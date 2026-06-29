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Общество29 июня 2026 9:30

«Все пробники сдавал на 80-90 баллов»: выпускник из Уфы показал на ЕГЭ по физике максимальный результат

Выпускник уфимского лицея рассказал, как удалось получить 100 баллов на ЕГЭ
Эльвира АЛЕКСАНДРОВА
Эмиль Ибраев из Уфы рассказал, как ему удалось набрать 100 баллов на ЕГЭ по физике. Фото: предоставлено КП

Эмиль Ибраев из Уфы рассказал, как ему удалось набрать 100 баллов на ЕГЭ по физике. Фото: предоставлено КП

Из учеников физико-математического лицея №153 г. Уфы десять человек показали максимальный результат на ЕГЭ по физике. В их числе Эмиль Ибраев, который рассказал «КП-Уфа», как готовился к главному экзамену всех школьников, кто его поддерживал и чем он планирует заниматься в будущем.

«С 9 класса я понимал, что буду сдавать физику»

Эмиль – выпускник физико-математического лицея №153, поэтому выбор предмета для сдачи экзамена был предопределен еще три года назад.

- С 9 класса я понимал, что буду сдавать физику, - рассказывает Эмиль. - Мы углубленно изучали этот предмет с 9 по 11 класс. Кроме того, по всем специальностям, которые я рассматриваю на будущее, котируется именно физика - хоть инженерное дело, хоть что. Поэтому я выбрал именно этот предмет.

При переходе с 10 в 11 класс в лицее были переводные экзамены по физике: устные и письменные. К тому моменту у учеников была уже очень сильная теоретическая база, постоянно проходили различные диктанты. В переводном экзамене было 45 билетов по 45 темам, в каждой теме по 10 вопросов, на которые нужно было ответить устно. А после этого был письменный экзамен в формате ЕГЭ. Поэтому к 11 классу Эмиль и другие ученики уже знали, на какие темы нужно сделать упор, чтобы удачно сдать самые важные выпускные экзамены.

Эмиль уже после 9 класса решил, что будет сдавать ЕГЭ по физике и более двух лет готовился к этому экзамену. Фото: предоставлено КП

Эмиль уже после 9 класса решил, что будет сдавать ЕГЭ по физике и более двух лет готовился к этому экзамену. Фото: предоставлено КП

- Этот переводной экзамен я тогда сдал на 4, - вспоминает Эмиль. – И в 11 классе я поднажал: усиленно изучал то, в чем были мои слабые места. А все пробники ЕГЭ я сдавал на 80-90 баллов, 100 баллов не получалось.

Весь выпускной класс Эмиль готовился, оттачивал и шлифовал свои знания – в школе и самостоятельно. Дополнительно к помощи репетиторов или онлайн-школ прибегать не было необходимости, так как лицей уже дал сильную базу, а у выпускника была большая воля к победе и железная дисциплина.

«Я был очень удивлен и рад!»

По признанию выпускника, ничего особо сложного в экзамене не было, все было знакомо и понятно.

- Перед ЕГЭ было, конечно, волнение, - рассказывает Эмиль. – Но во время самой сдачи, я увидел, что задания похожи на те, которые мы решали все эти три года, поэтому было уже не так страшно.

Но на 100 баллов выпускник не рассчитывал, думал, что будет 80-90, как на пробниках.

- Первая часть была относительно легкой, - вспоминает Эмиль. – Я расписывал все на листочке, представлял в голове математическую модель, как оно должно работать и сравнивал со своим решением. В одном задании у меня сначала получился отрицательный ответ, а он должен был быть больше нуля, но я нашел ошибку, переделал и все получилось. Но сомнения в результате все равно оставались.

У Эмиля есть девушка, которая учится с ним в одном классе и тоже сдавала физику. Они договорились, что, когда появятся результаты экзаменов, она смотрит его баллы, он смотрит ее.

- Я смотрю: в классных чатах началась тревога – выложили результаты ЕГЭ, - вспоминает выпускник. – Моя девушка посмотрела мой результат и говорит: у тебя 100 баллов! Я был очень сильно удивлен, потому что до последнего сомневался. И, конечно, был очень рад.

Максимальную поддержку при подготовке к экзамену Эмилю оказала мама. Фото: предоставлено КП

Максимальную поддержку при подготовке к экзамену Эмилю оказала мама. Фото: предоставлено КП

Поддержка близких

Эмиль признается, что для него очень важна была поддержка родных и близких. Это его мама, замечательная учительница и, конечно, девушка, которая была для него примером.

- Я смотрел на свою девушку, которая очень сильно трудилась, - говорит Эмиль. - И хотел быть, как она. Поэтому я тоже не отставал и прилагал все усилия. И огромное спасибо моей маме за то, что всегда меня поддерживала, и моей учительнице Гюзель Иршатовне за то, что вложила в нас знания и любовь к предмету.

Планы на будущее

Кроме физики, Эмиль увлекается математикой и программированием, хочет глубоко изучить искусственный интеллект и связать с ним свою будущую профессию. Некоторое время он также серьезно изучал английский язык и даже получил сертификат, подтверждающий достижение уровня B1. Но повышенная нагрузка в лицее, связанная с углубленным изучением физики и математики, не оставляла сил и времени на такое же глубокое изучение языка, и с ним решили повременить.

Эмиль рассматривает два варианта для поступления. Первый – это ИТМО (Национальный исследовательский университет) в Санкт-Петербурге на факультет с искусственным интеллектом, второй - университет в Иннополисе по тому же направлению.

А будущим выпускникам Эмиль Ибраев советует не лениться и браться за учебу как можно раньше.

Эмиль Ибраев из Уфы планирует связать свою будущую профессию с технологиями искусственного интеллекта. Фото: представлено КП

Эмиль Ибраев из Уфы планирует связать свою будущую профессию с технологиями искусственного интеллекта. Фото: представлено КП

- Главное – заниматься, понимать, какие пробелы есть, какие темы надо изучить более внимательно. Потому что чем ближе экзамен, тем сильнее начинает это давить. А когда ты живёшь в постоянных дедлайнах, это очень плохо. Ты начинаешь очень сильно спрессовать и становится только хуже. Поэтому надо заранее готовиться, даже если кажется, что это где-то там далеко. Начать ну хотя бы за год. Сначала отточить базу, а потом уже идти в более мелкие темы, чтобы детально их разобрать и понять.

«КП-Уфа» поздравляет Эмиля с отличным достижением и желает ему успехов при поступлении в вуз!

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