Студентка, молодая врач и мама двоих детей: кем были жертвы трагедии со скорой помощью в Башкирии

Все три пассажирки скорой помощи погибли на месте, до дома они не доехали всего несколько десятков километров. Фото: соцсети

В Дуванском районе Башкирии произошла трагедия, оборвавшая жизни сразу трех человек. Все они находились в «Газели» скорой помощи, которая по неизвестной причине на трассе протаранила остановившиеся автомобили. В спецмашине погибли все, кроме самого водителя. В числе жертв аварии оказалась его дочь, а также коллеги – молодые сотрудницы Месягутовской районной больницы.

«КП-Уфа» выяснила подробности случившегося и установила личности всех, кто находился в «скорой»

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Всё случилось 18 июня. В этот день из районной больницы в Уфу приехала машина скорой помощи. По нашим данным, бригада медиков – 41-летний опытный водитель Павел Шлезингер, 26-летнияя педиатр Назгуль Вакилова и 36-летняя медсестра Гузелия Сайфуллина – привезла в город пациента. Оставив его в столичной лечебнице, они должны были вернуться в Месягутово с результатами анализов для других больных. Изначально в СМИ сообщалось, что специалисты приехали в город, чтобы принять участие в награждении по случаю дня медицинского работника, но сразу несколько источников «КП-Уфа» эту версию опровергли.

От мощного удара кабину спецавтомобиля буквально разворотило. Фото: прокуратура РБ

Перед обратной дорогой в злополучную «скорую» села дочь водителя Александра – 20-летняя Валерия. Девушка окончила училась на физтехе Уфимского университета науки и технологий, как раз сдала экзамен и попросилась вместе с отцом поехать домой.

Путь из Уфы до Месягутово довольно продолжительный по времени – порядка трех часов на машине. И трагедия случилась перед самым въездом в пункт назначения. В 19:00 на 80-м километре трассы Кропачево - Месягутово – Ачит Павел на скорости врезался в стоявшие впереди автомобили: «Ладу Веста» и большегруз «Мерседес». Они стояли на красный сигнал светофора – рядом к тому же шли дорожные работы. Удар был очень сильным – у «Газели» медиков разорвало кабину. В страшной аварии погибли все, кроме водителя. Его успели доставить в районную больницу в крайне тяжелом состоянии.

Почему Павел не затормозил и протаранил стоявшие перед ним машины, пока доподлинно неизвестно. Рассматриваются разные версии – 41-летний мужчина мог уснуть за рулем, или же оказались неисправными тормоза, или же попросту отвлекся на пару секунд.

Сейчас республиканская Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия и ищут свидетелей. Также свою проверку проводит региональная прокуратура. Кроме того, МВД Башкирии было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД со смертельным исходом. Собственное расследование проводит и профсоюз медиков.

Обстоятельства смертельной аварии выясняют МВД, ГАИ и прокуратура республики. Фото: прокуратура РБ

«ВПЕРЕДИ МЕНЯ ЖДЕТ БОЛЬШОЙ ПУТЬ»

Погибшая в ДТП 26-летняя врач-педиатр Назгуль Вакилова родилась в селе Лагерево Салаватского района и с самых юных лет мечтала лечить детей. В школе Назгуль особенно увлекалась биологией и химией, что также повлияло на ее дальнейший выбор профессии. После окончания Малоязовской башкирской гимназии девушка поступила в БГМУ, а после выпуска в 2024 году стала работать в новой детской поликлинике при месягутовской больнице по программе «Земский доктор» .

- Я еще совсем молодой специалист, и впереди меня ждет большой путь. Но тем и интересна работа врача - узнавать новое, постоянно чему-то учиться и, самое главное, помогать детям, которые нуждаются в моей помощи, - рассказывала Назгуль Вакилова в интервью, опубликованном на странице главного врача Месягутовской ЦРБ, это было буквально за пару месяцев до трагедии.

Назгуль Вакилова с юных лет мечтала стать врачом и лечить детей. Фото: соцсети

Смерть молодого доктора стала огромным шоком для всех жителей Месягутово. Многие родители, которые с детьми приходили к ней на прием, отзываются о педиатре как о добросовестном и внимательном специалисте, любящем свою профессию.

- Она была очень внимательной, умела найти подход к каждому ребенку на своем участке. Всегда расспросит все, назначит грамотное лечение, а потом обязательно проследит – все ли хорошо. Это огромная трагедия – и для нас, родителей, и для всей больницы, и, конечно, для семьи. Светлая память и соболезнования близким, - говорит жительница села Алалия У.

«ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ»

36-летняя медсестра Месягутовской ЦРБ Гузелия Сайфуллина, так же ставшая жертвой аварии, родом из села Сулейманово Салаватского района. После окончания школы переехала в Месягутово, где продолжила учебу в Республиканском лицее-интернате, а затем отучилась на медсестру в Саткинском медицинском училище. В 2011 году Гузелия вернулась в Месягутово и устроилась на работу в центральную районную больницу, где ассистировала врачу-эндокринологу. У женщины остались двое маленьких детей – дочь и сын.

У Гузелии Сайфуллиной остались двое маленьких детей. Фото: соцсети

- С глубокой болью в сердце и чувством невосполнимой утраты я вспоминаю самого доброго, скромного и милосердного человека, которого мне довелось знать. Гузелия была человеком с поистине большим сердцем. Медсестра по призванию, она относилась к каждому пациенту с искренним уважением и состраданием. Она всегда стремилась протянуть руку помощи. Ей можно было доверить любое дело с абсолютной уверенностью: все будет сделано вовремя и качественно. Для меня она была не просто коллегой. Я потеряла друга, с которым мы делили каждый будний день в одном кабинете, вместе решали задачи, поддерживали друг друга и служили одному делу — здоровью и благополучию людей, - рассказала нам коллега Гузелии, врач-эндокринолог Юлия Храмовцева.

ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНА ПОПРОСИЛА ПАПУ ОТВЕЗТИ ДОМОЙ

О самом водителе и его погибшей дочери известно очень мало. По словам родственников Павла Шлезингера, мужчина сейчас в реанимации, его состояния оценивается все так же тяжелым.

- Лерочка в тот день сдавала экзамен в университете и после учебы попросила папу подвезти ее до дома. До сих пор не верится, что ее больше нет в живых. Она увлекалась рисованием, живописью, была очень талантливым и творческим человеком. Добрая, открытая, жизнерадостная... Нам всем будет ее очень не хватать, - говорит знакомая девушки.

Валерия Шлезингер училась на втором курсе физтеха в уфимском университете. Фото: соцсети

Известно, в семье у Павла, кроме погибшей старшей дочери, есть еще средняя дочь и младший сын. Они сейчас поддерживают свою маму, которая находится в очень тяжелом эмоциональном состоянии.

На днях пройдут похороны. Глава регионального Минздрава Айрат Разматуллин выразил свои соболезнования семьям погибшим и пообещал оказать всестороннюю помощь.

«КП-Уфа» приносит свои искренние соболезнования родным и близким жертв страшной аварии.