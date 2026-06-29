«Все пробники сдавал на 80-90 баллов»: выпускник из Уфы показал на ЕГЭ по физике максимальный результат

Эмиль Ибраев из Уфы рассказал, как ему удалось набрать 100 баллов на ЕГЭ по физике. Фото: предоставлено КП

Из учеников физико-математического лицея №153 г. Уфы десять человек показали максимальный результат на ЕГЭ по физике. В их числе Эмиль Ибраев, который рассказал «КП-Уфа», как готовился к главному экзамену всех школьников, кто его поддерживал и чем он планирует заниматься в будущем.

«С 9 класса я понимал, что буду сдавать физику»

Эмиль – выпускник физико-математического лицея №153, поэтому выбор предмета для сдачи экзамена был предопределен еще три года назад.

- С 9 класса я понимал, что буду сдавать физику, - рассказывает Эмиль. - Мы углубленно изучали этот предмет с 9 по 11 класс. Кроме того, по всем специальностям, которые я рассматриваю на будущее, котируется именно физика - хоть инженерное дело, хоть что. Поэтому я выбрал именно этот предмет.

При переходе с 10 в 11 класс в лицее были переводные экзамены по физике: устные и письменные. К тому моменту у учеников была уже очень сильная теоретическая база, постоянно проходили различные диктанты. В переводном экзамене было 45 билетов по 45 темам, в каждой теме по 10 вопросов, на которые нужно было ответить устно. А после этого был письменный экзамен в формате ЕГЭ. Поэтому к 11 классу Эмиль и другие ученики уже знали, на какие темы нужно сделать упор, чтобы удачно сдать самые важные выпускные экзамены.

Эмиль уже после 9 класса решил, что будет сдавать ЕГЭ по физике и более двух лет готовился к этому экзамену. Фото: предоставлено КП

- Этот переводной экзамен я тогда сдал на 4, - вспоминает Эмиль. – И в 11 классе я поднажал: усиленно изучал то, в чем были мои слабые места. А все пробники ЕГЭ я сдавал на 80-90 баллов, 100 баллов не получалось.

Весь выпускной класс Эмиль готовился, оттачивал и шлифовал свои знания – в школе и самостоятельно. Дополнительно к помощи репетиторов или онлайн-школ прибегать не было необходимости, так как лицей уже дал сильную базу, а у выпускника была большая воля к победе и железная дисциплина.

«Я был очень удивлен и рад!»

По признанию выпускника, ничего особо сложного в экзамене не было, все было знакомо и понятно.

- Перед ЕГЭ было, конечно, волнение, - рассказывает Эмиль. – Но во время самой сдачи, я увидел, что задания похожи на те, которые мы решали все эти три года, поэтому было уже не так страшно.

Но на 100 баллов выпускник не рассчитывал, думал, что будет 80-90, как на пробниках.

- Первая часть была относительно легкой, - вспоминает Эмиль. – Я расписывал все на листочке, представлял в голове математическую модель, как оно должно работать и сравнивал со своим решением. В одном задании у меня сначала получился отрицательный ответ, а он должен был быть больше нуля, но я нашел ошибку, переделал и все получилось. Но сомнения в результате все равно оставались.

У Эмиля есть девушка, которая учится с ним в одном классе и тоже сдавала физику. Они договорились, что, когда появятся результаты экзаменов, она смотрит его баллы, он смотрит ее.

- Я смотрю: в классных чатах началась тревога – выложили результаты ЕГЭ, - вспоминает выпускник. – Моя девушка посмотрела мой результат и говорит: у тебя 100 баллов! Я был очень сильно удивлен, потому что до последнего сомневался. И, конечно, был очень рад.

Максимальную поддержку при подготовке к экзамену Эмилю оказала мама. Фото: предоставлено КП

Поддержка близких

Эмиль признается, что для него очень важна была поддержка родных и близких. Это его мама, замечательная учительница и, конечно, девушка, которая была для него примером.

- Я смотрел на свою девушку, которая очень сильно трудилась, - говорит Эмиль. - И хотел быть, как она. Поэтому я тоже не отставал и прилагал все усилия. И огромное спасибо моей маме за то, что всегда меня поддерживала, и моей учительнице Гюзель Иршатовне за то, что вложила в нас знания и любовь к предмету.

Планы на будущее

Кроме физики, Эмиль увлекается математикой и программированием, хочет глубоко изучить искусственный интеллект и связать с ним свою будущую профессию. Некоторое время он также серьезно изучал английский язык и даже получил сертификат, подтверждающий достижение уровня B1. Но повышенная нагрузка в лицее, связанная с углубленным изучением физики и математики, не оставляла сил и времени на такое же глубокое изучение языка, и с ним решили повременить.

Эмиль рассматривает два варианта для поступления. Первый – это ИТМО (Национальный исследовательский университет) в Санкт-Петербурге на факультет с искусственным интеллектом, второй - университет в Иннополисе по тому же направлению.

А будущим выпускникам Эмиль Ибраев советует не лениться и браться за учебу как можно раньше.

Эмиль Ибраев из Уфы планирует связать свою будущую профессию с технологиями искусственного интеллекта. Фото: представлено КП

- Главное – заниматься, понимать, какие пробелы есть, какие темы надо изучить более внимательно. Потому что чем ближе экзамен, тем сильнее начинает это давить. А когда ты живёшь в постоянных дедлайнах, это очень плохо. Ты начинаешь очень сильно спрессовать и становится только хуже. Поэтому надо заранее готовиться, даже если кажется, что это где-то там далеко. Начать ну хотя бы за год. Сначала отточить базу, а потом уже идти в более мелкие темы, чтобы детально их разобрать и понять.

«КП-Уфа» поздравляет Эмиля с отличным достижением и желает ему успехов при поступлении в вуз!

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.