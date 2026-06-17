«Не переживай, дедуль, все будет хорошо»: парень подарил себе на 18-летие машину и спустя два месяца разбился в ней насмерть вместе с другом

Погибшие ребята были близкими друзьями и часто проводили время вместе. Фото: предоставлено "КП-Уфа", соцсети

В ночь на 17 июня в башкирском Стерлитамаке произошла страшная трагедия. На ночной дороге столкнулись ВАЗ-2109 и Renault Espace. За рулем «девятки» находился 18-летний парень, он погиб на месте происшествия. Также жертвой аварии стал его 17-летний друг, и еще один 16-летний подросток получил серьезные травмы. Сейчас он находится в больнице, где за его жизнь борются врачи. Подробности случившегося – в материале «КП-Уфа».

ШАНСОВ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БЫЛО

Все произошло во втором часу ночи на улице Худайбердина. 18-летний Максим выезжал со двора на дорогу, проигнорировав знак поворота направо. В этот момент отечественную легковушку протаранил Renault Espace, который ехал, по словам очевидцев, с превышением скорости. На кадрах с камеры уличного видеонаблюдения видно, что отечественную легковушку отбросило в сторону и смяло.

Когда подоспели очевидцы, Максим и его друг Роман, который сидел сзади, уже не подавали признаков жизни – в их сторону как раз и пришелся удар. Их приятель Арслан, который находился спереди, получил серьезную черепно-мозговую травму. Его на скорой увезли в реанимацию и прооперировали. Что касается водителя иномарки, то он серьезно не пострадал и даже смог дать показания прибывшим сотрудникам ГАИ.

- Я работаю таксистом, и в ту ночь отвозил клиента. Увидел, что на дороге столпились люди, а рядом раскуроченные автомобили… Я отвез пассажира и вернулся на место аварии. Рядом с «девяткой» я встретил дедушку погибшего водителя. Он рассказал, что буквально за полтора часа до столкновения Максим менял подшипник на машине. Дед еще сказал ему – раздевайся и ложись спать, куда собрался. А тот якобы отмахнулся – дела еще есть, и уехал…, - рассказывает Иван Н. – Дед также рассказал, что внук часто лихачил, а он его ругал – мол, наберись сначала опыта, а тот только смеялся: «Не переживай, дедуль, все будет хорошо». Сам дедушка держался молодцом, завидую его выдержке, ведь это такая невосполнимая утрата – потерять внука… Царство небесное пацанам.

Удар пришелся со стороны водителя и пассажира, который сидел позади - шансов выжить практически не было. Фото: ГАИ по РБ

ПОДАРИЛ СЕБЕ МАШИНУ НА 18 ЛЕТ

Как рассказали нам друзья погибшего Максима, 27 апреля этого года ему исполнилось 18 лет. Он учился в колледже на тракториста, с детства обожал машины и занимался ремонтом автомобилей и мотоциклов. О собственной машине он мечтал много лет и, накопив денег, на свое совершеннолетие наконец купил «девятку».

- Максим был очень добрым и жизнерадостным, открытым и отзывчивым человеком. С детства он собирал разные детали, хотел собрать себе машину, это было его главное увлечение. Он всем всегда помогал безвозмездно, не брал оплату за свою помощь. Мы давно знакомы, а последний год состояли в отношениях. Он стал моей главной опорой и смыслом жизни. До сих пор не могу поверить, что его больше нет, - вздыхает девушка Максима Мария.

Девушка Максима до сих пор не может поверить, что ее любимого человека больше нет в живых. Фото: предоставлено "КП-Уфа"

У Максима остался старший брат, который сейчас помогает родителям пережить свалившееся на них горе. Похороны молодого человека пройдут в Стерлитамаке в эту пятницу, 19 июня.

Второй погибший – 17-летний Роман – был близким другом Максима, они жили по соседству, ходили в одну школу и постоянно проводили вместе время. После окончания 9 класса парень тоже поступил в колледж, на ту же специальность, что и его друг. У него осталась младшая сестра. Похоронят Романа в четверг, 18 июня.

- Он был необыкновенно добрым, всегда радовался жизни, ходил с улыбкой. Всегда мог поддержать любой разговор, - рассказывает друг погибших Роман.

Что касается выжившего парня, то о нем нам удалось выяснить не так много. 16-летний Арслан также давно дружил с Максимом и Романом, практически каждый вечер ребята встречались вместе и катались по городу.

- Сейчас в соцсетях на ребят льется очень много грязи. Мол, водитель сам виноват, но просто представьте – каково читать это родителям, которые и так переживают такое горе, а тут еще и злорадствуют, обвиняют. Какая разница, кто прав, кто виноват. Погибли молодые пацаны, у которых вся жизнь была впереди. И это большая трагедия для всех нас, - вздыхают друзьям погибших.

Сейчас убитые горем родители готовятся к похоронам. Неравнодушные друзья объявили сбор в соцсетях. Если и вы хотите помочь, можете сделать свой посильный вклад: 2200702103168071 (Т-Банк, получатель Мария Алексеевна С.).

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас обстоятельства смертельной аварии устанавливают сотрудники региональной ГАИ. К расследованию также подключилась и прокуратура, которая проверит соблюдение требований безопасности дорожного движения и законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.