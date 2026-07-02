Мэрия Уфы приостановила вырубку деревьев на улице Советской после встречи с местными жителями

На вопросы экоактивистов ответил лично вице-мэр Уфы Сергей Кожевников. Фото: vk.com/archdefence_ufa

Накануне на улице Советской в Уфе состоялась встреча местных жителей и активистов с вице-мэром Сергеем Кожевниковым по поводу вырубки старых деревьев в этом районе. Горожане высказывали свое недовольство тем, что коммунальщики планируют снести 57 лип и ясеней в рамках благоустройства.

В свою очередь городские власти неоднократно заявляли, что вырубке в процессе обновления общественных пространств подвергаются только сухие или больные деревья. Взамен коммунальщики высаживают новые крупномеры, а значит и никакого ущерба «зеленому фонду» башкирской столицы не наносят. Чем завершилась встреча вице-мэра с активистами, расскажем в нашем материале.

ПОВОД ДЛЯ ВСТРЕЧИ

В конце прошлой недели сотрудники коммунальных служб в рамках благоустройства улицы Советская начали подготовку к сносу старых деревьев. Некоторые жители центра Уфы поспешили забить тревогу, считая, что будут рубить едва ли не вообще все стволы. Главный аргумент состоял в том, что из тех деревьев, что огородили коммунальщики для сноса, большинство выглядели крепкими и здоровыми. Речь идет конкретно о липах, которые растут на участке улицы Советской от пересечения с Пушкина до Заки Валиди.

На фото: те самые деревья на улице Советской. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

30 июня экоактивисты встретились с вице-мэром Уфы Сергеем Кожевниковым. Они обратили внимание чиновника на недостаточное информирование местных жителей о том, почему и для чего вырубают деревья. Одним из итогов встречи стало обещание вице-мэра согласовывать с местными жителями этот процесс. К слову, количество лип и ясеней, которые должны были там снести, после встречи с активистами, предварительно сократилось с 57 до 10.

Присутствовавший на встрече с горожанами главный лесничий Горзеленхоза Максим Щербаков заявил уфимцам, что в результате благоустройства на улице Советской «зеленая полоса» будет сохранена в таком же виде, как сейчас.

СОВМЕСТНЫЕ РЕШЕНИЯ

В завершение встречи с обеспокоенными вырубкой деревьев горожанами вице-мэр Сергей Кожевников заявил, что в конце июля состоится новое собрание. Он пригласил неравнодушных уфимцев в мэрию, где пообещал, что власти ответят на все вопросы о «политике в отношении зеленых насаждений».

Всего на улице Советской в Уфе планировали спилить 57 сухих лип и ясеней. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

- Мы отчитаемся, что реализовано и что будет реализовываться в части зеленых насаждений, - заявил Сергей Кожевников.

Результаты двух встреч чиновников с жителями исторического центра «КП-Уфа» прокомментировали в пресс-службе мэрии.

- Два раза сотрудники администрации и служб города встречались с жителями на улице Советской. Обе встречи касались сохранения деревьев при благоустройстве, которое сейчас там проходит. Разговор получился конкретным и конструктивным. В ходе встречи жителям объяснили, что повальной массовой вырубки изначально никто не планировал. Есть несколько деревьев, которые аварийные, представляют опасность и планируются к замене новыми. Совместно с жителями еще раз прошлись по улице, осмотрели деревья и определили деревья, которые необходимо заменить, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Как отметили в городской администрации, местные жители просили сократить площадь тротуара на улице и увеличить площадь газона. Чтобы деревья чувствовали себя комфортнее.

- В соответствии с пожеланиями жителей заказчик внес коррективы в проект. Во время второй встречи горожанам показали, как пройдет обновленная линия тротуара. Также обсудили вопрос создания раздела на сайте города, где любой желающий смог бы оставить заявку на снос аварийного дерева, кронирования, а также проконтролировать ход работ.

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