Фото: правительство РБ

В Уфе проходит III Всероссийская детская Фольклориада – масштабный культурный форум, организованный по поручению главы Башкирии Радия Хабирова. Торжественная церемония открытия состоялась 24 июня при участии премьер-министра республики Андрея Назарова, заместителя руководителя администрации президента России Магомедсалама Магомедова и председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой.

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ

На форум в башкирскую столицу приехали более тысячи юных участников – творческие коллективы, солисты, наставники и педагоги из 78 регионов России. Они представляют богатое многообразие народной культуры страны – от Калининграда до Камчатки.

Магомедсалам Магомедов зачитал приветствие президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что идея проведения такого праздника родилась именно в Башкирии, и сегодня республика гостеприимно принимает юные таланты. Президент подчеркнул, что страна дорожит своим культурным и духовным наследием, а подобные форумы помогают молодому поколению сохранять и развивать традиции многонациональной страны.

– И потому отрадно, что ваш замечательный проект вызывает искренний интерес у представителей подрастающего поколения и с каждым годом расширяет круг участников, – добавил президент.

Фото: правительство РБ

Министр культуры России Ольга Любимова назвала Фольклориаду большой творческой лабораторией, которая задаёт новые направления развития детского и молодёжного фольклорного движения. Она поблагодарила организаторов, педагогов и родителей за важную работу по сохранению духовно-нравственных ценностей.

Лилия Гумерова передала приветствие от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В нём особо подчёркивалось, что Башкортостан по праву стал площадкой главного детского культурного события страны. Сенатор также вручила Андрею Назарову свидетельство о регистрации башкирских национальных костюмов как объекта интеллектуальной собственности.

Открывая форум, Андрей Назаров отметил, что для Башкирии это большая честь и ответственность. Он напомнил, что пять лет назад Уфа уже принимала VI Всемирную фольклориаду, а теперь встречает юных талантов со всей России. Глава регионального кабмина подчеркнул, что в республике в мире и согласии живут представители более 100 народов, и каждый бережно сохраняет свою культуру.

– У каждого - свои песни, танцы, эпосы. В этом удивительном многообразии проявляется и крепнет наше единство. Обращение к истокам, своим корням делает нас сильнее. Только так мы по-настоящему осознаем свою ответственность за будущее нашего общего дома - великой, могучей и непобедимой России, — сказал Андрей Назаров.

Фото: правительство РБ

НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА

В дни Фольклориады в Уфе работает насыщенная программа. Проходят концерты, творческие встречи, мастер-классы, выставки, игровые программы и танцевальные флешмобы. Фестивальные зоны открыты в парках «Первомайский», «Демский», имени Ивана Якутова, сквере «Волна», а также на Советской площади, которая стала главной площадкой мероприятия.

Еще одним событием культурного праздника станет встреча 30 юных участников Фольклориады с Радием Хабировым в Конгресс-холле «Торатау».

– Рады приветствовать дорогих гостей! Пусть эти дни запомнятся ребятам новыми знакомствами и яркими впечатлениями. Благодарю за высокое доверие Президента и Министерство культуры нашей страны! – заявил Радий Хабиров.

Также в рамках форума проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Фольклор и дети. Через традиции к единству». Специалисты обсуждают роль народного творчества в воспитании подрастающего поколения, сохранении культурного наследия и укреплении единства общества.