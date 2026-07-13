Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Башкирии сохраняется напряженная ситуация с топливом – бензин исчезает с заправок вокруг Уфы, а в сельских районах не хватает дизеля. Проблему обсудили на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.

Глава Башкирии Радий Хабиров признал, что ситуация вызывает сильное недовольство жителей. По его словам, на трассах и в крупных городах обстановку удалось стабилизировать, однако с 10 июля очереди на АЗС снова выросли.

– Люди по часу час стоят на заправке – это нехорошо, – заявил Хабиров.

По его решению создан оперативный штаб во главе с министром промышленности, энергетики и инноваций Александром Шельдяевым. Штаб ведет ежедневный мониторинг остатков топлива на заправках. Введен запрет на продажу топлива в канистры и емкости.

ПОЧЕМУ ОЧЕРЕДИ НА АЗС В УФЕ И БАШКИРИИ

Министр доложил, что пик кризиса пришелся на 26-28 июня – тогда в очередях на одной уфимской АЗС стояло в среднем по 50 машин. К 7 июля очереди сократились до 10 автомобилей. Новый рост связан с тем, что частные сети АЗС не могут купить топливо на бирже, а одна из крупных компаний сократила отпуск бензина физлицам из-за логистических проблем. Со следующего дня компания планирует увеличить отгрузку на системные АЗС республики.

Хабиров подчеркнул, что ситуация особенно парадоксальна на фоне работы двух крупных нефтеперерабатывающих узлов — ГПНС и группы заводов «Башнефть».

– У людей недоумение: почему предприятия работают, а мы испытываем дефицит? – сказал глава республики.

Острее всего нехватка топлива бьет по сельскому хозяйству — именно эту проблему назвала самой актуальной руководитель Управления по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов сообщил, что ежедневная потребность аграриев составляет 380 тонн, тогда как поставляется лишь 250 тонн. Между тем поля уже желтеют и уборка урожая не за горами.

Хабиров потребовал держать ситуацию с топливом под постоянным контролем.