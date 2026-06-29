Как Уфа принимала III Всероссийскую детскую Фольклориаду

С 24 по 26 июня Уфа проходила III Всероссийскую детскую Фольклориаду. Фото: Олег Яровиков

На три дня столица Башкирии стала праздничной площадкой для творческих детей со всех уголков нашей страны. С 24 по 26 июня в Уфе проходила III Всероссийская детская Фольклориада, приуроченная к Году единства народов России. Как проходил этот масштабный культурный форум, читайте в нашем материале.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ И КОНЦЕРТЫ

Всего на III Всероссийскую Фольклориаду в Уфе прибыли более тысячи человек из 78 регионов страны – от Калининграда до Камчатки. Это и творческие коллективы и сольные исполнители, а также их педагоги и родители. Дети исполняли песни и читали стихи на родных языках, организаторы же устраивали для зрителей многочисленные мастер-классы, выставки, веселые игры и танцевальные флешмобы. Певцы и танцоры три дня подряд выступали на летних сценах в парке имени Якутова, в сквере «Волна», парках «Первомайский» и «Демский». Главную сцену фестиваля установили на Советской площади – церемонии открытия и закрытия проходили именно там.

Главной площадкой культурного события стала Советская площадь в Уфе. Фото: Олег Яровиков

В церемонии открытия принимали участие министр культуры России Ольга Любимова, замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов, который зачитал приветственное слово от главы государства, сенатор от Башкирии Лилия Гумерова, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова Тамара Пуртова и другие почетные гости.

Помимо праздничной программы в рамках III Всероссийской детской Фольклориады в Уфе состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Фольклор и дети. Через традиции к единству». Участники конференции обсуждали роль народного творчества в воспитании детей и сохранении культурного наследия.

Фото: Олег Яровиков

Каждый из трех дней масштабного культурного события были наполнены народной музыкой, танцами и поэзией. А еще каждый из участников Фольклориады увез из Уфы памятный подарок от организаторов: уникальное издание башкирского эпоса «Урал-батыр».

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ И ИТОГИ

26 июня на Советской площади состоялась церемония закрытия III Всероссийской детской Фольклориады. Кроме самих участников культурного форума для зрителей выступали лучшие местные танцевальные и вокально-инструментальные этно-коллективы. Почетными гостями церемонии стал этно-проект Zainetdin. Днем ранее хедлайнерами фестиваля выступала знаменитая группа Ay Yola, исполнившая все свои хиты.

К участникам и гостям детской Фольклориады в завершении обратился глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона с главной сцены фестиваля поблагодарил исполнителей за праздник дружбы и единства народов России.

Хедлайнерами второго дня III Всероссийской детской Фольклориады стала группа Ay Yola. Фото: Рамиль Нафиков

- Вы подарили нам замечательный праздник и еще раз продемонстрировали, какие у нас яркие и многогранные традиции, какая у нас красивая страна. Вместе мы создали лучшие условия для того, чтобы ребята со всей России показали свои таланты, нашли новых друзей и сохранили теплые воспоминания о Башкортостане, - обратился к участникам Радий Хабиров.

В понедельник, 29 июня, итоги III Всероссийской детской Фольклориады подвели на оперативном совещании в правительстве Башкирии. Глава региона вручил государственные награды руководителям творческих коллективов, принимавших участие в масштабном культурном событии.

Фото: Олег Яровиков

Благодарности от имени главы республики были удостоены руководитель ансамбля кураистов имени Адигама Искужина Василь Баймурзин, руководитель образцового ансамбля народного танца «Дарма» села Шамонино Уфимского района Роберт Хамидуллин и руководитель ансамбля народного танца «Уралым» из Бакалинского района Рустам Ханнанов.

- Всероссийская детская Фольклориада прошла блестяще. К нам приехали самые талантливые дети, мы получили от них огромную энергию. Принял участие заместитель Руководителя Администрации Президента России Магомедсалам Магомедов, который очень высоко оценил мероприятие. Фестиваль показал, как у людей велика тяга к родной истории и культуре, - подытожил Хабиров.

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