«Нельзя, чтобы это было во власти»: подследственного мэра Уфы Ратмира Мавлиева отправили в отставку. Единогласно и под аплодисменты

Ратмир Мавлиев был мэром Уфы с 2022 года. Фото: администрация Уфы

Сегодня, 14 июля, на внеочередной заседании Горсовет Уфы расторг контракт с мэром Ратмиром Мавлиевым, который сейчас находится под следствием. Решение было принято депутатами единогласно.

«РЕПУТАЦИОННЫЙ УЩЕРБ»

Формальным поводом для вопроса об отставке Мавлиева стало официальное уведомление о прекращении его допуска к гостайне. Перед голосованием несколько народных избранников высказались о коррупционным скандале с участием градоначальника. Так, депутат Павел Васильев заявил, что это «накладывает отпечаток на всех».

– Это грязь, которой забрызгиваемся и мы в том числе. Нельзя, чтобы это было в администрации и во власти! – заявил депутат.

Его поддержал и другой член Горсовета – Юлай Муратов. Он выступил с более продолжительной речью, отметив удар по репутации властей города на федеральном уровне.

– В воздухе витает всякая информация, и этот бардак пора заканчивать. Все смотрят как будто сериал «Санта-барбара». У нас СВО, поддержка бойцов нужна, впереди сложные выборы, а мы занимаемся этим балаганом. Репутационный урон на федеральном уровне. Только недавно звонил командир подлодки «Уфа». Раньше, говорит, гордились, что мы служим на подлодке с таким именем, а сейчас такой коррупционный скандал. «Даже не знаем, что сказать». Мы долго добивались именных кораблей. Сейчас у нас должен был выйти второй – под названием Стерлитамак. Но всё, отрубили – из-за коррупционного скандала. Пусть новый мэр работает, здоровья ему и нам всем, – сказал Муратов.

Отметим, что сейчас город возглавляет Рустам Шарипов. На этот пост в качестве исполняющего обязанности его назначили 1 июня. Ранее он руководил родным Бурзянским и Хайбуллинским районами.

После депутата Муратова слово взял спикер Марат Васимов. По его словам, в Горсовет Уфы поступила информация о том, что гараж администрации города, которую возглавлял Ратмир Мавлиев, «использовался для перевозки судей из Татарстана».

– По этому поводу мы проведем проверку и напишем обращения и в Совет судей Башкортостана, в Высшую квалификационную комиссию судей России и квалификационную коллегию судей РБ, – заявил глава городского парламента, после чего в зале раздались аплодисменты депутатов. Через минуту все они единогласно проголосовали за отставку Ратмира Мавлиева с должности мэра Уфы.

Слева - новый мэр Уфы Рустам Шарипов, справа - спикер Горсовета Уфы Марат Васимов. Кадр видео с заседания

ОБВИНЕНИЕ

Напомним, Мавлиев работает на посту главы администрации Уфы на протяжении четырех лет. Перед этим он три года руководил родным городом Нефтекамском. 28 апреля текущего года его задержали силовики. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и получении взяток. Согласно версии следствия, экс-мэру инкриминируют отчуждение участка 1,3 тыс. кв. м в санатории «Радуга» через подчиненных, сбор 30 млн руб. с рекламных агентств в качестве «пожертвований», из которых 21 млн ушел автомобиль для личных и служебных поездок, а также получение 10 млн руб. от девелопера за покровительство при сдаче многоквартирного дома.

Вину бывший мэр Уфы категорически отрицает. После задержания он заявил, что его оклеветал застройщик, с которым у администрации города ведутся судебные тяжбы. Сначала Ратмира Мавлиева отправили в СИЗО, но он смог добиться перевода на домашний арест. 12 мая его госпитализировали в РКБ имени Куватова с подозрением на сердечный приступ. Спустя восемь градоначальника выписали, и он вернулся под домашний арест, который впоследствии ему удалось оспорить. Актуальная мера пресечения у Мавлиева сейчас – запрет определенных действий. Теперь он обязан находиться дома только в ночное время.

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