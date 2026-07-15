Ехала на квадроцикле, пробивалась через грязь: фельдшер четыре часа добиралась до пациента, чтобы его спасти

Фото: личная страница героини в соцсетях

В Башкирии фельдшер скорой помощи из города Кумертау Анна Красуцкая четыре часа добиралась до пациента, чтобы его спасти. Одну часть пути она ехала до него на квадроцикле, а другую – пробивалась пешком сквозь грязь. За самоотверженность ее наградил глава республики Радий Хабиров. «Комсомолка» рассказывает подробности этой истории.

Всё случилось 3 июля. Поздним вечером на пульт скорой помощи поступил вызов: 62-летний мужчина упал с дерева на водопаде Куперля в Мелеузовском районе и получил тяжелые травмы. Двигаться он не мог от острой боли в спине. Место, где случилось несчастье, было отдаленным и труднодоступным – дождями размыло дорогу. Вместе со спасателями на квадроциклах туда направилась и фельдшер Анна Красуцкая.

– Представьте себе, какой это путь: ночь, лес, квадроциклы едва не переворачиваются, преодолевая все ухабы и сложности дороги; местами приходится перебираться через реку, а где то – слезать и идти по грязевой каше пешком. Но фельдшер всё это стойко переносит, зная, что впереди человек, который нуждается в её помощи, – рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Весь путь до пациента у спасателей и Красуцкой занял четыре часа. Пришли они к пострадавшему уже глубокой ночью. Фельдшер оценила состояние мужчины, стабилизировала его и ввела ему обезболивающее.

Анна оказала пациенту первую помощь. Кадр видео: Минздрав РБ

Но на этом испытания не закончились: из-за травмы позвоночника пациента нельзя было перевозить наземным транспортном, да и к месту происшествия не было никаких подъездных путей. Поэтому пришлось вызывать санитарную авиацию из Уфы. Спасатели прямо в дикой местности расчистили и подготовили для медицинского вертолета площадку для посадки. Уже утром «вертушка», в которой находились два реаниматолога и еще один фельдшер, эвакуирвала мужчину. Сейчас оно лечится в республиканскую клиническую больницу имени Куватова.

Спустя 10 дней после случившегося, 13 июля, глава Башкирии Радий Хабиров вручил фельдшеру Анне Красуцкой почетную грамоту республики за спасение человека. Ей выразили благодарность на оперативном совещании в местном правительстве.

– У сотрудников скорой помощи очень тяжёлая работа. Они первыми приходят к жителям, которым требуется медпомощь. Мы стараемся поддерживать медиков и всегда говорим спасибо за труд, – сказал руководитель региона.