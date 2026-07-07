Башкирские нефтяники подержали конный фестиваль «Канатлы Ат»

Работники «Башнефти» организовали для гостей фестиваля угощение и викторину с ценными призами. Фото: Айбулат Акбутин

Башкирские нефтяники приняли участие в конном фестивале «Канатлы Ат» («Крылатый конь») в Дюртюлинском районе республики. Масштабное культурно-спортивное событие состоялось 4 июля на территории конноспортивного комплекса «Аргамак». Посмотреть скачки, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, и просто весело провести время всей семьей собрались более 10 тысяч человек. Работники «Башнефти» (входит в НК «Роснефть») организовали для посетителей фестиваля интересные конкурсы с призами и выступили с творческими номерами. Как прошел праздник, расскажем в нашем материале.

БОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

Межрегиональный конноспортивный фестиваль «Канатлы Ат» четвертый год подряд проходит в Дюртюлинском районе республики и каждый раз ставит новые рекорды посещаемости. Насладится зрелищными скачками, побаловать себя вкусностями национальной башкирской кухни и послушать народные песни целыми семьями приезжали ценители конного спорта со всей Башкирии. Фестиваль «Крылатый конь» вошел в число самых масштабных и знаковых событий, проходящих в рамках Года единства народов России.

Фестиваль «Крылатый конь» состоялся в минувшие выходные на территории конноспортивного комплекса «Аргамак». Фото: Айбулат Акбутин

Традициям конноспортивных соревнований в Башкирии уже больше двух десятков лет, а значению лошади в национальной культуре башкир отведено особое место. Для кочевого в прошлом народа конь не просто средство передвижения, но друг, соратник и символ свободы и доблести. Неспроста этому благородному животному посвящали песни, воспевали его в поэмах и слагали о нем легенды. О знаменитой башкирской коннице, участвовавшей в разгроме Наполеона, с особой теплотой и уважением высказывался непобедимый Михаил Кутузов.

В соревнованиях ежегодно принимают участие лучшие спортсмены из Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Свердловской и Оренбургской областей.

На ипподроме состоялся парад троек и заезд пони, наездники провели захватывающие скачки. Для зрителей организовали интересные мастер-классы, а для детей работали интерактивные игровые зоны.

С УВАЖЕНИЕМ К КУЛЬТУРЕ И ТРАДИЦИЯМ

На главной сцене творческие коллективы со всей Башкирии исполняли народные песни. В музыкальной программе приняли участие артисты «Энергии талантов Роснефти»: кураист Ильгам Мусин и трио «Свободный стиль» с Лианой Масалимовой, Ириной Матвеевой и Дарьей Имамутдиновой в составе. Исполняли песни на языках народов, дружно проживающих на территории нашей республики. Так сотрудники компании продемонстрировали бережное и уважительное отношение к культуре и традициям народов нашей многонациональной страны.

Также нефтяники поставили в зоне народных ремесел фудтрак «Башнефти», где можно было попробовать вкусные хот-доги, мороженое и прохладительные напитки. А еще сотрудники компании организовали для зрителей интересную викторину «Энциклопедия родного края» и интерактивные игры, участники получили полезные памятные призы от «Роснефти».

Конноспортивный фестиваль «Канатлы Ат» четвертый год подряд проходит в Дюртюлинском районе республики. Фото: Айбулат Акбутин

Недавно в Уфе состоялся парад национальных костюмов народов Башкирии, организатором которого выступила «Башнефть». Колонна прошла от монумента Дружбы до стелы «Уфа – город трудовой доблести». Таким образом башкирские нефтяники продемонстрировали свое стремление к укреплению мира между народами.

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