«Почему вы меня так презираете? Я не преступник!»: уфимец, ни за что отсидевший в советской тюрьме 13 лет, добился новой победы в суде

Более 3,7 млн рублей постановил суд выплатить невинно осужденному 89-летнему Фатхулле Исхакову. Фото: Виталий Буркин

Он просил у государства почти полмиллиарда рублей за сломанную жизнь, но получил всего лишь шесть миллионов. А теперь еще почти четыре. 89-летний Фатхулла Исхаков из Башкирии выиграл очередной, уже третий суд по делу о незаконном заключении. В советское время он 13 лет отсидел в тюрьме за преступление, которого не совершал.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Родился Фатхулла Исхаков в 1937 году, вырос в деревне Большие Каркалы в Башкирии. В 1956 году его и нескольких его сверстников осудили за кражу меда с чужой пасеки. После двух лет заключения 21-летний Исхаков вернулся в родительский дом и пообещал и себе и родным, что в места заключения больше ни ногой. Устроился на работу в колхоз, женился – девушка поверила в его намерения жить честно. Но через год вся жизнь парня рассыпалась в прах: его обвинили в покушении на убийство двух человек.

Как оказалось, он стал жертвой оговора соседа Наиля Саитбатталова, который и совершил преступление. Тот хотел «наказать» за отказ местную красавицу Марьям, которая не обращала на него внимания. Из ревности или из мести залез ночью в дом, где они с мамой и ее подругой спали, и напал на беззащитных женщин. Порезал им лица и скрылся. А потом вместе с друзьями, которые ждали на улице, рассказал милиционерам, что это совершил Фатхулла.

Так выглядел Фатхулла Исхаков в молодости. Фото: личный архив героя публикации

Дальнейшие показания самой Марьям о том, что ее сосед Фатхулла невиновен, и она сама прибежала к нему за помощью, никто из следствия даже не принял во внимание. Говорили, что пострадавшая находилась в шоке, все могла забыть и перепутать. А вот ее мать и подруга заявили, что в темноте не разглядели лица нападавшего. Хотя у Исхакова не было ни причины, ни мотива для нападения, милиция сразу решила, что виноват может быть только сосед с криминальным прошлым. К тому же, на пиджаке Фатхуллы нашли чужую кровь – попала на одежду, когда раненая Марьям прибежала за помощью. Это и стало главным доказательством следствия.

Затем, как вспоминает Исхаков, из него стали в прямом смысле выбивать показания в КПЗ. Били так, что на голове на всю жизнь остались шрамы.

- Как они издевались надо мной! А все показания свидетелей были написаны вручную на татарском языке, чтобы люди не смогли прочитать, что там написано, - рассказал он.

ПОПРОСИЛ ПРОЩЕНИЯ И УМЕР

Чтобы Фатхулла признался в том, чего не совершал, к нему в КПЗ приводили жену и прямо говорили, что если он не подпишет признание, то она пойдет как соучастница. И даже маленького сына с загипсованной ногой, чтобы надавить на задержанного. В октябре 1959 года Исхакова приговорили к 15 годам лишения свободы. В 1972 году он вышел условно-досрочно, но больше в родную деревню не возвращался. Несмотря на судимость ему удалось построить хорошую карьеру в нефтяной отрасли в Уфе.

На фото: Фатхулла Исхаков после освобождения из тюрьмы, куда он попал в результате оговора односельчан. Фото: личный архив героя публикации

- Сидеть было тяжело. Голод, побои, спал на голом каменном полу, крысы бегали. Шесть лет сидел по одиночным камерам, потом по лагерям, по ссылкам, - говорит уфимец. – Спал по три часа, а остальное время думал – за что все это со мной? Кто испытал все эти невзгоды, тот никогда прежним стать не сможет.

Посмотреть в глаза оговорившему его Наилю Саитбатталову он смог лишь полвека спустя. В 2012 году уже тяжело больной Наиль сам пришел в полицию и написал явку с повинной. Два года спустя он скончался от онкологии, но перед этим попросил прощения у всех участников этой трагической истории. Извинился перед Фатхуллой за оговор, а перед Марьям за то, что напал на них с матерью и нанес им увечья…

На фото: настоящий преступник Наиль Саитбатталов. Фото: сюжет телеканала НТВ, 2013 год

ПУТЬ К РЕАБИЛИТАЦИИ

Почти сразу после чистосердечного признания Наиля начался долгий процесс признания Фатхуллы Исхакова невиновным. Точку в деле поставил Верховный суд России в мае 2023 года, но перед этим пенсионеру пришлось пройти через бюрократический ад. Даже при наличии раскаяния настоящего преступника пришлось доказывать свою невиновность уже во второй раз. И на этот раз у напрасно отсидевшего 13 лет в советской тюрьме Исхакова это получилось. Вместе со своим адвокатом Виталием Буркиным пенсионер подал иск и получил по итогу длительных судебных тяжб 6 млн рублей. Хотя изначально требовал от государства за сломанную жизнь 450 млн рублей.

На днях команде юристов удалось взыскать через суд с Минфина еще 3,7 млн рублей – это компенсация зарплаты в колхозе, которую Фатхулла Бадретдинович должен был получить за те годы, что незаконно провел в тюрьме.

На фото: Марьям, Фатхулла и Наиль при личной встрече. НТВ, 2013 год

- Вы поймите, я же тогда вообще все потерял. 22-летний парень на столько лет сел в тюрьму за чужое преступление. Жена у меня через несколько лет умерла, семью можно сказать у меня забрали. На суде по отмене приговора сам прокурор сказал, что я имею право на компенсацию. А в этом суде я не за деньги боролся! И не против государства, я за справедливость. Меня оговорил сосед и оперуполномоченный, который дело заводил на меня, так отомстил мне. Что я на его сестре не женился. Это даже не советское государство меня отправило в тюрьму на 13 лет, а они.

После присуждения 6 млн Фатхулла вместе с юристом решили подать новый иск, так как ту сумму, на которую рассчитывали, получить не удалось. Тяжбы снова затянулись, дело дошло до Верховного суда РФ, откуда ушло обратно в Уфу на новое рассмотрение.

На фото: Фатхулла Исхаков и его защитник Виталий Буркин

- Вы бы только знали, какие гадости на суде они говорили. Я в какой-то момент не выдержал и говорю: почему вы меня так презираете, я не преступник! - негодует Исхаков. - Я полностью оправданный человек и имею право. Я уже почти ничего не вижу, не могу без сопровождения на улицы выходить, а они продолжают издеваться…

Фатхулла доволен тем, что удалось выиграть дело, но честно признался, что уже устал судиться.

- Такое отношение там, как будто я ни за что хочу деньги эти получить. Я в том году еще решил, что эту компенсацию получу и больше не буду ходить. Вот как закончится, так закончится...

Защитник Исхакова Виталий Буркин в разговоре с «КП-Уфа» выразил уверенность, что и это решение о компенсации в 3,7 млн рублей Минфин России оспорит. Но они с командой юристов к этому готовы.

В 2023 году Верховный суд России отменил приговор Исхакову и признал за ним право на реабилитацию и компенсацию. Фото: Виталий Буркин

На данный момент по решению судов Фатхулла Исхаков признан невиновным в совершении преступления, за которое он с 1959 по 1972 год отсидел в тюрьме. Также он получил моральную компенсацию за это в 6 млн рублей и еще ему должны выплатить 3,7 млн рублей как компенсацию потерянного заработка.

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