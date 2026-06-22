Каникулы с пользой: где и как в Башкирии подростку найти подработку на лето

Летом подростков ждут на расклейку объявлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пока одни подростки все лето гуляют допоздна с друзьями, другие ищут возможность заработать самостоятельно на свои «хотелки», чтобы не выпрашивать их у родителей. И лето - идеальное время для этого. Вариантов работы для школьников не так много, но найти что-то подходящее вполне реально, тем более что такой опыт обязательно пригодится в будущем.

На какую подработку может устроиться подросток летом и на что стоит обратить внимание при трудоустройстве, рассказывает «КП-Уфа» совместно с юристом Тимуром Якуповым.

ГДЕ ИСКАТЬ РАБОТУ

Вакансии для подростков можно найти на специализированных сайтах по поиску работы (для удобства поставить соответствующий фильтр поиска по городам) или сайтах фриланса. Также можно обратиться в Службу занятости своего района или же попросить родителей узнать, не нужен ли их друзьям или знакомым помощник. Еще вариант - самостоятельно пройтись по близлежащим магазинам, ТЦ и кафе с тем же вопросом. Зачастую опыт не нужен, главное – желание и готовность работать.

Если исполнилось 16 лет, можно попробовать себя в роли курьера Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

14 ЛЕТ: КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ

В этом возрасте выбор летней подработки невелик, но кто ищет, тот всегда найдет.

- Поговорить с соседями по дому: возможно, им нужно погулять с собаками или помочь с какой-то другой бытовой работой, например, уборкой.

- Промоутер - можно раздавать рекламные листовки, газеты, блоттеры с ароматом около парфюмерных отделов.

- Расклейщик объявлений.

- Упаковщик товаров для маркетплейсов – там требуется внимательность, аккуратность и ответственность.

- Стрит-фотограф. Если ребенок увлекается фотосъемкой и у него есть неплохая камера, это хорошая возможность попрактиковаться и немного заработать.

- Курьер легких посылок - в некоторых службах доставки можно работать уже с 14 лет.

Кроме того, в этом возрасте можно писать на заказ тексты для соцсетей или монтировать видеролики, если есть такие способности или желание научиться. Такой работой можно заниматься удаленно, не выходя из дома, а искать клиентов на сайтах фриланса.

Или же можно освоить для себя профессию официанта Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

16 ЛЕТ: КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ

Здесь выбор вакансий уже шире и возможностей больше, в дополнение к тем вариантам, которые доступны с 14 лет.

- Курьер (пеший, на самокате или велосипеде) на доставку продуктов, косметики, аптечных товаров, канцелярии, цветов. В разных сервисах доставки свой возрастной порог приема, который зависит, в том числе, и от региона, поэтому в каждом конкретном случае этот момент нужно уточнять.

- Курьер на доставку товаров из ПВЗ различных маркетплейсов.

- Сборщик заказов в продуктовые сети и кафе быстрого питания (в какие именно берут с 16 лет, также нужно уточнять).

- Повар в некоторые рестораны доставки.

- Менеджеры по продажам (например, в компании-провайдеры цифровых услуг) – раздавать информационные листовки, приглашать стать клиентом компании.

- Официант в ресторан/кафе или ранер (помощник официанта) – не во все, нужно уточнять в конкретном месте.

- Репетитор – если есть хорошие знания по какому-либо предмету, умение найти контакт с другими детьми и доступно объяснить материал.

- Волонтеры на крупных уличных фестивалях (музыкальных, фестивалях еды и т.д.) – там часто требуются помощники.

- Вожатые в школьных лагерях.

О ЧЕМ ВАЖНО ПОМНИТЬ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

При устройстве на работу подростков есть нюансы, на которые стоит обратить внимание как самому будущему работнику, так и его родителям. Обо всех правилах и тонкостях рассказал уфимский юрист Тимур Якупов.

На фото: уфимский юрист Тимур Якупов

Документы и нормы рабочего времени

Для трудоустройства в возрасте от 14 до 16 лет потребуется паспорт (если его еще нет, то свидетельство о рождении), СНИЛС (если его нет, то работодатель оформит), письменное согласие одного из родителей (или попечителя), справка о прохождении предварительного медосмотра, справка со школы. С 16 лет уже можно самостоятельно заключать трудовой договор без участия родителей.

– По трудовому законодательству есть определенные разрешенные нормы по времени работы подростков, - объясняет юрист. – Во время каникул в возрасте 14-15 лет – это не более 4 часов в день, в возрасте 15-16 лет – не более 5 часов в день, а для 16-18-летних – не более 7 рабочих часов. В течение учебного года, когда работа совмещается с учебой, эти нормы примерно вдвое меньше (14-16 лет - до 2,5, а 16-18 до 4 часов в день).

Ответственный работодатель обязан соблюдать описанные нормы.

КАК НЕ НАРВАТЬСЯ НА ОБМАН

Подходить к выбору работы нужно серьезно, внимательно читать описание вакансии, не стесняться задавать интересующие вопросы работодателю и обязательно советоваться со взрослыми.

Вот несколько моментов, которые помогут не нарваться на обман или какие-то иные махинации:

- Важно помнить, что настоящий работодатель не возьмет денег с соискателя. Любые просьбы заплатить за оформление, форму, обучение и т.д. должны настораживать.

- Нельзя оставлять оригиналы своих документов.

- Важно понимать, к кому устраиваешься: любого работодателя можно проверить по ИНН. Желательно, чтобы такую проверку провели взрослые.

- Обязательно требовать на руки письменный договор, в котором должны быть отражены все обещанные условия.

- Любые вакансии, где обещают большой доход без опыта, а тем более просят оформить банковскую карту на свое имя для переводов или получения чужих денег, должны насторожить.

КУДА ШКОЛЬНИКА НЕ ВОЗЬМУТ

Нужно понимать, что не каждая работа подходит подросткам. Чтобы избежать неприятностей, за этим нужно проследить родителям или опекунам.

– Подростков нельзя привлекать к работе, которая вредит здоровью или нравственному развитию, – поясняет юрист. – Например, подземные или тяжелые работы, вредные и опасные условия труда, все, что связано с алкоголем и табаком, работа в ночных клубах, переноска тяжестей, вахты.

Ещк один вариант - устроиться вожатым в детский летний лагерь Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

А ЕСЛИ ОФОРМЛЕНИЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ?

В идеале даже временная летняя подработка должна быть оформлена по всем правилам с трудовым договором. Но на практике часто бывает, что работодатель не хочет заморачиваться с этим и ограничивается только устной договоренностью. Хорошо, если это какой-то родственник или хороший знакомый родителей, хотя даже в этом случае нужно быть начеку. А если это совсем посторонний человек, то нужно быть вдвойне внимательными, если решились принять условия «на словах».

– Если подростка допустили фактически к работе даже без договора, то трудовые отношения уже возникли в силу закона, - рассказывает юрист Тимур Якупов. - Но могут возникнуть сложности с доказыванием. Поэтому желательно сохранять скриншоты объявлений, переписку. Не лишним будет фотографировать рабочее место, сохранять любые подтверждения оплат, взять контакты тех, кто в будущем сможет подтвердить эти обстоятельства.

В случае невыполнения работодателем своих обязательств или выполнения их не в полном объеме, для защиты своих прав подростки и их родители могут обратиться в трудовую инспекцию и прокуратуру.