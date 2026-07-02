От 20 на пробнике в начале 11 класса до 100 на экзамене: уфимский выпускник набрал максимальные баллы на ЕГЭ сразу по двум предметам

Уфимский школьник Артур Инсапов поделился секретом успешной сдачи ЕГЭ по математике и информатике. Фото: предоставлено КП

Выпускник уфимского лицея №83 Артур Инсапов набрал 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам: математике и информатике. В разговоре с «КП-Уфа» парень поделился, как ему удалось достичь такого выдающегося результата, учитывая, что по одной из дисциплин активную подготовку он начал всего за полгода до экзамена.

С ИНФОРМАТИКОЙ БЫЛО НЕПРОСТО

С 1 по 9 класс Артур учился в лицее №6, а потом понял, что хочет связать жизнь с инженерными специальностями и программированием. Поэтому в 10 классе он перешел в инженерный лицей №83 им. М.С. Пинского - в класс, где школьники углубленно изучали физику, математику и информатику, а также проходили дополнительные спецкурсы. Для сдачи ЕГЭ Артур выбрал профильную математику и информатику. С математикой вопросов не было: сейчас без нее никак нельзя, если планируешь пойти на инженерные и технические специальности. А вот с информатикой было непросто.

– У меня был тяжёлый выбор: я готовился и к физике, и к информатике, - рассказывает выпускник. – Но в последние полгода я определил для себя, что мне все-таки ближе и интереснее информатика, IT-сфера.

Фото: предоставлено КП

Уровень подготовки к экзамену по математике в лицее был очень высоким. Артур благодарен своему учителю Салавату Юлаевичу, который уделял предмету много времени и сил и в последние полгода каждую пятницу проводил пробники ЕГЭ. Поэтому опыт решения заданий по математике у выпускников был большой, что, конечно, прибавило уверенности в своих силах. Дополнительно чуть больше полугода Артур занимался в онлайн-школе. А еще участвовал во множестве профильных олимпиад.

– Когда я перешел в 11 класс, мои баллы по пробникам математики были 70-80, - вспоминает Артур. - А по информатике всего 20-30, и я начал активно заниматься, восполнять пробелы. Вместо репетиторов я выбрал занятия в онлайн-школе, потому что там намного больше практики, ты делаешь все самостоятельно, сам можешь распределять нагрузку, как тебе удобно. А ближе к экзаменам я уже самостоятельно изучал другие материалы, искал задания, прорабатывал сложные темы.

«НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ПОСТОЯННО УЧИТЬСЯ»

К последней четверти 11 класса Артур набирал на пробниках по математике уже 99-100 баллов. По информатике результаты росли медленнее, ведь база по этому предмету у него не была такой сильной. Но целеустремленность, усердие и работоспособность молодого человека дали свои плоды: к концу учебного года и баллы по информатике приблизились к «потолку» – 90 и выше. Так Артур понял, что может взять заветный максимум по ЕГЭ не только по математике, но и по информатике.

– Подготовка к экзаменам – это всегда непростое дело, - говорит Артур. - Нужно очень много концентрироваться на этом, меньше отвлекаться, а для этого нужна мотивация, план подготовки и, конечно, режим труда и отдыха. Но и нельзя просто постоянно учиться: если бы я так делал, я бы перегорел очень быстро. Нужно, чтобы было время и для своих увлечений тоже.

Артур Инсапов окончил инженерный лицей №83 в Уфе. Фото: предоставлено КП

«МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Я ВООБЩЕ НЕ ЖДАЛ»

По словам Артура, в ЕГЭ по математике он был в целом уверен, хотя небольшие трудности возникали с заданием по геометрии. А вот по информатике были новые довольно сложные типы заданий, которые выпускник все-таки понял и смог решить. Но сомнения в результатах оставались.

– Когда вышел с экзамена по математике, я был убежден, что у меня как минимум две ошибки, - вспоминает Артур. - И я всю неделю, пока ждали результаты, говорил, что у меня максимум 98 баллов. По информатике тоже уверенности не было, так как вторая часть была новенькая, там многие мои друзья-высокобалльники ошибались, так что тут максимальный результат я вообще не ждал.

Для сдачи ЕГЭ Артур выбрал профильную математику и информатику и набрал по каждому экзамену по 100 баллов. Фото: предоставлено КП

Результаты первого экзамена Артур мониторил до двух часов ночи, но, так и не дождавшись, лег спать. А утром первым делом проверил телефон и увидел свои заветные 100 баллов.

- Меня это так удивило, обрадовало, и одновременно я такое облегчение испытал, - рассказывает выпускник. – Так хорошо сразу стало! А по информатике результат я узнал уже после выпускного, когда мы сидели в ресторане с друзьями. Мне позвонил друг, и мы все вместе стали смотреть баллы. Мне было страшновато, ведь задания были сложными, но, когда я увидел и тут 100 баллов, так обрадовался! Это было очень неожиданно: я ждал 97-98, но никак не 100.

СИЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ – МОЩНАЯ ПОДДЕРЖКА

По признанию Артура, его очень мотивировали и поддерживали друзья и одноклассники, которые тоже имеют большой багаж знаний и стабильно решали задания на высокие результаты. Находясь рядом с такими людьми, самому хочется расти и развиваться.

– У нас в целом школа очень умных людей, - с гордостью говорит выпускник. – Мы с одноклассниками поддерживали друг друга. Учителя в нас верили и весь год говорили: вы все сможете. Конечно же, родители очень поддерживали меня – и морально, и материально: оплачивали онлайн-школу, без этого никак! Ну и в онлайн-школе тоже была поддержка.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Кроме математики и информатики, Артур также любит читать книги, занимается спортом, старается поддерживать здоровый образ жизни, играет в бильярд. Вместе с родителями он много путешествует, побывал уже в 15 странах мира. А чтобы нарабатывать опыт и оттачивать свои знания, Артур нашел подработку на лето в IT-фирме, где занимается тем, что любит больше всего – программированием.

Артур Инсапов много путешествует: вместе с родителями побывал уже в 15 странах мира. Фото: предоставлено КП

Для поступления Артур выбрал для себя несколько вузов с интересующими его направлениями – программная инженерия и информационная безопасность. Это ведущие вузы страны, такие как МИФИ, МГТУ имени Баумана, МИСИС или МИРЭА.

А будущим выпускникам Артур Инсапов советует заранее начинать готовиться и понять структуру экзамена.

– Самое главное – это понять структуру экзамена и что от тебя хотят, - уверенно говорит Артур. - Потому что на самом деле ЕГЭ – несложный экзамен, это не олимпиада, на которой абсолютно неизвестно чего ждать. Нужно хотя бы раз повторно проходиться по теме: то есть ты изучил материал, и через какой-то промежуток времени, месяца через два, все повторяешь. Потом так же изучаешь новое. И тогда мозг очень хорошо усваивает знания. Ну, и, конечно, цель нужно поставить. Без нее не будет такой мотивации этим заниматься, это довольно скучно и нудно. Но если цель есть, то все нормально будет.

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