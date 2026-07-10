«Жить стоит не столько ради себя, а кому-то помогая»: как в Башкирии работают волонтеры по поиску пропавших людей

О работе поискового отряда «Поиск детей-Уфа» рассказывает его руководитель Павел Нестеров. Фото: vk.com/public_poiskdetei_ufa

Уже более 15 лет сотрудникам полиции в Башкирии разыскивать без вести пропавших людей помогают волонтеры поискового отряда «Поиск детей-Уфа». О том, как добровольцы ведут поиски и какие особенности и нюансы есть в этой деятельности, рассказывает руководитель организации Павел Нестеров. Сам он пришел в поисковый отряд в 2013 году, а через некоторое время возглавил его.

Как признается Павел, он всегда искал, в каком направлении мог бы помочь людям, попавшим в беду. Пример мамы тоже оказал влияние: в свое время она сотрудничала с милицией и на протяжении 20 лет была общественным деятелем.

– Был у меня период жизни, который показал, что жить стоит не столько ради себя, а кому-то помогая, - вспоминает Павел. – Это желание во мне росло, я подписался на разного рода волонтёрские движения, и именно эта организация чаще всего мне попадалась. Потом с помощью одного товарища я лично познакомился с местными волонтерами, и так в итоге пришел к тому, чем занимаюсь сейчас. Отмечу, что мы не профессиональный поисково-спасательный отряд, а волонтерская организация, которая оказывает помощь в поисках.

Павел Нестеров пришел в поисковый отряд в 2013 году и спустя некоторое время его возглавил. Фото: личный архив героя публикации

«К нам приходят те, у кого есть некое осознание обязанности перед обществом»

На данный момент в организации есть основной костяк волонтеров – примерно 50 человек по всей Башкирии. Приходят на помощь иногда и просто неравнодушные люди, которые видят, что ищут пропавшего ребенка, и присоединяются к поискам. Кто-то приходит на обучение волонтеров и тоже начинает помогать. Кто-то давно хотел делать нужное и важное дело, и вот представился случай. В обычной жизни эти люди могут быть заняты в совершенно разных сферах, но объединяет их одно: неравнодушие к чужой беде.

– К нам приходят те, у кого есть некое осознание обязанности перед обществом, - говорит Павел. – И оно не зависит от профессии и даже от возраста. Есть у нас волонтер Руслан Хабиров, один из лучших, он пришел к нам лет 10 назад, тогда ему было 14 лет. Он до сих пор с нами, а сейчас еще и сотрудничает с МЧС.

Волонтер поискового отряда «Поиск детей-Уфа» Руслан Хабиров. Фото: предоставлено КП

Сам Павел, например, в обычной жизни основатель и вокалист уфимской рок-группы «5:22».

Особенности поисков

Основное направление организации – это поиск пропавших детей. Но если просят помочь найти взрослого или пожилого человека, тоже стараются не отказывать по мере возможности.

– Взрослых тоже ищем, - рассказывает Павел. – Вот человек обратился к нам, пропал у него кто-то, ему плохо. Не могу я ему отказать. Объявляем сбор, пытаемся найти. Но со взрослыми возникает больше трудностей.

На поиск взрослого сложнее собрать людей, и в этих случаях всегда больше вариантов причин пропажи: от измены, например, до ухода в запой или суицида. Родственники не всегда говорят о подобных моментах, а они могут оказаться основными факторами исчезновения человека. Это очень осложняет поиск. С детьми таких сложностей быть не может, и процесс поиска в некотором плане становится легче и понятнее. Исключение – подростки, там нюансов больше.

На фото: часть команды волонтеров «Поиск детей-Уфа». Фото: личный архив героя публикации

Как проходит поиск пропавших

Как же волонтеры по поиску пропавших узнают, что где-то нужна их помощь?

- В группу поступает заявка о пропаже человека: звонок непосредственно в организацию от родственника или знакомого пропавшего, заявка от другой волонтерской группы или иногда от полиции, информация в СМИ. Для любого типа поиска есть определенный алгоритм в зависимости от случая, - рассказывает Павел Нестеров.

Как отмечает руководитель волонтерской организации, прежде чем идти на прочес местности, собирается вся доступная информация о человеке и составляется ориентировка: где и когда пропал, во что был одет и так далее.

