Индекс окрошки: считаем, сколько стоит приготовить знаменитый летний суп, и делимся необычным рецептом с форелью от звездного повара

По данным «Чек Индекса» порция окрошки на четверых в этом году обойдется в 744 рубля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето в самом разгаре, а значит, на наших столах начинается главная гастрономическая битва сезона: приготовление окрошки. Вообще, окрошка – это то блюдо, которое делит людей на два лагеря. Одни не понимают, как можно есть «салат, залитый квасом», другие не представляют себе летний ужин без этого освежающего блюда. Еще один вечный предмет для споров – чем же заправлять окрошку? Кто-то яростно отстаивает классику на хлебном квасе, кто-то жалует только кефир, а кто-то уже вовсю крошит колбасу в минералку, чем доводит бабушек до инфаркта.

Посчитаем, сколько же стоит приготовить окрошку в Башкирии в этом году, а также поделимся оригинальным рецептом летнего супа от звездного повара – победительницы «Битвы шефов» (16+) Альфии Сафиуллиной.

Окрошка для многих является символом лета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ЗА ГОД ОКРОШКА ПОДОРОЖАЛА НА 9%

На днях аналитики сервиса «Чек Индекс» подвели итоги по стоимости окрошки в разных регионах России. Расчеты проводились на основе традиционного рецепта времен СССР: это 500 г картофеля, 300 г редиса, 5 куриных яиц, по 300 г свежих огурцов и вареной докторской колбасы, литр кваса, баночка сметаны (100 г), а также по пучку лука и укропа.

Так, для жителей Башкирии стандартный продуктовый набор для приготовления окрошки на четверых обойдется в 744 рубля. Это на 9% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

В масштабах страны ценник на тот же окрошечный набор оказался чуть скромнее – в среднем 720 рублей, при этом общее подорожание за год составило 10%. Дороже всего приготовление окрошки обойдется москвичам – примерно 909 рублей на семью из четверых человек.

Лидером по удорожанию стал редис: 243 рубля за 1 кг, что на 21% выше прошлогодних значений. Существенно прибавили в цене яйца (+16% и 128 руб. за десяток), огурцы (+14%, до 190 руб./кг) и хлебный квас (+12%, до 135 руб. за литр). Колбасные изделия подорожали на 8%: порция в 300 г стоит теперь 263 рубля. Из зелени лук вырос в цене на 10 рублей (в среднем 64 руб. за пучок), а укроп прибавил 13%, поднявшись до 27 рублей. Цена сметаны увеличилась на 2% - 121 рублей за 250-граммовую упаковку. А вот картофель потерял в цене на 25% и продается по 64 рублей за кило.

Лидером по удорожанию окрошечного набора стал редис Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ДОСТАЕМ КАЛЬКУЛЯТОРЫ

Журналист «КП-Уфа» также прогулялся по магазинам, чтобы посчитать – во сколько реально обойдется окрошечный набор по классическому рецепту. Итак, что у нас получилось по ценам.

- Яйца, 5 шт. – 43 рубля (86 руб. за десяток),

- Картофель, 500 г - 45 рублей (90 руб. за кг),

- Колбаса вареная Докторская, 300 г – 186 рублей (620 руб. за кг),

- Огурцы, 3 шт. - 60 рублей (170 руб. за кг),

- Редис, 300 г. - 60 рублей (200 руб. за кг),

- Сметана, 100 г - 60 рублей,

- Зеленый лук, 50 г - 45 рублей (900 рублей за кг),

- Укроп, 50 г - 40 рублей (800 руб. за кг),

- Квас, 1 литр - 140 рублей.

Соль, перец, горчицу, хрен добавляем по вкусу и желанию и в расчете не учитываем.

Итого небольшая кастрюля окрошки на четверых обойдется нам 679 рублей, что несколько дешевле данных аналитики. Впрочем, все зависит, где и какие вы будете покупать продукты – на рынке, в магазине у дома или супермаркете.

РЕЦЕПТ ОКРОШКИ С… КРАСНОЙ РЫБОЙ

Вариаций рецептов окрошки множество - начиная от заправки (квас, кефир, минералка, айран, сыворотка) до замены колбасы мясом, добавлении майонеза и так далее.

А как насчет необычного варианта, окрошки с красной рыбой? Оригинальным рецептом, который наверняка удивит гостей и домочадцы, поделилась победительница 6 сезона кулинарного шоу «Битва шефов» Альфия Сафиуллина.

Ингредиенты

Итак, для приготовления нам понадобятся: слабосоленая форель или семга (300 г), 3-4 шт. отварного картофеля, 3 свежих огурца, 2 спелых небольших помидора, литр минеральной воды с газом, майонез (200 г.), а также соль, перец, сок 1 лимона и зелень - лук, укроп, петрушка.

Как готовить

Все гениальное просто! Овощи и рыбу нарезаем кубиком. Затем овощи отправляем в кастрюлю и заправляем небольшим количеством майонеза. Потом только добавляем рыбу и специи. Заливаем нашу окрошку минеральной водой, добавляем сок лимона и нарубленную зелень по вкусу. Необычная, но очень вкусная окрошка готова!