Праздничные мероприятия по случаю семейного праздника пройдут в Уфе 7, 8 и 11 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 8 июля, в России отмечают День семьи, любви и верности. В Уфе к этой дате подготовили праздничную программу. Мероприятия пройдут во всех районах города. «КП-Уфа» собрала полную афишу бесплатных развлечений, концертов и мастер-классов.

Куда сходить на День семьи, любви и верности в Уфе: полная программа мероприятий

Центральной точкой празднования Дня семьи любви и верности 8 июля станет сквер «Семейный» на бульваре Саид-Галиева – это рядом с бывшим кинотеатром «Искра». Мероприятия на этой площадки стартуют в 16:00. Гостей ждет парад семей, праздничный концерт с городскими творческими коллективами, ярмарка мастеров и тематические фотозоны.

Праздничная атмосфера по случаю Дня семьи, любви и верности охватит весь город. Организаторы подготовили активности на любой вкус: от спортивных стартов до романтических вечеров.

7 июля (вторник)

Площадь Орджоникидзе (аллея Маргариты Куприяновой). В 19:00 начнется открытый танцевальный мастер-класс «Танцуем всей семьей».

8 июля (среда)

Сад Аксакова: в 16:00 праздничная программа «В кругу любимых и родных».

Парк имени Ивана Якутова: в 16:00 тематическое мероприятие «Любовь и верность сквозь века».

Парк «Демский»: в 17:00 семейные спортивные старты «Мама, папа, я — спортивная семья!».

Парк «Первомайский»: в 17:00 развлекательная программа «Все начинается с любви».

Парк «Волна»: в 17:00 районный праздник «Нас объединяет семья» для жителей Затона.

КИНО НА КАШКАДАНЕ

Последним мероприятием празднования Дня семьи любви и верности в Уфе в этом году станет романтический кинопоказ под открытым небом. Он состоится в субботу, 11 июля, в парке «Кашкадан». Начало: 21:30.

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