- Если это взрослый человек, и пропал в черте города, то волонтеры проходят по району, расклеивают ориентировки, расспрашивают людей в магазинах или организациях, оставляют информацию и контакты для связи. Если это ребенок и, например, пропал где-то вблизи леса или реки, объявляется волонтерский сбор: назначается время и место встречи – в чате, сообщение в группе или соцсетях. Люди приходят, определяется маршрут и начинается поиск, - говорит Нестеров.

В каждом случае назначается координатор поиска: активный человек из добровольцев, который ведет команду, распределяет роли, направляет поиск, собирает результаты. Он находится в штабе близ того места, где предположительно может быть пропавший.

Затем определяется территория поиска, составляются карты и начинается прочес местности - чаще всего он проходит, когда пропавший с наибольшей вероятностью исчез в районе леса или реки. Каждый квадрат территории проходят обычно две команды волонтеров одна за другой, чтобы ничего не пропустить. После этот участок на карте закрашивается, как закрытый, и так постепенно проходят всю местность. Если на пути есть речка или какой-то водоем, то их тоже проходят на лодках со специальным оборудованием (поисковые «кошки»).

На фото: волонтеры поискового отряда проводят лекцию по безопасности для школьников. Фото: vk.com/public_poiskdetei_ufa

– У волонтеров есть рации, - рассказывает Павел. – Если местность глухая, то также используются навигаторы, с которых собирают маршруты. Все с соблюдением мер предосторожности, и, в первую очередь, собственной безопасности.

Бывают случаи, когда есть заявка о пропаже, а свободных людей для поиска практически нет. И тут тоже стараются не отказывать.

– Телефон всегда под рукой, написать пару постов в соцсетях или сообщение в чат нетрудно и недолго, - говорит Павел. - Кто-нибудь откликнется, объяснить, что к чему, тоже несложно – это же все алгоритмы. В каких-то случаях перекидываем заявку в другую организацию. Таким образом, всегда можно найти выход.

Обучение волонтеров

Периодически организация проводит обучающие курсы для волонтеров. На них рассказывают, какие случаи бывают, с чем можно столкнуться на местности, основные алгоритмы поиска, правила собственной безопасности. Для обучения создаются различные информационные материалы, методички. А практические навыки, как правило, нарабатываются уже, что называется, «в бою».

Информацию об обучении объявляют на сборах, пишут в постах в группе и в чатах.

Несколько лет назад волонтеры помогли найти и вернуть домой заблудившегося в лесу 6-летнего мальчика. Фото: Фото: vk.com/public_poiskdetei_ufa

Участники организации всегда рады, когда люди приходят на обучение, присоединяются к поискам и становятся частью команды. Потому что каждый новый доброволец – это рука помощи, которая никогда не бывает лишней.

«Все сложно по-своему, но все преодолевается»

За много лет работы организация сталкивалась с самыми разными случаями: попроще, посложнее, со счастливым концом или с печальным. Но каким бы ни был финал истории, всегда важно сделать все возможное, даже если кажется, что шансов практически нет.

– Был случай в Салаватском районе летом, пропал 6-летний ребенок,- рассказывает Павел. – К нашему поиску присоединилась еще одна организация из другого региона, выехали МЧС и полиция, прочесывали местность. Через три дня нашли живым, слава богу. В лесу бродил, искусанный клещами и комарами. Или вот еще было, 9-летний мальчик пропал в Уфе. Очень быстро собрали штаб из наших волонтеров и людей, которые рядом живут. Нам также помогала другая организация и администрация города, везде передали информацию. Нашелся тоже живым. Молодая пара услышала плач ребенка, нам позвонили.

Волонтеры поискового отряда «Поиск детей-Уфа» регулярно проводят обучение для детей и взрослых. Фото: vk.com/public_poiskdetei_ufa

К сожалению, печальные случаи тоже есть. По словам Павла, это самое сложное: когда поиск близится к концу, и ты понимаешь, что счастливого финала не будет.

– Сложно на самом деле все: от звонка и подъема ночью до поиска на местности, - признается Павел. – Каждое действие – это определенного рода преодоление. Но когда знаешь алгоритмы и следуешь им, это очень облегчает задачу. И когда есть неравнодушные люди, которые готовы помогать. Все сложно по-своему, но все преодолевается.

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