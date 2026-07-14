Серьезных разрушений смерч не принес, обошлось парой сорванных кровель и поврежденных фасадов. Фото: соцсети

Вечером 14 июля 2026 года на Башкирию снова обрушился смерч. В соцсетях появились фотографии и видео, где видно, как ураганный ветер снес крыши и повредил фасады у нескольких домов и даже перевернул многотонный грузовик. Рассказываем, что известно о ЧП на данный момент

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О СМЕРЧЕ В БАШКИРИИ 14 ИЮЛЯ 2026 ГОДА

Изначально не было понятно, в каком именно из районов разыгралась стихия. Свидетельства приходили из Аургазинского (село Турумбет), Альшеевского (село Малоаккулаево и Раевский) и Давлекановского районов. Чуть позже ясность все же внес глава администрации Альшеевского района Наиль Абелгузин: в соцсетях чиновник подтвердил, что воронка прошлась по улицам в селе Старо-Аккулаево.

Снова смерч в Башкирии

РАЗРУШЕНИЯ ПОСЛЕ СМЕРЧА В БАШКИРИИ: ЧТО ИЗВЕСТНО

В настоящий момент известно, что основной удар стихии пришелся на улицу Механизаторов.

- Мощный смерч сорвал крыши с дома и хозяйственных построек, повредил линии электропередачи, повалил дерево, автомобиль. Ведутся восстановительные работы последствий стихии, - рассказал глава района Наиль Абелгузин.

Последствия смерча в Башкирии

Судя по фото и видео, которые появились в соцсетях, смерч был не столь разрушительным, как, к примеру, в селе Ургуново Учалинского района – там 9 июля вихревая воронка оставила село без газа и света, оборвал линии электропередач и повредил кровлю у восьми жилых домов

ЕСТЬ ЛИ ПОСТРАДАВШИЕ ОТ СМЕРЧА В БАШКИРИИ 14 ИЮЛЯ 2026 ГОДА

Пока что официальной информации о пострадавших во время смерча в Башкирии не поступало. Мы продолжаем следить за обновлением актуальных данных. В то же время в комментариях местные жители уверяют, что все обошлось, и стихия не принесла человеческих жертв.