз объявляли режим «черное небо»

С начала года в трех городах Башкирии 10 раз объявляли режим «черное небо»

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Весной 2026 года в трех городах Башкирии - Уфе, Салавате и Стерлитамаке - впервые объявили режим «черное небо». Всего с мая по июль это делали, с учетом продления, 10 раз. Что это за режим, кто его объявляет и какие последствия несет жителям, в разговоре с «КП-Уфа» разъяснил председатель Союза экологов республики Александр Веселов.

РЕЖИМ «ЧЕРНОГО НЕБА» В БАШКИРИИ: ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ, ПОЧЕМУ ВВОДЯТ, ПРИЧИНЫ

Режим «черное небо» в конкретных городах объявляют метеорологи Башгидрометцентра, и это должно послужить сигналом, что промышленные выбросы как бы «зависают» в воздухе из-за полного штиля. А реакцией крупных предприятий в таких условиях должно стать сокращение этих выбросов.

Как поясняет Александр Веселов, режим «черное небо» объявляется в соответствии с документом, регулирующим сокращение вредных выбросов.

- Там расписано, кто кому и что должен сообщать. Башгидромет направляет в министерство экологии и другие надзорные органы информацию, когда ожидаются неблагоприятные погодные условия, и доводят информацию до предприятий. В первую очередь проблемных, а также тех, с кем у них заключены договоры. А если нет договора, могут и не направить, - говорит эколог.

Если крупные предприятия извещены о необходимости сократить промышленные выбросы, тогда почему жители Уфы, Стерлитамака и Салавата все равно продолжают жаловаться на химический запах? И кто должен следить за тем, чтобы этого не было?

- Почему это происходит? Потому что нет ответственности для предприятий за отсутствие сокращения выбросов в атмосферу в этот период. Никто это не фиксирует, потому что на предприятие так просто не зайдешь. На самом предприятии за этим должен следить Росприроднадзор, а в городе - управление Роспотребнадзора. Но немедленная внеплановая проверка невозможна по законодательству - надо сообщать в прокуратуру. А прокуратура тоже сразу не может зайти на предприятие и по горячим следам установить факт отсутствия снижения выбросов.

Режим Режим «черное небо» объявляют, когда над городом возникают неблагоприятные погодные явления

Режим Режим «черное небо» объявляют, когда над городом возникают неблагоприятные погодные явления

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как поясняет Александр Веселов, в рамках режима «черное небо» есть 3 варианта сокращения вредных выбросов, когда их количество должно снижаться в объемах от 25% до 60%. Однако многие крупные химические производства не могут этого сделать, поскольку на большинстве из них это непрерывный технологический процесс.

- Допустим, у них есть какая-то установка по обезвреживанию отходов, можно притормозить ее работу. Но это малая часть выбросов, основное производство продолжает работать, к сожалению. И поэтому все разговоры о том, что предприятия якобы сокращают выбросы, в большей степени всего лишь «хотелки».

ЕЩЕ ОДИН ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Помимо слабого контроля за вредными промышленными выбросами со стороны надзорных органов, эколог назвал еще одну причину, почему в период «черного неба» над городами зависает смог.

- Выбросы есть не только от предприятий, но еще и от транспорта. Как известно, от 50 до 70 процентов выбросов дает у нас автотранспорт. А его как сократить? Никак. Можно, конечно, улучшать качество топлива, но, как вы понимаете, сегодня это очень сложная задача.

Сократить количество выбросов, которые попадают в атмосферу от автомобильных выхлопов, еще сложнее.

- Можно говорить о том, чтобы люди меньше ездили на машинах в какие-то дни, допустим, при неблагоприятных погодных условиях. Или просить горожан, чтобы не выезжали или пользовались общественным транспортом, велосипедами, самокатами. Главное – не берите машины, поскольку над городом стоит смог, и вы усугубляете экологическую обстановку. Но это может быть только в добровольном порядке.

При режиме «черное небо» заводы должны снижать объемы выбросов в атмосферу

При режиме «черное небо» заводы должны снижать объемы выбросов в атмосферу

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПОСЛЕДСТВИЯ СМОГА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

А что будет, если в условиях полного штиля и повышенного давления вредные выбросы будут подолгу «зависать» над городами в виде смога? Каковы вообще последствия для человека? Как отмечает Александр Веселов, раз уж люди дышат этими веществами, то последствий для здоровья не избежать. Все потому, что они оседают на землю, в том числе, в виде пыли.

- Пыль у нас слабо поливают в городах в жаркий период. Сейчас спасает, что каждый день ливни, и это хорошо. Атмосферный воздух очищается ливнями и дождями. А когда день-два постоит жаркая погода, уже сухая пыль начинает подниматься. Особенно опасна мелкодисперсная пыль, так называемая ПМ-2,5. Она свободно проникает в легкие и попадает в кровь.

По словам нашего эксперта, именно этот вид пыли опасен тем, что к ней прилипают мелкие частички вредных веществ и еще более мелкие канцерогены. Причем попадают туда как «отходы» из заводских труб, так и с двигателей внутреннего сгорания. Оседают они в виде пыли, в том числе, на обочинах автомобильных дорог.

- Все это проникает в организм людей, в результате мы болеем. Ведущее место в России по онкологии держит Башкирия благодаря концентрации вредных производств в наших городах, - резюмирует председатель Союза экологов Башкирии.

ПОЗИЦИЯ ВЛАСТЕЙ БАШКИРИИ

«КП-Уфа» также задала вопрос о том, что такое режим «черного неба» и как он помогает сократить вредные выбросы в городах, главе Башкирии Радию Хабирову. Ведь еще до недавнего времени жители Уфы, Стерлитамака и Салавата периодически чувствовали химические запахи в городах, но ни о каком особом режиме и не слышали.

Как поясняет эколог, режим «черное небо» должен помогать бороться со смогом в городах

Как поясняет эколог, режим «черное небо» должен помогать бороться со смогом в городах

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Для начала надо понимать сущность явления. У нас такого понятия особо не было, потому что не существовало и такой слаженной, четкой, объективной системы мониторинга загрязнений. Мы эту систему создали, она есть в Стерлитамаке и Салавате. Это, кстати, было очень недешевое удовольствие, потому что подвести практически все анализаторы к основным объектам загрязнителя достаточно дорого стоит, - рассказал Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, сейчас эта система мониторинга загрязнения воздуха довольно объективная и находится в открытом доступе.

- Поэтому, когда происходит превышение (вредных выбросов – Ред.), мы об этом открыто заявляем. Предприятие получает немалый штраф, а в случае длительного неустранения нарушений может быть принято решение о приостановке его деятельности. Вообще у каждого предприятия, влияющего на состояние атмосферного воздуха, есть целая программа природоохранных мероприятий, направленных на снижение уровня загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. Они в том числе предусматривают модернизацию производства.

Те промышленные процессы, которые реализовали во время строительства предприятий в 1950-1970-е годы, понятно, не были заточены на вопросы экологии. Поэтому все происходит не быстро. Но с каждым годом количество выбросов уменьшается, это факт, - подчеркнул в разговоре с «КП-Уфа» Радий Хабиров.

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