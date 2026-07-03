Позвала защитить от бывшего, а привела на верную смерть: уфимка сама помогла убить нового ухажера и до последнего притворялась жертвой

34-летняя Наталья А. из Уфы признана виновной в жестоком убийстве сожителя. Кадр видео: НТВ

В конце прошлого года, буквально перед январскими праздниками, в Уфе бесследно пропал 36-летний Владимир Ашин. Тревогу забила его сестра-близнец Евгения, когда он перестал выходить на связь и не появлялся в квартире, которую снимал. Спустя почти три недели его тело было обнаружено на другом конце города.

Как выяснилось, к смерти мужчины оказались причастны трое: 34-летняя возлюбленная Наталья А., её бывший и еще один человек. Женщина до последнего пыталась убедить всех, что никакого отношения к страшной гибели Владимира не имеет, но у нее ничего не вышло. Недавно она предстала перед судом. Как развивалась и чем завершилась эта кровавая драма, читайте в нашем материале.

КОНФЛИКТ ИЗ-ЗА РЕВНОСТИ

Уфимка Наталья до знакомства с Владимиром некоторое время жила с 36-летним Владиславом. Их отношения были полны конфликтов, он ее периодически избивал. В какой-то момент женщина ушла от него и съехала из квартиры, которую они вместе снимали в микрорайоне Инорс. К слову, на тот момент она была лишена родительских прав на детей.

После расставания с Владиславом Наталья переехала к Владимиру. Тот жил в другом районе, на улице Октябрьской революции и работал охранником в магазине. У них завязались отношения, и они какое-то время жили вместе.

36-летний уфимец Владимир перестал выходить на связь с родными 27 декабря прошлого года. Фото: соцсети

27 декабря Наталья попросила нового возлюбленного зайти вместе с ней к бывшему, Владиславу, чтобы забрать личные вещи из квартиры, где они раньше вместе жили, и поставить точку в отношениях. Одна она идти к экс-сожителю попросту боялась и надеялась, что в случае чего, Владимир ее защитит.

Однако идти «в гости» к бывшему Натальи пара решила не с пустыми руками – с собой взяли спиртного. А по пути им встретился малознакомый Роман Н с уголовным прошлым. После непродолжительной беседы решили, что пойдут забирать вещи женщины все вместе.

Все трое пришли на квартиру, где их встретил бывший сожитель Натальи. Компания крепко выпила, и между новыми знакомыми возникла ссора. Что послужило поводом для вспышки насилия, точно сказать сложно. Известно, что сама Наталья, ее бывший сожитель Владислав и их общий случайный собутыльник Роман втроем ополчились на её текущего ухажера Владимира.

- Были подозрения, что девушка изменяла обвиняемому с убитым, когда с ним сожительствовала, - рассказывал «КП-Уфа» собеседник, знакомый с ситуацией.

36-летний Владислав, с которым ранее жила вместе Наталья, приревновал к ней Владимира. Фото: СУ СК по РБ

На почве ревности сначала началась драка между бывшим и нынешним кавалерами Натальи, а затем все переросло в жестокое избиение одного Владимира. Его били все, в том числе и женщина. Как рассказывал позднее на допросах случайно оказавшийся в квартире Роман, она наносила Владимиру сильные удары подвернувшейся под руку скалкой.

После жестокого избиения руками, ногами и палкой Владимира начали бить еще ножом, а в завершение его задушили при помощи все той же скалки. Когда стало понятно, что мужчина не подает признаков жизни, Роман скрылся. В полицию, как человек с большим уголовным прошлым, он не пошел.

ВЫНЕСЛИ ПО ЧАСТЯМ

Оставшись в квартире с телом нового сожителя и бывшим, Наталья не стала звонить ни в скорую помощь, ни в полицию. Вместе с Владиславом они расчленили Владимира, разложили останки по большим мусорным мешкам и вынесли из квартиры. Произошло это на следующий день после того злосчастного застолья.

На камеры видеонаблюдения в подъезде и во дворе дома попал момент, как Наталья и Владислав выносят останки Владимира. Как оказалось, мешки с частями тела они бросили в ближайшем лесу, который находится буквально в двух шагах от дома, где все произошло.

Наталья и Владислав с пакетами после убийство. Кадр видео: МВД РБ

Когда телефон Владимира внезапно отключился, а он сам перестал появляться в своей квартире, его сестра-близнец Евгения написала заявление в полицию о его пропаже. С 31 декабря мужчину начали активно искать и волонтеры. Но нашли останки мужчины гулявшие с собакой случайные прохожие. Случилось это 13 января.

Сестра Владимира. Именно она забила тревогу. Кадр видео: НТВ

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ

К тому времени, когда было найдено тело Владимира, стражи порядка установили его круг общения. Так выяснилось, что в последние дни жизни он проживал вместе с Натальей и что по ее просьбе 27 декабря поехал с ней к Владиславу, где его след и пропал. Оба сразу же стали подозреваемыми в убийстве, но задержали поначалу только мужчину.

Владиславу предъявили обвинение и отправили в СИЗО. Первое время он полностью отрицал вину, а потом, под давлением доказательств, всё-таки признался. Но про свою бывшую сожительницу и ее роль в преступлении мужчина ничего не рассказывал.

Наталья так и не признала свою вину в совершенном преступлении. Фото: СК РБ

Поэтому и доказать причастность Натальи к гибели Владимира удалось не сразу. Она заявила, что была свидетелем убийства и помогала спрятать тело покойного, но больше двух недель хранила молчание и не звонила в полицию, потому что до ужаса боялась Владислава. На допросах женщина утверждала, что тот угрожал её убить, если она кому-то расскажет.

Версия Натальи о ее непричастности к убийству рассыпалась из-за того самого третьего участника расправы Романа. Когда его задержали и допросили, он рассказал о роли «роковой дамы» в этой истории.

- Она начала его мутузить вот так, по туловищу, по голове... - показывал во время следственного эксперимента Роман.

На фото: Владислав во время следственного эксперимента рассказывает, как бил Владимира. Фото: СУ СК по РБ

В общем, выгораживать женщину он не стал. После показаний Романа события вечера окончательно сложились в одну картину. Уголовное дело было переквалифицировано на статью об убийстве с особой жестокостью, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

ИТОГ

В конце июня этого года Наталья предстала перед Калининским районном судом. На заседании она продолжала отрицать свою причастность к убийству.

Калининский районный суд Уфы признал Наталью виновной и приговорил к 17 годам лишения свободы. Фото: СУ СК по РБ

- Я не избивала этого человека, я клянусь! Да, я частично признаю свою вину. Что не вызвала ему скорую, и никак не помогла... - говорила женщина.

Но суд вынес Наталье обвинительный приговор: 17 лет колонии.

- Материалы уголовного дела в отношении двоих соучастников выделены в отдельные производство, - передали в пресс-службе СУ СК по Башкирии.

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