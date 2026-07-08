В России фиксируют «зуд купальщика»: главный эпидемиолог Башкирии рассказал, какие симптомы должны насторожить и как обезопаситься от паразитов

В Республиканскую клиническую инфекционную больницу с жалобами на церкариоз жители Башкирии этим летом не обращались Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В России фиксируют случаи заражения так называемым «зудом купальщика» или, по-научному, – церкариозом. По информации телеграм-канала SHOT в числе восьми регионов, где обнаружили это заболевание, оказалась и Башкирия.

В то же время «КП-Уфа» в региональном Минздраве сообщили, что по состоянию на 8 июля в Республиканскую клиническую инфекционную больницу обращений с симптомами заражения «зудом купальщика» не регистрировалось. Как подчеркнули в ведомстве, далеко не все жители, заметившие его у себя, идут к врачу. Однако жалобы от любителей пляжного отдыха на признаки церкариоза в соцсетях всё-таки встречаются. Рассказываем, что это за заболевание такое и как от него защититься.

ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ

Причины заражения и симптомы церкариоза подробно описал главврач Республиканской клинической инфекционной больницы и главный эпидемиолог Минздрава Башкирии Азат Мухаметзянов. По словам специалиста, самое важное, что нужно знать о «зуде купальщика», – вызывающие его паразиты не представляют серьезной опасности для человека. Они не могут развиваться в организме и быстро погибают, но успевают вызвать неприятную реакцию. А подхватить их можно только если купаться в водоемах со стоячей и теплой водой, где температура стабильно выше 20 градусов Цельсия.

- Особенно там, где много водоплавающих птиц, например, уток, и обитают брюхоногие моллюски – промежуточные хозяева церкариев. Личинки высвобождаются из моллюсков и активно плавают в поисках птиц, но могут случайно прикрепиться и к человеку, - рассказывает главврач РКИБ Мухаметзянов.

Специалисты предупреждают: при появлении первых признаков заболевания обязательно обратитесь к врачу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Всем любителям пляжного отдыха на заметку: «зуд купальщика» проявляется очень быстро – с момента контакта с зараженной водой может пройти от 20-30 минут до нескольких часов. Симптомы церкариоза также хорошо известны: у человека начинается покраснение и покалывание кожи, сильный, иногда очень интенсивный зуд, мелкие красные волдыри или прыщики.

- В редких случаях могут наблюдаться нарушение сна, небольшое повышение температуры и сухой кашель. Хорошая новость: неосложненные симптомы обычно затухают через 1,5-2 недели, а пигментация в местах высыпаний исчезает в течение 3 недель, - рассказывает главный врач Республиканской инфекционной больницы Башкирии.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ «ЗУДА КУПАЛЬЩИКА»

А как защитить себя и своих близких от «зуда купальщика»? Главврач РКИБ Азат Мухаметзянов рекомендует избегать мелководных и сильно заросших водорослями водоемов. Это касается как небольших прудов, так и участков крупных озер, где берег зарос густой травой.

- Перед заходом в воду используйте для защиты кожи репелленты на вазелиновой основе или питательные кремы и масла – они создадут защитный барьер. Сразу после купания примите душ или тщательно вытрите кожу жёстким полотенцем или сухой тканью и быстро смените мокрую одежду, - советует любителям пляжного отдыха Азат Мухаметзянов.

Чтобы обезопасить себя от заражения церкариозом, нужно купаться только в специально оборудованных местах. Фото: УГЗ Уфы

Как отмечает специалист, при обнаружении симптомов церкариоза ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

- При появлении первых признаков заболевания, особенно при сильном зуде и дискомфорте, обязательно обратитесь к врачу! – говорит главный врач Республиканской инфекционной больницы.

КУПАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ПЛЯЖАХ

Чтобы избежать заражения церкариозом, жителей Башкирии призывают купаться только на официальных пляжах, соответствующих санитарным нормам. «Зуд купальщика» можно подхватить даже в известных своей чистотой водоемах, если заходить в непредназначенных для этого местах. Например, Роспотребназдор Башкирии зафиксировал в этом году жалобу на симптомы церкариоза от туристов, ранее отдыхавших на берегу озера Банного.

Кроме того, в начале июня жительница Уфы пожаловалась на странице у главы региона Радия Хабирова на признаки «зуда купальщика» у ее 8-летнего ребенка после посещения пляжа на озере Кашкадан. Женщина утверждала, среди жителей Сипайлово похожие симптомы в то время носили массовый характер.

Вызывающие «зуд купальщика» паразиты живут только в стоячей воде. Фото: УГЗ Уфы

В ответ на обращение уфимки, представители Роспотребнадзора по Башкирии сообщили, что на начало лета 2026 года озеро Кашкадан не имеет заключения о соответствии санитарным правилам.

- А значит, купание там не рекомендуется, - говорится в сообщении ведомства.

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